Miriam González, fundadora de 'Inspiring Girls': "Me he encontrado con hombres que me querían poner en su sitio"

Miriam González Durántez, abogada especialista en derecho europeo y fundadora del proyecto 'Inspiring Girls', una organización para conectar a niñas con mujeres referentes que las inspiren, ha sido una de las participantes del evento 'Mujeres liderando el cambio', organizado por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, que se está celebrando durante la mañana de este jueves en el Museo de la Ciencia de Valladolid, donde diferentes directivas de empresas e instituciones ligadas a la Comunidad se han reunido para debatir sobre posibles estrategias con las que poder impulsar el talento femenino.

Los compromisos profesionales de la abogada vallisoletana en California, donde reside actualmente, le han impedido acudir a esta cita de manera presencial. Sin embargo, ella ha querido participar de forma telemática a través de una breve intervención en la que, al igual que el resto de las ponentes, ha abordado el tema principal del evento: el peso de las mujeres en un mercado laboral en el que, a raíz de la pandemia, parece haberse acentuado la denominada brecha de género, fundamentalmente, entre las más jóvenes, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De este modo, la olmedana ha querido enumerar los tres grandes retos que se ha encontrado a lo largo de su carrera profesional por simple hecho de ser mujer.

Tal y como ha asegurado González, el primero de ellos proviene de su educación. Miriam fue "una niña de la transición" educada en Olmedo a la que le inculcaron "la cultura del esfuerzo, pero no la noción de asumir riesgos". Y es que, según la abogada, esta sigue siendo una tarea pendiente de la sociedad de hoy en día, pues, bajo su punto de vista, "se nos sigue empujando a profesiones seguras y a cosas en las que no haya demasiado riesgo. Creo que en eso sí que hay diferencia todavía de cómo se educa a los niños y de cómo se educa a las niñas".

A ella, al igual que a una gran parte de las mujeres de su generación, así como de las anteriores y posteriores, no le ha quedado más remedio que ir aprendiendo a gestionar los riesgos a los que se ha enfrentado en cada decisión que ha tomado en su vida, y su éxito personal es que ha sido capaz de conseguirlo.

"Para mí ha sido definitivo el vivir durante los últimos cuatro años en California, donde hay todo el riesgo. Allí he aprendido que hay que perseguir los sueños y que merece la pena intentarlo", ha reconocido.

[EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León organiza en Valladolid el Foro ‘Mujeres Liderando el Cambio’]

Miriam González ha querido poner el foco en la maternidad y en el cuidado de las casas a la hora de hacer referencia al segundo reto al que se ha enfrentado a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

La ponente sostiene que "hay una especie de silencio sobre ello" que se debe, en su mayor parte, a la falta de adaptación del sistema; y denuncia que a día de hoy siga siendo un tema que no se debata en público: "Cuando tenemos niños hay que aparentar que todo va bien y que no hay ninguna dificultad extra, cuando realmente es muy difícil conciliar y cuando el sistema no está adaptado al hecho de que hay que seguir teniendo niños como sociedad. No tenemos las políticas públicas ni los sistemas, y ya no solo en los trabajos", ha espetado.

La fundadora y presidenta de 'Inspiring Girls' considera que las mujeres siguen siendo "las que se ocupan más de los niños y del cuidado de las casas": "Es una carga que sigue recayendo sobre las mujeres y cuando no lo hacen ellas, son ellas las que lo gestionan. Eso es algo que yo he llevado siempre", ha explicado.

Además, esta es una realidad que ella misma vive dentro de su propio núcleo familiar: "Yo, durante muchos años, no pude ni siquiera pensar en hacer ninguna incursión en política porque no me quedaba más tiempo. He tenido que esperar a los 50 y bastantes para tener esa libertad cuando mis hijos han sido más mayores", ha asegurado.

Como tercer y último reto, Miriam ha señalado el hecho de encontrarse, en varias ocasiones, "con hombres que me querían poner en su sitio". Eso es algo que sufrió durante su etapa en Reino Unido, cuando su marido, Nick Clegg, asumió el cargo de viceprimer ministro británico: "Me encontré con toda esa prensa de los tabloides que lo que querían era que yo me fuese de mujer florero a adornarle las campañas, y cuando dije que le ayudaría, pero que no iba a dejar toda mi carrera por eso, se convirtió en noticia y a todas horas intentaban ponerme en mi sitio. Después, cuando intenté montar 'Inspiring Girls', me miraban como diciendo: 'pobrecilla, si su marido ya no está en el Gobierno, seguro que no va a lograr nada'. Ahora, estamos en 30 países", ha presumido.

La destacada abogada ha cerrado su intervención haciendo un llamamiento a la sociedad para que entre todos ayudemos a las generaciones de mujeres que vienen detrás, y con una reflexión de lo más motivadora: "Conseguimos las cosas por nosotras mismas. El valor de las mujeres no depende de con quién estés casada, ni quién sea tu padre o tu hermano, depende de ti", ha concluido.

Cartel de patrocinadores del foro 'Mujeres Liderando el Cambio' organizado por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León

Sigue los temas que te interesan