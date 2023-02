El presidente de la Diputación de Zamora abandona Ciudadanos y el partido exige que deje su puesto tras romper la coalición

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, ha anunciado este jueves 16 de febrero su baja en Ciudadanos. La decisión se produce tras semanas de negociaciones infructuosas con el partido naranja. "Yo siempre dije desde el principio que tenía que abandonar Ciudadanos, pero ellos no estaban por esa labor", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación.

Requejo ha agradecido a la presidenta del partido en Castilla y León, Gemma Villarroel, y al coordinador nacional, Carlos Cuadrado, "su buena disposición desde el principio para llegar a un acuerdo", pero ha señalado que su "línea roja" era abandonar Ciudadanos y de este modo "era un poco complicado, porque lógicamente no podía negociar nada si ellos no la aceptaban".

Tras formalizar su baja en Ciudadanos, Requejo ha anunciado que seguirá trabajando en el nuevo proyecto de Zamora y mantendrá su cargo de concejal como no adscrito en el Ayuntamiento de Zamora y de diputado también como no adscrito en la Diputación de Zamora. Y ya avisaba de que no devolverá el acta de concejal al partido, ya considera que tiene "un compromiso" en la coalición de Zamora y quiere terminar el mandato en la Diputación "de la mejor manera posible".

Respecto a las posibilidades de alcanzar algún acuerdo de coalición o algún tipo de pacto de conciliación para las elecciones, Requejo ha señalado que su baja en Ciudadanos elimina cualquier posibilidad de acuerdo. "Ellos lo han intentado hasta el final, incluso integrarse dentro de Zamora, pero había una línea roja que era que yo personalmente quería encabezar la candidatura de Zamora, y lógicamente yo no podía estar afiliado a Ciudadanos", ha declarado.

En cuanto a cómo acefectará esto a las comisiones y personal de confianza, Requejo ha indicado que habrá modificaciones en el Ayuntamiento, donde estaba en dos comisiones, pero que aún no sabe si estará en alguna de ellas. "Aquí lo único que perdemos es la asignación y un personal de confianza", ha afirmado.

Requejo ha señalado que no ha hablado con el vicepresidente de la Diputación de Zamora, José María Barrios, sobre su decisión, ya que se trata de una decisión personal suya. No obstante, ha asegurado que comunicará su baja tanto en el Ayuntamiento de Zamora como en la Diputación, y ha afirmado que el pacto de la Diputación es con el PP y Ciudadanos, pero que el pacto es con él mismo y que, por su parte, intentará terminar el mandato de la mejor forma posible.

Ciudadanos exige su marcha de la Diputación y el Ayuntamiento

Por su parte y solo unos minutos más tarde de esta declaración, Ciudadanos Castilla y León ha solicitado formalmente a Francisco Requejo que entregue su acta de concejal en el Ayuntamiento de Zamora y abandone su puesto de presidente en la Diputación zamorana, tras el anuncio de su abandono de las filas de la formación naranja.

Las negociaciones infructuosas que durante semanas mantenía la ejecutiva autonómica con Requejo para perfilar la estructura por la que concurrir de cara a los próximos comicios del mes de mayo son el motivo de esta ruptura.

Ciudadanos ofreció a Requejo una coalición bajo el paraguas del nombre ‘Zamora, sí’, pero finalmente decidió abandonar la formación naranja. Según la presidenta autonómica Gemma Villarroel, el partido estuvo negociando con Requejo en una fórmula que manteniéndose bajo las siglas de Ciudadanos permitiese aunar fuerzas en torno a un espectro político de "centro y práctico, que luchase por los intereses de Zamora como zona castigada del Oeste que es". Sin embargo, no llegaron a un acuerdo.

La ejecutiva autonómica ha solicitado a Requejo que, en cumplimiento del código ético del partido que firmó en su día, entregue el acta de concejal que le permite estar al frente de la Diputación de Zamora. Villarroel espera que Requejo cumpla con lo que asumió en su momento y con lo que le permitió ser presidente de la institución provincial, y deje paso a las personas comprometidas con este proyecto.

Villarroel asegura que las fallidas negociaciones son fruto del "ruido mediático" que se ha vivido en los últimos días y que tanto ruido ha influido negativamente en este proceso, por puro desconocimiento de las gestiones orgánicas que se estaban llevando a cabo. Recordó que sería una vez finalizadas las negociaciones y no antes cuando desde la ejecutiva se tomarían las acciones oportunas.

La presidenta autonómica convocará en los próximos días a los afiliados a una reunión con el objetivo de conformar una nueva lista y presentar candidatura de Ciudadanos en el capital zamorana de cara a las elecciones municipales.

Por otro lado, Villarroel ha lanzado el mismo requerimiento al que fuera portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Martín Fernández Antolín, al que le ha vuelto a instar a dejar su acta, tal y como anunció y en cumplimiento con el código ético del partido.

Moción de Izquierda Unida

Por su parte, el Grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Zamora presentará el viernes 18 una moción de urgencia al pleno para regular la situación creada por las declaraciones del presidente de la Diputación sobre su cambio de partido, abandonando Ciudadanos por el que accedió al puesto de diputado.

La moción propone aclarar la situación legal del presidente y pide que se aplique el Reglamento Orgánico vigente de la Diputación, que contempla la existencia de diputados no integrados en ningún grupo político. También se hace referencia a la Ley de Bases del Régimen Local, que establece que los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos y contempla la figura de los miembros no adscritos.

