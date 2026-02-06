"¡A por todas, Jorge!": Mañueco envía su apoyo a Azcón y asegura que los aragoneses "respaldarán su gestión"
El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León se ha mostrado convencido de que los ciudadanos de la comunidad aragonesa "volverán a confiar en el gran proyecto del PP de Aragón".
El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado este viernes su apoyo a su homólogo aragonés, Jorge Azcón, a solo dos días de las elecciones autonómicas en Aragón de este domingo. Unos comicios que se celebrarán poco más de un mes antes de los de Castilla y León, que tendrán lugar el próximo 15 de marzo, y en los que el resultado aragonés podría influir de forma determinante.
Mañueco ha asegurado que los aragoneses tienen este domingo "una gran oportunidad: apostar por el Aragón imparable de Jorge Azcón". "Estoy convencido de que respaldarán su gestión y volverán a confiar en el gran proyecto del PP de Aragón. ¡A por todas, Jorge!", ha publicado el presidente de la Junta y candidato popular a las elecciones del próximo 15 de marzo en su cuenta personal de la red social X.