"Su discurso nacional dice una cosa, pero la realidad aquí es otra": Mañueco insiste contra Vox por su "pinza" con el PSOE

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita al Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, este miércoles

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato de los populares a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a la carga este miércoles contra Vox por su "pinza" con el PSOE en la Comunidad. "Su discurso nacional dice una cosa, pero la realidad aquí es otra", ha afirmado, acusando a los socialistas y a los de Santiago Abascal de haber impedido un incremento del 15% en inversiones en innovación y tecnologías con su bloqueo a los presupuestos para 2026 en las Cortes.

Mañueco se ha pronunciado así durante una visita al Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, en la que se ha mostrado sorprendido de que dos partidos "que se consideran tan incompatibles y que se presentan ante los ciudadanos como polos absolutamente opuestos" hayan votado conjuntamente "en más de 100 ocasiones".

"Por eso lo llamamos la pinza de PSOE y Vox en Castilla y León y no estamos hablando de un eslogan, estamos hablando de una realidad constatable y medible. Lo hemos visto en los presupuestos, en el ámbito de la educación, la agricultura, la ganadería, la sanidad o la cultura, votando estas dos fuerzas lo mismo para frenar la acción del Gobierno", ha afirmado.

Además, se ha mostrado convencido de que todas las personas de Castilla y León "se preguntan cómo se explica que una formación política que dijo que nunca jamás votaría con el PSOE, aunque fuera para poner banderas de España en todas las rotondas, se abrace al PSOE una y otra vez en las Cortes".

"Estamos hablando de votaciones que identifican lo que hace cada formación política. No hablo de Vox en abstracto, hablo de Vox Castilla y León. El discurso nacional dice una cosa pero luego cuando hablamos de ayudas a familias, estudiantes o agricultores la realidad es otra. Hay consecuencias y no podemos quedar atrapados en esta tierra en esos dos extremos que se necesitan para seguir haciendo ruido", ha insistido, asegurando que el PP, en cambio, apuesta por "los resultados, la serenidad, la responsabilidad y las certezas".

Debate con todos

El candidato del PP a la Junta ha respondido también a la propuesta del candidato del PSOE a las elecciones autonómicas, Carlos Martínez, de celebrar un debate cara a cara y ha recordado que las elecciones están sometidas "a una reforma que hubo de la Ley Electoral, que determinaba la constitución de una comisión que se encargaba de los debates y qué formaciones políticas debían intervenir en esos dos debates".

"Yo me someto a lo que establezca la comisión de debates y a la práctica consuetudinaria, ya que en 2019 y 2022 hubo debates con todas las formaciones políticas con grupo parlamentario propio, y a partir de ahí son los equipos de campaña los que tienen que determinar", ha señalado.

Un centro de referencia

El presidente de la Junta ha asegurado que el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro es "un centro de referencia autonómico y nacional" y ha subrayado que "le da un gran impulso al sector industrial y empresarial tan importante en Miranda de Ebro a través de la transferencia de tecnología, servicios de laboratorio y promoviendo algunas soluciones innovadoras".

"Tiene una larga trayectoria de más de 30 años, medio centenar de trabajadores y ofrece soporte a las pymes que no pueden tener un centro de estas características", ha afirmado, destacando su "apoyo a la sostenibilidad ambiental" y el "ensayo de materiales y productos" y recordando que este centro forma parte de la red de centros tecnológicos de Castilla y León y ha recibido a lo largo de todos los años de su historia "el apoyo del Gobierno de Castilla y León". Además, ha informado de que han concretado una reunión después del proceso electoral.

Mañueco ha hecho hincapié en que en la Comunidad "se investiga, se apuesta por el talento y por atraer talento, por la capacidad de retener el talento que produce y genera esta tierra y se generan nuevas oportunidades y se proyecta el futuro".

Entre las tres mejores

"Desde el PP tenemos un proyecto para situar a la Comunidad entre las tres mejores de toda España, somos la primera comunidad en gasto empresarial en innovación sobre la cifra de negocio según el INE, estamos también en el top 5 en gasto interno en investigación y desarrollo sobre el PIB, somos la primera autonomía española en progreso en el Índice Regional de Innovación Europea desde 2018 a 2025, somos los que más hemos apostado y hemos crecido en este periodo", ha destacado.

Mañueco ha subrayado que la apuesta por la innovación "hace que las sociedades avancen y que se desarrollen sectores industriales punteros".

"Ganar competitividad, generar actividad económica, crear empleo y retener talento joven es en lo que estamos todos comprometidos", ha señalado, recordando que el objetivo de la Junta era incrementar en los presupuestos para 2026 un 15% la partida destinada a inversiones en programas de innovación y tecnologías, hasta llegar a 475 millones, y que no pudo ser porque "se bloquearon los presupuestos por la pinza de PSOE y Vox Castilla y León".

Compromiso con Miranda

El candidato del PP ha presumido del compromiso de su partido y del Gobierno de la Junta con Miranda de Ebro. "Vamos a hacer inversiones en el hospital, la cirugía robótica general estará operativa a lo largo de este año y en los próximos años será realidad una nueva resonancia magnética. De manera inmediata va a empezar a funcionar la unidad de afrontamiento del dolor crónico este año y los técnicos trabajando en la fase de análisis de la modernización del centro de salud", ha detallado.

Además, ha asegurado que la Junta está trabajando en la construcción de 28 viviendas en Miranda y está "dando ayudas al alquiler para facilitar la emancipación a los jóvenes y para facilitar a las personas mayores que puedan seguir viviendo en su domicilio habitual, con beneficio para en torno a 250 personas en la ciudad".

"Estamos trabajando en la nueva escuela de educación especial, en el aulario del centro de Formación Profesional Río Ebro, hemos cumplido en el área de regeneración urbana Ebro-Entrevías y en la ampliación del polígono de Ircio. Hemos cumplido, tenemos nuevas ideas para el futuro y cumpliremos con Miranda de Ebro", ha zanjado Mañueco.