"El talento no tiene género, ni el trabajo duro, ni la ilusión ni el esfuerzo"

"Ojalá llegue muy pronto ese día, en que no haga falta despertar vocaciones científicas en las niñas porque surgirá de modo natural gracias a una educación en igualdad". Este es el deseo que la directora de EL ESPAÑOL Noticicias de Castilla y León, Silvia García, ha lanzado en el Foro ‘Mujeres Liderando el Cambio’, que se celebra este jueves 16 de febrero en el Museo de la Ciencia de Valladolid.

Y para predicar con el ejemplo, Silvia García ha recordado que el equipo directivo de EL ESPAÑOL Noticicias de Castilla y León está formado por tres mujeres y dos hombres. Algo poco habitual, como señalaba la directora, y que aún es una 'rara avis' en el panorama actual del periodismo. Por ello, Silvia García desea que esos puestos que "todavía están copados mayoritariamente por hombres" vayan encontrando la igualdad.

Silvia García ve este foro como una oportunidad para comprobar que "son ya muchas las mujeres que están en la primera línea de todos y cada uno de los ámbitos de la vida social, económica, científica, política, judicial, académica y deportiva". De todas las ponentes que este jueves pasarán por el evento ha destacado que fueron capaces de "abrir puertas, algunas de las cuales estaban fuertemente cerradas".

Sobre las ponentes de hoy, la directora ha explicado que "son mujeres pioneras, que han roto techos de cristal, esos que a veces parecen irrompibles" y ha dado las gracias a todas ellas por ser un referente en sus respectivos campos.

Además, ha destacado que la intención de este periódico es "transformar la realidad en positivo" en favor de una sociedad donde el hombre y la mujer compartan "el protagonismo del presente y el futuro, en igualdad de condiciones".

En relación con esto, la directora de EL ESPAÑOL Noticicias de Castilla y León ha mostrado su deseo porque la senda de la igualdad pueda transformarse en un camino y "amplíe sus márgenes hasta convertirse en una autopista, por la que circulemos a la misma velocidad hombres y mujeres".

Silvia García ha reivindicado que "el talento no tiene género, ni el trabajo duro, ni la ilusión ni el esfuerzo"; y ha defendido que las sociedades más igualitarias son más "ricas, felices y, en definitiva, mejores".

Top 100 mujeres líderes en España

La directora también ha querido acordarse de la iniciativa de este medio a nivel nacional con el evento 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España', que reúne a un centenar de mujeres inspiradoras y líderes en el conocimiento y la innovación. Se celebrará el próximo miércoles, 22 de febrero, a partir de las 20.00 horas, y se emitirá su gala a través de Atresmedia.

Sobre esto, Silvia García ha augurado que, en años venideros, tendremos "otros muchos cientos de mujeres top para celebrar galas como esta durante muchos años". Un evento que cree que es útil para "visibilizar la inmensa labor e influencia" de académicas, investigadoras y pensadoras; mujeres de la alta dirección; la cultura, el ocio y el deporte; directivas; empresarias; función pública, institucional y política; medios; profesionales y líderes independientes; startups y pymes; tercer sector e impacto social.

Finalmente, Silvia García se ha despedido de los presentes con el deseo de que llegue el día en el que la igualdad sea real y efectiva para que "no sea necesario fijar cuotas para garantizar la participación de las mujeres en la vida pública, porque ya no tendrán que pedir permiso para acceder a ella; y que la maternidad sea, además de un derecho, una responsabilidad compartida que no suponga una penalización en la vida laboral".

Foro 'Mujeres liderando el cambio en Castilla y León'

