Alicia Villar: "La igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo irrenunciable y prioritario"

Alicia Villar, la subdelegada del Gobierno en Valladolid desde agosto de 2022, ha inaugurado como ponente el 'Foro Mujeres Liderando el Cambio en Castilla y León', en el Museo de la Ciencia de Valladolid, en el que han participado destacadas directivas cuya trayectoria está ligada a la Comunidad. "Las mujeres representan el 50% de la población y tenemos que tener los mismos derechos", ha defendido Villar.

La subdelegada del Gobierno en Valladolid ha agradecido a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León su compromiso con la igualdad, impulsando un acto en el que se pone en valor el papel de la mujer. "La mujer está cada vez más presente en cada uno de los ámbitos que se propone", ha aseverado. Sin embargo, ha criticado que, tanto en España como en Castilla y León, se sigan "arrastrando unos estereotipos que nos lastran".

"Tenemos que ser conscientes que en nuestra sociedad pervive una desigualdad manifiesta entre géneros", ha afirmado. En este sentido, ha destacado dos prejuicios que, a su parecer, siguen muy presentes: que las mujeres no pueden liderar, y que la mayor responsabilidad de los cuidados les corresponde a ellas, dos cosas contra las que se rebela la subdelegada.

"Estos estereotipos suponen una renuncia no elegida que impiden a las mujeres evolucionar en su carrera, por no poder compaginar la vida personal con la laboral", ha lamentado. "Las mujeres somos capaces de combinar una vida personal y profesional plena, no hay límites, podemos lograr las máximas metas", ha defendido.

Apuesta por políticas públicas enfocadas a la igualdad efectiva

Villar considera que estos estereotipos "están cambiando", pero ha insistido en que aún queda mucho por hacer. En este sentido, la subdelegada ha defendido que las políticas públicas son fundamentales. "Si no conocemos la realidad, no podemos tomar medidas. Hace falta analizar la situación actual e impulsar políticas públicas que vayan encaminadas a lograr una igualdad efectiva", ha apuntado.

La conciliación familiar y laboral es un pilar para la subdelegada, y todos los actores de la sociedad deben colaborar en facilitarla. "Es esencial que las empresas ofrezcan flexibilidad en sentido amplio, y apoyen a la mujer en momentos clave como el embarazo", ha subrayado. "El papel de la mujer hoy en la sociedad es uno de los más transformadores", ha reiterado.

Brecha salarial y desigualdad

Villar, que ha desempeñado diferentes puestos de trabajo desde 2004 ejerciendo como Jefa de Sección del Servicio de Centros Culturales de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte hasta llegar a su actual puesto, ha subrayado que las mujeres están vinculadas a un mercado laboral "más débil y peor remunerado".

En este sentido, la subdelegada ha lamentado la desigualdad que persiste aún en el ámbito salarial y de puestos directivos. Villar ha celebrado la ley histórica del Parlamento Europeo para impulsar la igualdad de género en las cúpulas empresariales, obligando a que el 40 % de los puestos de director no ejecutivo estén reservados al género menos representado. "Esta puede ser la palanca que se necesita en las grandes empresas", ha defendido Villar.

La subdelegada ha lamentado la brecha de género que ha aumentado tras la pandemia, sobre todo entre las más jóvenes, con una tasa de empleo 16 puntos porcentuales inferior a la de los hombres. "La concentración de hombres en la percepción de salarios altos segun la EPA es abrumadora", ha insistido la subdelagada, que ha afirmado que los datos demuestran que "el avance es posible, pero está siendo lento".

Siguiendo en esta voluntad por mejorar la igualdad salarial, Villar ha defendido la subida del Salario Mínimo a 1080 euros, que ha entrado en vigor recientemente. "Este aumento responde al compromiso del Gobierno y contribuye a reducir la brecha salarial de género", ha asegurado Villar.

La subdelegada considera que esta medida tiene mayor incidencia entre la gente que sufre condiciones precarias, es decir, las mujeres. "Las mujeres trabajan gratis alrededor de 50 días", ha detallado Villar. "Incluso en los trabajos cualificados, existe una diferencia de remuneración inadmisible a día de hoy", ha lamentado la subdelagada.

Sensibilizar desde los ministerios

Villar considera que hay que sensibilizar en la igualdad de cuidados. En este sentido, la subdelegada insiste que los ministerios de Educación y Ciencia "trabajan por promover la igualdad de oportunidades", y para que las niñas accedan a carreras tradicionalmente asignadas a los hombres como pueden ser las ingenierías o las matemáticas.

"Las mujeres de todas las edades deben sentir que pertenecen a cualquier espacio, especialmente a los que parecen estar dedicados a los hombres", ha insistido. "Si se les da la oportunidad, las mujeres pueden liderar el cambio hacia un futuro más igualitario e inclusivo", ha asegurado. "Aún queda mucho por hacer por conseguir el empoderamiento de mujeres y niñas", ha reiterado. "Tenemos que empezar por abajo para que lideren el futuro", ha concluido.

Villar ha aprovechado para destacar algunas medidas que se están llevando a cabo desde el Gobierno, como la inversión de 3500 millones de euros destinada a reforzar la atención a la dependencia y cambiar el modelo de cuidados, o la ayuda económica de 2300 millones destinada a eliminar la brecha de género.

La subdelegada tiene claro que los gobiernos deben "redoblar" el esfuerzo cuando hay contextos de crisis para impulsar medidas que permitan el desarrollo de las mujeres. En este sentido, Villar ha asegurado que, en todo el territorio nacional, y en Castilla y León en particular, es clave impulsar programas de reinserción de mujeres víctimas de violencia de genero o de trata.

Villar también ha elogiado a todas las mujeres emprendedoras, que tienen ideas de negocio y buscan cumplir sus proyectos trabajando. En este sentido, ha elogiado el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) que se desarrolla junto a la Cámara de Comercio.

Por último, la subdelegada ha recordado que los gobiernos deben cuidar de las mujeres y seguir luchando por la igualdad. "Todas las mujeres nos esperan", ha insistido. "No podemos dar un paso atrás porque el logro de la igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo irrenunciable y prioritario", ha zanjado la subdelegada.

Patrocinadores del evento.

Sigue los temas que te interesan