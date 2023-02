"Nos exigen ser sobresalientes para llegar a lo más alto, a los hombres no": el gran reto de las mujeres en la sociedad

Hay infinidad de mujeres cualificadas que siguen sin estar en puestos de máxima responsabilidad. Lo cierto es que la sociedad ha avanzado mucho, pero sigue habiendo una barrera que se debe romper. Este es el gran tema que se ha tratado en el foro 'Mujeres liderando el cambio' organizado por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

Un debate que ha contado con la participación de María Victoria Mateos, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y Mayte Martínez, exatleta olímpica.

La catedrática Araceli Mangas aseguraba que "sigue habiendo barreras", no en el punto de partida sino en el de salida: "El problema es el recorrido y las metas". Un hecho que ha puntualizado ya que, a su juicio, los hombres "son ambiciosos en las metas" y que "no renuncian al protagonismo". Sin embargo, las mujeres "tienen que ser mucho mejores que ellos". En este sentido, Mangas se mostraba critica: "Los hombres llegan a los puestos más altos siendo mediocres o suficientes. Esto es una trampa tremenda porque a las mujeres se les exige ser sobresalientes".

Por su parte, María Victoria Mateos, actual presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, recuerda que hasta hace cuatro años "no había habido ninguna mujer" en este puesto y que ella es la segunda en ocuparlo. Apoyando las palabras de la anterior intervención, afirmaba que "el punto de partida es el mismo, pero el recorrido es distinto".

Hacía alusión, en el foro de EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, a la visita que realizó la semana pasada a Salamanca para hablaba con jóvenes investigadoras. En esta les animaba a que "no pararan la carrera" y cree, al igual que el resto de ponentes, que muchas veces son las mujeres quienes "se ponen sus propias metas". Un hecho que los hombres aprovechan para "adelantarte".

Recuerda que, en sus inicios por el año 94, eran dos mujeres y un hombre y él, por definición, "era mejor que nosotras". A las chicas les anima a que "se esfuercen y no pierdan el foco de la meta". Y finalizaba garantizando que se les presentarán oportunidades en su vida y que "no deben decir que no". "Hay que ser atrevidas, los hombres lo son más que nosotras. No hay que perder el foco", matizaba.

En el debate también intervenía Mayte Martínez contando su experiencia en el mundo del deporte: "Los clubes no suelen pagar lo mismo a un hombre que a una mujer". Sin embargo, cree que en la actualidad, con el mundo de las redes sociales, ha cambiado ya que "ganan más con estas plataformas que con el deporte". Esto, tiene su parte negativa, puesto que no se pone en valor el talento pero "te da ese dinero que te permite dedicarte a ello".

En referencia a las nuevas generaciones, "aún tienen camino por recorrer". Martínez es profesora de atletismo y se enorgullece de que cada vez están más convencidas de sus capacidades: "Creen en su potencial". Pese a ello, todavía falta llegar a una verdadera igualdad porque, por ejemplo, "hay muy pocas entrenadoras que puedan vivir de ello". Además, "en federaciones y puestos de alta responsabilidad casi no hay mujeres".

Conciliación familiar

La maternidad sigue siendo uno de los grandes tabúes. Está establecido que deben ser ellas quienes se ocupen de los niños, dejando de lado sus trabajos o aficiones. Araceli Mangas considera que es "un problema de mentalidad" y que se debe a los "estereotipos que hemos heredado". Asimismo, se muestra preocupada con que los jóvenes "crean que los hombres llevan el salario y las mujeres cuidan a los niños". Por todo ello, lamenta que todavía "no hemos evolucionando lo suficiente".

Un aspecto sobre el que también ha hablado Mª Victoria, que tiene tres hijos. "Yo casi nunca he llevado a mis hijos al colegio por el trabajo. No por eso soy peor madre. Es un problema que nos tenemos que quitar", respondía.

Finalmente, la exatleta olímpica ha manifestado la "suerte" que tiene de poder compartir la afición por este deporte con su hija. Algo que le ha dado "muy buenos momentos juntas". "Si durante un tiempo quieren dedicarse a ser madres libremente, nadie las debe juzgar. Todas las mujeres deben definir su situación en cada momento sin que nadie las coarte", matizaba.

Por último, finalizaban con una reflexión con la que querían animar a todas las jóvenes que buscan estar en lo más alto. Mayte Martínez: "Con talento, trabajo, sacrificio y mucha pasión se pueden cumplir los sueños". Mª Victoria Mateos: "Que se esfuercen y estén en el sitio adecuado. Que no pierdan ninguna oportunidad y sepan que la labor de los mentores es absolutamente importante". Por último, Araceli Mangas, aseguraba que: "Aunque los muros sean altos, caen. Yo creía que eran inabordables y me he dado cuenta de que cayeron todos. Se pueden superar. No es talento sino sacrificio. No perder las metas y luchar por ellas".

