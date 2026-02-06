Mañueco reclama a Sánchez el 50% de la financiación de la dependencia: "Debe cumplir con ese dinero"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA) César Sánchez Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a reclamar este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que debe abonar el 50% de la financiación a la dependencia de la Comunidad. "Debe cumplir con ese dinero", ha insistido el 'popular'.

Durante una visita a la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer (AFA) del Bierzo, Mañueco ha advertido que las cosas "pueden ir a peor" si la propuesta de financiación autonómica del Gobierno sigue adelante.

"Ese modelo de financiación negociado con Junqueras me parece un error. Cuando hablamos de financiación, estamos hablando de los hospitales, centro de salud, los centros educativos, los centros sociales, los servicios sociales o la dependencia", ha precisado.

En este contexto, ha considerado que "poner en riesgo" la sanidad o los servicios sociales es "un error" y ha avisado de que "no lo vamos a permitir". Y es que Mañueco ha defendido que su "principal prioridad" son las personas, poniendo como ejemplo algunas ayudas que estaban contempladas en los presupuestos de 2026 y "se tumbaron por la oposición de PSOE y Vox Castilla y León".

En concreto, ha incidido en que se iba a incrementar el presupuesto a la dependencia en un 13%, superando "con creces" los 900 millones de euros para programas, teleasistencia avanzada, ayuda a domicilio o el apoyo a la familia, entre otras cuestiones.

También estaban contempladas las ayudas para cambiar las bañeras por platos de ducha, algo que "puede parecer algo menor y es especialmente relevante". En este sentido, ha explicado que "todos conocemos o hemos tenido a personas mayores en nuestro entorno, con dificultad de movilidad".

"En Castilla y León, en personas mayores de 65 años, hablamos de que se producen 2.700 roturas de cadera al año. Y hay estudios que dicen que la esperanza de vida de las personas de más de 80 años cuando se produce una rotura de cadera se reduce de manera drástica y el 25% muere a los 12 meses", ha explicado.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA) César Sánchez Ical

Con estos datos, ha destacado que una medida preventiva "puede salvar muchas vidas" y por ello querían "ayudar a 20.000 familias al año para cambiar simplemente las bañeras por los platos de ducha".

Otras cuestiones

Por otro lado, se ha referido a las bonificaciones de los peajes entre León y Astorga en la AP-71 y al aumento de la cuantía en la AP-66. Un compromiso que tenía adquirido, ya contemplado en los presupuestos tumbados, y que insiste en que seguirá adelante.

"Va a ser una medida que va a facilitar la vida a las familias, que va a suponer un ahorro importante", ha garantizado el candidato del PP. Frente a ello, ha cargado contra PSOE y Vox que han estado "perjudicando gravemente a las personas de nuestra tierra".

Preguntado por la falta de médicos y las manifestaciones previstas en algunas zonas de la provincia leonesa, Mañueco ha recordado que esta es una competencia del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

"Le hemos dicho en reiteradas ocasiones a la ministra de Sanidad que lo que tiene que hacer es facilitar a las comunidades autónomas más médicos especialistas", ha incidido.

Sobre la situación de los pacientes oncológicos en el Bierzo, Mañueco ha asegurado que la situación ya está "dentro de la normalidad" y los cuatro especialistas operativos. Además, ha precisado que la Consejería va a incorporar "a un quinto y un sexto" si así se presenta la oportunidad.

Elecciones en Aragón

En cuanto a si los resultados en las elecciones autonómicas de este domingo 8 de febrero en Aragón pudieran influir en el devenir de la campaña electoral en la Comunidad, Mañueco ha asegurado que ya tiene diseñada una hoja de ruta "pensando en Castilla y León, en nuestra tierra".

"Pensar en quién queremos que gestione la sanidad, la educación o los servicios sociales, que haga una política económica bajando impuestos, apostando por el suelo industrial para que se instalen empresas y cree empleo", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que va a visitar "todos los rincones" de Castilla y León para insistir en estos mensajes y ha defendido que "tenemos que hablar de aquí, de lo nuestro, de los problemas de nuestros paisanos y dar solución".

"Una cosa es el discurso nacional y otra cosa son los problemas de aquí en nuestra tierra. Pase lo que pase en otras comunidades nuestra campaña será esa, seguir hablando de nuestra tierra", ha zanjado.