Mañueco revoluciona sus listas para las elecciones del 15-M: dos tercios de caras nuevas pero con varios pesos pesados

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en la primera jornada del pleno de las Cortes de Castilla y León ICAL

El Partido Popular de Castilla y León ha presentado este martes las listas completas a las Cortes de Castilla y León de cara a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo, unas candidaturas que combinan experiencia y renovación con el objetivo de volver a ganar los comicios y revalidar la Presidencia de la Junta con Alfonso Fernández Mañueco como candidato.

Las listas del PP suponen según un comunicado, una apuesta firme por "el futuro y el desarrollo de la Comunidad Autónoma" y están integradas por personas que conocen de "primera mano la realidad social, económica y territorial de Castilla y León".

La formación destaca que dos tercios de los candidatos son nuevos en estas elecciones, lo que evidencia una importante renovación en los procuradores, aunque sin prescindir de perfiles con amplia trayectoria política y experiencia de gestión.

Uno de los aspectos más relevantes de las candidaturas es la presencia de jóvenes menores de 35 años en todas las listas provinciales, reforzando así la incorporación de nuevos perfiles que conviven con responsables con experiencia institucional.

A ello se suma una destacada presencia femenina: en siete provincias, las listas están encabezadas por mujeres.

En cuanto a los actuales miembros del Gobierno autonómico, la mayoría ocupa puestos de salida en las candidaturas. Consejeras como Rocío Lucas (Educación) y Leticia García (Industria, Comercio y Empleo) lideran las listas por Soria y Zamora, respectivamente.

Otros consejeros se sitúan entre los tres primeros puestos, como Alejandro Vázquez (Sanidad) en Burgos o Carlos Fernández Carriedo (Economía y Hacienda) en Palencia.

Por su parte, Isabel Blanco (Familia e Igualdad de Oportunidades) y José Luis Sanz Merino (Movilidad y Transformación Digital) ocupan el tercer puesto en aplicación del sistema de listas cremalleras. La principal ausencia entre los pesos pesados es la del consejero Suárez-Quiñones.

Tampoco están María González Corral, Luis Miguel González Gago y Gonzalo Santonja, ni tampoco 15 de los actuales procuradores en puestos de salida, lo que supone casi la mitad de los miembros del Grupo Popular, formado por 31 representantes.

De hecho, la formación indicó que dos tercios de las candidaturas ‘populares’ son nuevas en estos comicios autonómicos.

Con esta configuración, el Partido Popular busca "consolidar un proyecto político basado en la estabilidad, la gestión y la renovación, con el objetivo de seguir gobernando Castilla y León tras las elecciones autonómicas".

Ávila

Cristina Sanchidrián : Arquitecta y jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta en Ávila.

David Beltrán : Procurador desde 2019 y alcalde de El Hoyo de Pinares desde 2015. Ingeniero de Minas.

María de los Ángeles Prieto : Alcaldesa de Zapardiel de la Ribera y procuradora desde 2023. Funcionaria del Ayuntamiento de Madrid.

David Jiménez: Alcalde de La Serrada, secretario interventor y presidente de la Federación de Galgos de Castilla y León.

Burgos

Marta Arroyo : Economista, exalcaldesa de Salas de los Infantes y técnica en la Diputación de Burgos.

Alejandro Vázquez : Médico especialista en Nefrología y consejero de Sanidad.

Belén Vélez : Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y concejala en Miranda de Ebro.

Luis Alberto Rasero: Alcalde de Villalba de Duero y profesional del sector del transporte.

León

María José Álvarez Casais : Diplomada en Magisterio y exconcejala en el Ayuntamiento de León.

Neftalí Fernández Barba : Licenciado en Derecho y exconcejal de Ponferrada.

Elena Bollo de Miguel : Médica especialista en Neumología y directora médica del CAULE.

Antonio Mendoza Toribio : Alcalde de Oseja de Sajambre y procurador en Cortes.

Olga Natalia Pérez Rodríguez: Profesora de Música y expresidenta de NNGG de Ponferrada.

Palencia

Mercedes Cófreces : Ingeniera de Montes y procuradora desde 2022, portavoz adjunta del Grupo Popular.

Carlos Fernández Carriedo : Consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta.

Ana San Millán : Diplomada en Turismo y graduada en Ciencias Políticas, concejala en Herrera de Pisuerga.

Luis Miguel Medina: Alcalde de Carrión de los Condes.

Salamanca

Alfonso Fernández Mañueco : Presidente de la Junta y candidato a la reelección.

Rosa María Esteban : Abogada, alcaldesa de Gomecello y secretaria segunda de las Cortes.

Ángel Porras : Graduado en Derecho y presidente de NNGG de Salamanca.

María del Carmen Sánchez Bellota : Inspectora de Educación y procuradora.

Raúl Hernández : Exconcejal y procurador.

María Lourdes Palos: Alcaldesa de Fuenteguinaldo.

Segovia

Francisco Vázquez : Secretario autonómico del PPCyL y vicepresidente primero de las Cortes.

Elena Rincón : Procuradora y profesora de Secundaria.

José Luis Sanz Merino : Consejero de Movilidad y Transformación Digital.

Elisabet Lázaro: Alcaldesa de La Lastrilla y diputada provincial.

Soria

Rocío Lucas : Consejera de Educación.

José Damián Ferrero : Funcionario de la Agencia Tributaria y concejal en Soria.

Irene Carmona: Concejala en Ágreda y presidenta de NNGG de Soria.

Valladolid

María Pardo : Doctora en Derecho y directora general de Vivienda.

José María Eiros : Médico, microbiólogo y catedrático de la Universidad de Valladolid.

Paloma Vallejo : Abogada y procuradora.

Borja del Barrio : Concejal de Urbanismo en Medina del Campo.

Noemí Rojo : Graduada en Derecho y opositora.

Víctor Alonso : Alcalde de Fombellida y vicepresidente de la Diputación.

María Antonia López: Alcaldesa de Santovenia de Pisuerga.

Zamora