Mañueco, tras el ascenso de Vox en Aragón: "En Castilla y León dejaron el trabajo a medias, el PP ofrece responsabilidad"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional de los populares de este lunes

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato popular a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este lunes la victoria de su homólogo aragonés, Jorge Azcón, en los comicios de este domingo y ha asegurado que le corresponde a él liderar la formación del nuevo Gobierno. "El PP de Aragón es el que ha ganado las elecciones, felicitar a mi amigo Jorge Azcón por la victoria. Le corresponde liderar desde un acto de responsabilidad la formación de un nuevo Gobierno", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid que la estrategia de su campaña será "hablar de Castilla y León y de las personas de la Comunidad y de sus necesidades" y ha recordado que el PP es un partido "distinto a Vox", después de que los de Santiago Abascal duplicaran su representación en Aragón este domingo, pasando de 7 a 14 representantes en las Cortes aragonesas.

"En Castilla y León conocemos lo que hizo Vox y el resultado, tuvo responsabilidades de Gobierno, dejaron el trabajo a medias, tiraron la toalla y se fueron y frente a esa situación el PP ofrece ilusión, futuro y responsabilidad", ha señalado. Con todo, Mañueco ha reconocido que le hubiera gustado un mejor resultado en Aragón pero ha señalado que los ciudadanos "son los que tienen la capacidad de decidir".

El presidente de la Junta ha asegurado que se presenta a las elecciones con un balance de "gestión eficaz" a las elecciones del próximo 15 de marzo. "Crecimiento económico, creación de empleo, apoyo a las personas, teniendo siempre a las personas y a las familias como eje central de nuestras políticas. Y tenemos un proyecto de futuro y de ambición, que es conseguir que Castilla y León esté entre las tres comunidades autónomas mejores para vivir en todos los indicadores públicos", ha señalado.

Cada comunidad "es distinta"

El líder del PPCyL ha asegurado no tener intención de decirle "ni al PP de Aragón ni a Azcón lo que tiene que hacer" a la hora de negociar el nuevo Gobierno, al igual que no lo hizo con el PP de Extremadura ni con María Guardiola, y ha asegurado que cada comunidad autónoma "es distinta".

"Lo que ahora empieza es la precampaña de Castilla y León que van a ir de Castilla y León, de las personas de Castilla y León, de sus problemas y de las soluciones que ofrecemos. Nuestro proyecto es el que puede ofrecer un balance de gestión y de resultado muy eficaz y tenemos un proyecto de futuro muy ilusionante", ha afirmado.

"No me corresponde a mí valorar ni analizar la campaña de Aragón, yo lo que puedo decir es lo que vamos a hacer en la campaña de Castilla y León que responde a los problemas y necesidades de las personas de Castilla y León, vamos a dar respuesta a todas y cada una de sus preocupaciones y de todas las ciudades, municipios y villas de la Comunidad", ha zanjado.