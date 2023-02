"Hay una ola imparable que ya no va a parar. Las mujeres hemos decidido alzar la voz", así de contundente se ha mostrado la secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, durante su intervención en la mesa 'Las mujeres en las instituciones' que busca abordar el papel de estas en la política.

En esta mesa también se ha contado con la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y la alcaldesa de Torrelobatón, Natividad Casares. Por su parte, Sánchez ha querido dejar claro en el foro 'Las mujeres liderando el cambio' de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León que el "futuro" de esta Comunidad se escribirá con "nombre de mujer". Unas declaraciones que luego ha querido matizar aclarando que "el candidato o la candidata" del PSOE será elegido por los militantes, aunque ha insistido en la misma idea.

De la misma manera, ha calificado este foro como algo "determinante" y más en el momento político que se vive en Castilla y León, que "no solo no avanza, sino que está retrocediendo". Sánchez ha admitido que heredamos unas costumbres de una "sociedad machista" y que esto hace se "dificulte" el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad de las instituciones. En este sentido, ha recalcado la importancia de que las mujeres estén en los "núcleos de decisión". Precisamente, ha querido emular las palabras de Michelle Bachelet, que decía lo siguiente: "Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer, cuando muchas mujeres entran en política, cambia la sociedad".

Seguidamente, ha hecho elogiado a Silvia Clemente, sentada a su izquierda, por ser "una de las mejores consejeras de Agricultura que hemos tenido, en un mundo de hombres".

El testigo ha sido cogido justamente por la expresidenta de las Cortes, quien ha apostado por poner en marcha algunas políticas, especialmente dirigida al apoyo económico, como por ejemplo que al empresario no le cueste dinero que una mujer quede embarazada y que sea el Estado quien sufrague estos gastos. Clemente ha querido hacer un recorrido por su trayectoria y ha recordado que nada más llegar a la Consejería de Agricultura se encontró con una plaga de topillos, "una de las crisis más difíciles de la Comunidad". "Llegué sin ninguna expectativa de éxito porque los agricultores creían que una mujer que venía de cultura y turismo no sabía. Pero no sabían que yo me tenía que poner en agricultura como si me ponía a dirigir la Nasa, me pongo a estudiar y hasta que no sepa todo no paro", ha subrayado.

Por su parte, Natividad Casares ha puesto en valor el mundo rural, del cual se "habla mucho", pero al final se "conoce poco". "El día a día que yo creo es que ahora mismo en Torrelobatón las personas que están llevando los servicios son mujeres", ha destacado la alcaldesa. Precisamente, la regidora fue la primera mujer en serlo en su municipio. No obstante, ha lamentado que sean "muy pocas" alcaldesas y que haya "menos relevo generacional" porque las jóvenes se marchan. También ha puesto en foco en la conciliación, que no debe ser a la mujer, sino que ha de ser a la familia, "que es cosa de dos".

Ocupar los puestos de poder

Ana Sánchez tiene claro que las mujeres tienen que "llegar al Ejecutivo y permanecer". "Necesitamos copar esos puestos netamente masculinos para abrir el camino", ha añadido, al tiempo que ha advertido de que "los derechos adquiridos no son perennes y siempre están en riesgo".

La socialista cree, con "honestidad", que las mujeres hacen "política de forma diferente". En este sentido, ha explicado que lo hacen con "empatía y coherencia porque culturalmente hemos sido educadas para organizar y en las instituciones lo abordamos de la misma manera". Sánchez ha recordado que tanto ella como Clemente, portavoz de Agricultura la primera y consejera la segunda, sacaron la "primera y única Ley Agraria de Castilla y Léon". "Necesitamos marcos normativos que regulen sociedades", ha reivindicado.

En consonancia con Sánchez, Silvia Clemente ha remarcado que las mujeres generan "mucha empatía de trabajo porque tenemos una convicción común". "Tú tienes que tener muy claro que es el objetivo que guía: que era servir a los castellanos y leoneses", ha aseverado. Recordando igualmente esa Ley Agraria, ha destacado que fueran dos mujeres quienes la impulsasen y más en una cuestión como es esta, que es un sector profundamente masculinizado.

La expresidenta de las Cortes ha criticado que en la última legislatura "hemos retrocedido". "Estamos peor que cualquier Comunidad en número de mujeres", ha denunciado, al tiempo que ha asegurado que en Castilla y León hay "más machismo que la media". "Yo no tuve la oportunidad de acceder a ser candidata porque había un lobby de hombres en contra mía", ha recordado.

En lo que respecta al sector privado, Clemente ha puesto de manifiesto que "solo el 13%" de las empresas tienen CEO o directoras en Castilla y León. "Los hombres siguen monopolizando", ha reiterado. De la misma forma, para que las mujeres ocupen esos puestos de responsabilidad cree que estas han de estar "en todos los puestos", para que exista "un pool de mujeres".

En este sentido, Natividad piensa que el problema está en que hay "pocas mujeres que se presenten para alcaldesas", algo que "hay que cambiar". Igualmente y en la misma línea que Sánchez y Clemente, apuesta por ese apoyo económico. "Es muy fácil decir que se contraten a las mujeres, pero también se necesita que los empresarios tengan un apoyo", ha remarcado.

Asimismo, ha puesto en valor que la mujer sea "luchadora", algo que está en su "ADN". "Con esa empatía seguro que vamos a conseguir muchísimas más cosas y hablar en positivo, se ha hecho mucho, pero tenemos que hacer mucho más", ha afirmado.

Por último, Natividad ha pedido para el mundo rural que se tengan los servicios mínimos, además de "abrir mentes y animar a las mujeres a que se metan en el mundo de la política", ya que "somos capaces de hacer todo".

La gran apuesta de Clemente es aprobar un paquete normativo que "realmente apoye la igualdad de las mujeres en el mundo laboral". "Es necesario generarlo para que la economía de la familia no se resienta cuando viene un nuevo miembro. Si realmente creemos en la igualdad es lo que tiene que hacer el Estado", ha sentenciado.

En última instancia, Sánchez apuesta por más de una medida concreta, aunque ha recalcado que de exponerlas no habría tiempo de hacerlo con todas. No obstante, ha coincidido "absolutamente" con la exposición de Silvia Clemente. "Lo que sí que creo es que hay que abordarlo de forma transversal, en todas las áreas. Hay que hacer políticas en todos los ámbitos", ha finalizado la socialista.

