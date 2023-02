Conoce las normas que regirán el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2023

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, publica las normas y medidas que regirán el Carnaval del Toro que comienza mañana. Así, desde el 17 al 21 de febrero, Miróbriga acogerá la llegada de decenas de miles de personas para disfrutar de la ciudad, los toros y los disfraces.

1º.- Con motivo de la celebración de los encierros y desencierros del Carnaval 2023 los días del 17 al 21 de febrero, quedará totalmente prohibido el aparcamiento de cualquier tipo de vehículo dentro del recorrido de los mismos desde DOS HORAS antes del comienzo de dichos actos.

2º.- A tenor de lo dispuesto en el Art. 93 del vigente Reglamento de Espectáculos Taurinos, queda totalmente prohibida la colocación de cualquier objeto o elemento (maderas, escaleras, palets, carros, etc.) que pueda causar incidentes en el desarrollo de los espectáculos taurinos. Los participantes en los espectáculos taurinos populares deberán utilizar para resguardarse los lugares habilitados para ellos y que son los alares y las barreras de la plaza de toros, debiéndose respetar los burladeros señalados para servicios de plaza y autoridades gubernativas, no pudiéndose ocupar los mismos ni en festivales ni capeas por otro personal no autorizado.

Queda totalmente prohibido el recortar los toros de los encierros y desencierros y en particular tras la salida de los toriles para garantizar la integridad de los toros durante la carrera. Las personas que no respeten esta indicación podrán ser sancionadas.

En todo caso se respetará lo dispuesto en el Reglamento Municipal regulador de estos festejos, aprobado por este Ayuntamiento y publicado en el B.O.P. de Salamanca nº 10, de 17 de enero de 2017.

encierro lunes carnaval ciudad rodrigo (17)

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo procederá a la retirada de los vehículos o del resto de elementos que no respeten esta prohibición, pudiéndose imponer la sanción correspondiente a los infractores del presente Bando.

Los andamios, plataformas metálicas y otros elementos similares que se instalen a lo largo del recorrido deberán respetar la visión desde los edificios junto a los alares. Habrá que dejar una separación mínima de 1,50 m. desde el alar y la altura de estas instalaciones será como máximo de 1,80 m. debiendo estar exentas de elementos que impidan la visibilidad, tales como telas, lonas, plásticos, etc. Las plataformas elevadoras no podrán hacer uso del sistema de elevación, quedando instaladas en su altura mínima.

En caso de producirse algún daño o reclamación al respecto serán responsables los instaladores, recomendándose la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

A tenor del Artículo 10.1, e) del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León queda prohibida la participación de menores de 18 años en encierros, desencierros, capeas y demás espectáculos taurinos populares, así como de personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental y aquellas otras que por su condición física o psíquica, puedan correr un excesivo peligro o que su comportamiento pueda provocar situaciones de riesgo.

3º.- Este Ayuntamiento no se hará cargo de los daños que puedan sufrir los vehículos aparcados dentro de alares durante el desarrollo de encierros y desencierros, en caso de que no pudieran retirarse por causas ajenas al Ayuntamiento. También queda prohibido tener abiertas puertas o portales de los edificios situados en el recorrido de los encierros, siendo responsables de ello los usuarios o inquilinos de los mismos.

4º.- Igualmente quedará prohibida el domingo, día en que se celebrará el encierro mixto (o a caballo), la bajada de caballos a partir de las 10 de la mañana, desde el número 160 de la Avda. Agustín de Foxá en adelante en dirección a las Huertas de Valhondo con el fin de no estorbar a los jinetes que suben conduciendo el encierro, así como el tráfico de cualquier vehículo a motor. El recorrido de campo discurrirá desde los corrales de la finca Casasola hasta la Puentecilla, quedando prohibido el paso del personal no autorizado en el tramo próximo a la Ermita de Valhondo, que se delimitará por convenientemente por la Policia Local.

5º.- A la vista de la reciente incoación del procedimiento para la Declaración de Interés Cultural de carácter inmaterial de la tradicional y artesanal construcción del coso taurino para la celebración del Carnaval, queda prohibida la instalación de pancartas, elementos publicitarios y similares en tablaos y en balcones de la Plaza Mayor.

6º.- Debido a que algunas peñas o grupos de personas usan locales o edificios en alquiler, que pudieran no reunir las suficientes condiciones de seguridad, se advierte que cualquier daño a personas o bienes, que pudieran producirse por el uso de los mismos serán responsabilidad de los propietarios de esos locales o edificios.

7º.- Se recuerda la prohibición de instalación de altavoces y cualquier sistema de sonido en la vía pública, puesto que ello conlleva las consiguientes molestias para los vecinos afectados.

8º.- Queda prohibida la circulación de autobuses desde las 9:00 Horas del Sábado 18 de Febrero hasta las 9:00 Horas del Domingo197 de Febrero. Esta prohibición no afectará al transporte regular de viajeros y otros vehículos autorizados.

9º.- Como es público y notorio, dadas las características de los eventos que se desarrollan estos días, se producen grandes concentraciones de público.

Con el fin de prevenir y garantizar el normal desenvolvimiento de dichos eventos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad se pueden llegar a adoptar algunas medidas de cara al mejor desarrollo de los mismos que pudieran causar alguna molestia o incomodidad.

Finalmente se pide que sean respetadas por todos las órdenes de los agentes de la autoridad o de aquellas personas autorizadas en los servicios de orden de los diferentes espectáculos, puesto que todos ellos trabajan para que nuestras fiestas se desarrollen sin incidentes y para disfrute de los ciudadanos, agradeciéndose la colaboración de todos para lograr que nuestro carnaval sea cada año mejor.





