Marcos Iglesias (alcalde): "Ciudad Rodrigo se posiciona como un lugar de referencia en el mundo del toro con el Carnaval"

Las fiestas por excelencia de Ciudad Rodrigo son los Carnavales, declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional y que, en palabras del alcalde, Marcos Iglesias Caridad, buscan el reconocimiento de Interés Turístico Internacional. Este viernes, aunque siempre hay un 'prólogo' cultural con la rivalidad entre las diversas peñas de la ciudad en ofrecer el mejor pregón, se dará el pregón oficial a cargo de la torera Cristina Sánchez, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

Durante los días carnavaleros, como desgrana Marcos Iglesias, la ciudad del Águeda cambia su tranquilidad diaria por una actividad frenética que llega con disfraces callejeros, bailes a todas horas y lugares, peñas con sus comidas, pero con el distintivo de este Carnaval, es la simbiosis entre el disfraz, la transgresión y el toro. Por eso se llama Carnaval del Toro. En el mismo, la plaza mayor se convierte en un tradicional y curioso coso taurino a fuerza de maderas entrecruzadas que sostienen los tablaos que, la Junta de Castilla y León, estudia declararlo Bien de Interés Cultural. En este espacio de tiempo, de viernes a Martes de Carnaval, las calles de la ciudad son recorridas por decenas de toros bravos precedidos o seguidos por miles de arriesgados mozos, y también mozas, en un espectáculo único. Pero dejemos al alcalde que nos desgrane el Carnaval del Toro.

- Alcalde, otro año más de Carnaval.

Pues sí, otro año más de Carnaval. Para nosotros es nuestro tercer Carnaval en el equipo de gobierno, porque en el año 2021 no pudo haber debido a la pandemia. Pero, a pesar de eso y el año pasado, frente a todo pronóstico, realizamos el Carnaval y este que es el último de esta legislatura, lo hemos preparado con todo detalle, con todo mimo, con muchísimo trabajo y creo que va a salir un gran Carnaval del Toro.

- Como dice usted, por fin, un Carnaval ya sin restricciones por la pandemia de Covid-19.

El año pasado sí hubo algunas, aunque especialmente por el tema de la carpa, de los bailes de disfraces, pero este año ya la situación es totalmente distinta. Por eso vamos a disfrutar en la calle, pero también con ese baile de disfraces que, por cierto, ha llegado a récords de participación, y también en la carpa municipal, que está todo a punto preparado. Además, el ámbito taurino. Pienso que vienen los mejores toros y los mejores toreros y que estamos posicionando a Ciudad Rodrigo como un lugar de referencia en el mundo de toro, no solo en la nación, si no me atrevería a decir que más allá de nuestras fronteras.

- Y, además, los meteorólogos pronostican buen tiempo, con sol.

El tiempo es un factor muy importante. Por lo menos, el fin de semana parece ser que sí va a haber buen tiempo, según van pasando los días vamos viendo. Creo que la meteorología nos va a favorecer y eso es lo que va a implicar que haya un Carnaval mucho más callejero. Y que se pueda disfrutar de una manera más intensa de todos los festejos taurinos o de los festejos relacionados con el disfraz. Si hay un buen tiempo, estamos totalmente convencidos de que será un Carnaval bordado.

- Hablamos de festejos taurinos, que son prácticamente los primeros importantes del año y los primeros después de la pandemia.

Ya lo demostramos en 2020, cuando fuimos el único evento taurino que prácticamente se salvó. ¿Por qué? Porque es el primero de la temporada y esto es lo que hace que las figuras hayan cogido mucho cariño a Ciudad Rodrigo, porque en el año 2020 prácticamente la única fiesta que se celebró taurina en España fue el Carnaval del Toro. Por por eso se ha creado una fidelidad de las figuras, como El Juli, Cayetano que va a venir este año o El Capea, por ejemplo. Van a volver muchas de ellas a Ciudad Rodrigo por ese guiño a un lugar consolidado dentro de lo que es el mundo de los toros.

- Al margen de los festivales taurinos, la calle es básica en el Carnaval de Ciudad Rodrigo.

En los festejos es básica, porque especialmente es lo que es una fiesta de la calle, a pesar de que se celebra en el mes de febrero. Incluso que las condiciones meteorológicas por la noche pueden ser duras, la realidad es que la gente se lo pasa a lo grande en nuestras calles, en este conjunto histórico artístico que tenemos tan bonito, es que es una combinación única. Por una parte, lo que es el patrimonio, pero por otra lo que son los toros y el disfraz. Y eso es lo que hace que nos posicionemos como uno de los carnavales más relevantes de España, me atrevería a decir, junto con los de Canarias y los de Cádiz. Y en tercer lugar, en estos tres puestos primeros estaría Ciudad Rodrigo.

- ¿Qué me dice del espectacular y único coso taurino para declararlo BIC?

Pues sí, ya se ha iniciado el expediente para ser declarado Bien de Interés Cultural e Inmaterial. Yo creo que es un reconocimiento a la historia de la plaza, cuya referencia más antigua data de 1418, en referencia a los gastos que se habían realizado en 1417. Desde entonces se viene realizando la plaza prácticamente como se conoce en este momento. Como se puede apreciar, es una plaza artesanal, íntegramente de madera que se levanta en dos o tres días, y que se debe al esfuerzo de las familias, de las agrupaciones, de las peñas que han heredado año tras año, familias o generación tras generación. Esta forma de hacer un coso taurino tan único, tan emblemático y que, creo, que es el corazón de nuestro Carnaval del Toro. Gran parte de los festejos se realizan en la plaza de toros, en el coso taurino, y la verdad es que es todo un espectáculo verla montar y luego poder disfrutar de todos los antruejos dentro de lo que es la plaza.

- El día que se apruebe este expediente verá cumplida una de sus promesas.

Sí, porque nosotros en materia de Carnaval teníamos dos objetivos grandes. En primer lugar, el que la plaza fuera declarada Bien de Interés Cultural, y por eso hemos hecho todo lo posible para que, desde la Consejería de Cultura, se agilizara el expediente. Y el otro expediente que tenemos encima de la mesa es lograr que el Carnaval sea declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Ya somos Fiesta e Interés Turístico Nacional. Creemos que tenemos méritos de sobra para esta declaración internacional. Hay muy pocos carnavales taurinos en el mundo, alguno en América, pero en España prácticamente somos únicos, singulares y pioneros. Creo que tarde o temprano vamos a recibir ese reconocimiento. Lo estamos intentando y, sobre todo, ya estamos con el expediente avanzado, por una parte dotándolo de contenido y, por otra parte, buscando las acciones internacionales que nos ayudarían.

"Como se puede apreciar, es una plaza artesanal, íntegramente de madera que se levanta en dos o tres días. Esta forma de hacer un coso taurino tan único, tan emblemático que es el corazón de nuestro Carnaval del Toro".

- Los que conocemos este Carnaval, y lo hemos vivido durante muchos años, vemos caminar por sus calles a portugueses, franceses, americanos, orientales...

Me consta en este momento que vienen personas hasta de Rusia y lo hacen con frecuencia al Carnaval del Toro. Es decir, que nuestro evento es absolutamente internacional. Por otra parte, en Ciudad Rodrigo, en este momento, conviven más de 35 nacionalidades diferentes a la española. Es un dato muy curioso. Eso también es un boca a boca y hace que nuestro Carnaval se extienda en el mundo. Gran parte de los años vienen italianos, de Francia, de Portugal, de China, de Japón, como bien dices. Y en España se nos conoce en todo el territorio nacional. Otro dato curioso, por ejemplo, han pedido autorización para venir 18 autobuses de Sevilla. Por eso creo que ya somos una referencia en los carnavales de España, y una referencia en el mundo del toro.

- ¿Qué ofrece Ciudad Rodrigo al visitante al margen del Carnaval?

Ofrece mucho. Especialmente una gastronomía única ligada al farinato, que es el plato típico que tenemos, como son los huevos con farinato, pero no me puedo olvidar de la morucha, que es una carne especial de toda la provincia de Salamanca, pero particularmente de nuestra comarca. Somos una de las comarcas donde más cabaña de vacuno hay en toda España. Y eso también es algo que tenemos que valorar a nivel gastronómico. Yo entiendo que Ciudad Rodrigo durante el Carnaval se transforma, pero sigue estando su belleza patrimonial, su belleza natural, que hay mucha gente que viene a casas rurales o viene para poder disfrutar de lo que es el Ciudad Rodrigo real y esperando que vuelvan en otro momento del año, porque cada momento del año es único. El Carnaval es único, pero me atrevería a decir que la Semana Santa es un momento espectacular, que el verano en Ciudad Rico se vive de una forma muy bonita. Yo destacaría especialmente la gastronomía, el patrimonio natural y el patrimonio monumental de la ciudad.

- No le voy a preguntar por la ocupación hotelera, que estará al 100%. ¿Pero cual es la oferta turística que tiene Ciudad Rodrigo? Inclusive hay grupos que están alquilando casas o habitaciones en pueblos de la comarca.

Tenemos más de 1.100 camas en Ciudad Rodrigo. Luego no sabemos evaluar, porque no tenemos datos, la ocupación de pisos de alquiler, pero me consta que prácticamente quien tiene un piso aprovecha estos días para alquilarlo. Es una inyección económica muy seria de millones de euros.

- ¿Se sabe qué cantidad económica reporta el Carnaval a la ciudad?

No lo tenemos calculado, pero sí estimamos que un mínimo de 5 millones de euros. El retorno es muy elevado. Somos una ciudad de servicios, donde hay un gran nivel de lo que es la hostelería, de la hotelería, del comercio, y pienso que no es un gasto el presupuesto del Carnaval del Toro por parte del Ayuntamiento, sino una inversión que hace que una parte de los negocios de la ciudad tengan un aliciente en este primer trimestre del año.

El concejal de los Festejos Taurinos del Carnaval, Ramón Sastre, y el alcalde, Marcos Iglesias, en los nuevos quirófanos de la plaza de toros

- No vamos a mezclar el Carnaval con la política, pero ahí sigue de candidato para la próxima legislatura.

Pues sí, y sobre todo con mucha ilusión, como el primer día. Pienso que ha sido una legislatura donde, a pesar de momentos adversos como la pandemia, donde nos ha tocado gestionar un momento muy complicado, muy difícil. En Ciudad Rodrigo, como a otros alcaldes, les habrá tocado en sus respectivos municipios. Pero lo hemos hecho con serenidad, con sensatez, con todas las fuerzas, y que se han dado resultados muy posibles. No solo porque se han mejorado muchos aspectos urbanísticos en jardines, en obras, sino que además estamos abordando proyectos de futuro. Tenemos encima de la mesa ya para licitar el Polígono Industrial Torralba, que es un polígono de proyección municipal, que espero que en los próximos semanas definitivamente lo podamos licitar, algo que lo teníamos como un reto realmente de la Corporación. Además, ha salido adelante, por no decir que ya hemos logrado que se incorporen en el presupuesto de la Junta de Castilla y León seis millones de euros para el futuro Polígono de Las Viñas. Ahora lo que hay que hacer es empujar a la Junta con todos los proyectos, pero lo más difícil es que tenga la consignación presupuestaria. Y ya se ha hecho.

- También, un nuevo colegio en Ciudad Rodrigo.

La Junta de Castilla y León, a iniciativa del Ayuntamiento, va a abrir un nuevo colegio en Ciudad Rodrigo, un CRIE que es un colegio de innovación rural. Lo que va a hacer es que decenas de estudiantes de la comunidad autónoma de Castilla y León pasen por Ciudad Rodrigo para realizar sus estudios una semana o unos días. Además, van a convivir. Ese periodo es un colegio abierto de alumnos itinerantes. Por lo tanto, es un reto que tenemos encima de la mesa y que, creo, va a ser espectacular con otros proyectos que tenemos ya encima de la mesa en esta legislatura y que hay que ir desarrollando. Es el caso del proyecto integral del río Águeda, como recurso natural que vamos a ponerlo en valor de forma espectacular e integrar lo que es el río en la vida cotidiana de la ciudad y de nuestros visitantes. Por no decir la oferta turística, que la vamos a mejorar. Vamos a plantear un plan de sostenibilidad turístico de, al menos, tres o cuatro millones de euros para dinamizar turísticamente nuestra ciudad. Lo vamos a solicitar a la Junta de Castilla y León. Pienso que la transformación de la ciudad, poco a poco, se está produciendo y ha habido muchos cambios durante esta legislatura que necesitan consolidarse en la Legislatura que viene. Y lo afrontamos siempre con humildad, pero con mucha ilusión, como el primer día.

- En estos cuatro años de legislatura, también se ha notado mucha estabilidad política.

La estabilidad política es fundamental para que las cosas salgan bien, y para que el crecimiento de las ciudades y de los pueblos sea una realidad. Porque la estabilidad política que hemos tenido ha hecho que nosotros hayamos avanzado como un tren de alta velocidad. Se han resuelto los problemas siempre de forma rápida, con una única dirección, con sentido común, y lo que ha hecho es que no nos hayamos perdido en debates internos, sino que hayamos logrado mejorar la vida y la calidad de los ciudadanos. Por eso, nosotros a lo que aspiramos somos a tener esta estabilidad política que no es solo bueno para el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, para su funcionamiento, sino especialmente para los intereses de los mirobrigenses.

- Finalmente, si alguien tiene dudas de venir o no venir al Carnaval de Ciudad Rodrigo, ¿qué le diría el alcalde para animarlo a visitar la ciudad en estas fechas?

Pues que venga, porque creo que es una experiencia que, alguna vez en la vida, la tiene que pasar. Me consta que gran parte del entorno viene alguna vez en su existencia para disfrutar de este Carnaval tan único. Los jóvenes lo tienen como la experiencia vital, pero también los más mayores siempre quieren venir a la ciudad para disfrutar de unos encierros únicos, especialmente el encierro a caballo del domingo. Pero aquí tiene cabida todo el mundo. Por ejemplo, hay gente que le gusta más el disfraz. Perfectamente, tiene un baile de disfraces o los concursos callejeros de disfraces. Es decir, todo el mundo, con la tendencia o los gustos que tenga entre diversión, tiene encaje en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.

Sigue los temas que te interesan