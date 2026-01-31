Mañueco, rotundo: “El 15-M hay que ir a las urnas para decir al PSOE que no queremos su desastre y caos de gestión”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado presente este sábado en Zamora donde reivindicó las políticas de su Gobierno en favor del medio rural, las familias y la igualdad, y ha lanzado duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al modelo de gestión del Partido Socialista.

Durante su intervención antes de acudir a Bermillo de Sayago para participar en el XIX Encuentro Provincial de Águedas, Mañueco ha subrayado el papel fundamental de las mujeres en los pueblos de Castilla y León, a las que ha definido como “las guardianas de nuestras tradiciones y el pilar de la vida en nuestros pueblos”.

En este sentido, ha destacado que la Comunidad vive un momento histórico en términos de empleo femenino. “En Castilla y León hay más mujeres trabajando que nunca en toda nuestra historia, y eso es un avance clave en igualdad”, afirma.

El presidente autonómico ha asegurado que el Ejecutivo regional continuará reforzando las políticas de apoyo a la mujer, especialmente en el medio rural. “Seguiremos en este camino, dando más apoyo a las mujeres que quieren emprender, a las autónomas, a las que desean impulsar explotaciones agrarias, crecer en su carrera profesional o investigar e innovar”, señala.

Mañueco también ha puesto el acento en las medidas de apoyo a las familias impulsadas por el Gobierno autonómico, destacando iniciativas de conciliación y corresponsabilidad. “Facilitamos la vida a las familias con ayudas al alquiler, autobús gratis, bono concilia, becas y apoyos al cuidado de las personas mayores”, explica, remarcando que estas políticas son “especialmente importantes en el momento de la vida en el que coincide el cuidado de los hijos con el de los mayores”.

En clave política, el líder del PP regional contrapuso el modelo de su partido al del PSOE, al que acusó de ofrecer una gestión deficiente. “Frente a esto, el modelo que ofrece el PSOE para Castilla y León es el del caos de Óscar Puente con los trenes y la chapuza de Ana Redondo con las pulseras antimaltrato”, ha criticado.

A su juicio, “eso es lo que está en juego en estas elecciones: el modelo de gestión y el futuro que queremos para Castilla y León”.

En este contexto, hizo un llamamiento a la participación electoral. “Hay que ir a las urnas el día 15 de marzo para decir que no queremos ese desastre de gestión del PSOE y que apostamos por la gestión eficaz del Partido Popular”, afirmó.

Mañueco también ha cargado contra el Gobierno central, al que acusa de abandonar al medio rural. “Tenemos un Gobierno de Sánchez que no mueve un dedo por el mundo rural y que no financia los servicios públicos, sino sus pactos con los separatistas”, denuncia.

En este sentido, ha alertado de que “el sistema de financiación de Sánchez y Junqueras pone en riesgo la atención en los consultorios y centros de salud, las escuelas para nuestros niños y la vivienda para los jóvenes”.

Por último, ha mostrado su respaldo a agricultores y ganaderos, asegurando que comparte sus inquietudes. “A Pedro Sánchez y a su Gobierno no les preocupan ni el mundo rural ni la gente que vive y trabaja en el campo”, concluyó, exigiendo “una financiación justa que permita ofrecer servicios públicos de calidad a todas las personas y en todo el territorio”.