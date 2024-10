Pablo Fernández califica de "vergüenza" los bonos al alquiler joven anunciados por Pedro Sánchez

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado este lunes de "vergüenza" la partida de 200 millones de euros en bonos para alquiler joven anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Esas ayudas ya estaban anunciadas, y destinar dinero público a ayudas para el alquiler sin topar y regular los precios del alquiler produce el efecto contrario, subida de precios, y solo favorece a rentistas y especuladores. Otra vergüenza más", ha publicado Fernández en su cuenta de la red social X.

Una medida que llega después de la multitudinaria manifestación por una vivienda digna que tuvo lugar este domingo en Madrid, y que congregó a más de 20.000 personas, y que ha sido muy criticada en el seno de la izquierda, que considera que esa partida solo beneficiará a los propietarios.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por ejemplo, ha considerado que esta medida implica "hacerle otro bizum de dinero público a los caseros, que se quedarán la ayuda pública y volverán a subir los precios" y ha apostado por una intervención del Estado para limitar los precios de la vivienda.

En el mismo sentido, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que esas ayudas "suben más los precios" si no se aplican "topes al alquiler".

"Las ayudas para el alquiler para jóvenes que Sánchez ha anunciado no solo ya estaban anunciadas, sino que surten el efecto contrario -suben más los precios- si no se aplican topes al alquiler. ¡Esto ya ha pasado! Así no", ha asegurado Belarra en una publicación en su cuenta de la red social X.