Perra de Satán: "No supe lo que era una red de mujeres hasta que no me fui de Castilla y León"

Perra de Satán (Beatriz Cepeda) ha confesado que "se la he metido doblada" a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Y se ha quedado tan ancha. La humorista zamorana ha sido la encargada de poner el broche final al Foro ‘Mujeres Liderando el Cambio’ y no ha querido dejarse nada en el tintero.

Subida a su particular púlpito, puesto que ha preferido hablar en el atril "para sentir que hablaba a través de la palabra de Dios", la también escritora ha felicitado a la organización por haber podido asistir porque "me ha interesado muchísimo". Y es que en este evento ha podido descubrir que, en la actualidad, Castilla y León comienza a tejer una red de apoyo entre mujeres "que yo no conocí hasta que no me fui, ha sido en Madrid donde he aprendido a trabajar en comunidad con otras mujeres y lo eché en falta cuando vivía y estudiaba en Castilla y León".

Beatriz Cepeda ha relatado como ligando anoche con un chico se dio cuenta de que "el cambio de las mujeres en Castilla y León se percibe regular y me atrevería a decir que más bien a peor". No dejando pasar la oportunidad de hacer referencia a la polémica del protocolo antiaborto de VOX en la Junta de Castilla y León.

También le extraño no formar parte de ninguna de las mesas que esta mañana se han celebrado en el foro. "Primero pensé que era por ser mujer, que es lo habitual en estos casos; luego creí que por gorda, pero el evento lo patrocina Michelín y más michelín que estos imposible; y también pensé que era por zamorana, porque cuando hablamos de Castilla y León parece que hay ciudades y provincias de primera y de segunda; y me da en la nariz que Zamora es de las de segunda". Por eso tampoco se cortó al recordar la gestión de la Junta tras los graves incendios forestales sufridos este verano en Zamora. Aunque luego se dio cuenta de que se había servido Leche Gaza en la pausa para el café.

Síndrome de la impostora

Al final, concluyó que no había entrado en ninguna mesa por humorista. Y ahí reflexionó sobre el "síndrome de la impostora". Algo que la zamorana cree que "padecemos muchas mujeres, sintiéndonos inferiores y siempre queriendo demostrar que te mereces el logro o el puesto que has obtenido".

A continuación, confesó que ella no es monologuista, pero aseguró que había aceptado la invitación de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León para poder reflexionar sobre los problemas de desigualdad con la mujer en Castilla y León. "La mayoría de los problemas de la Comunidad son fáciles de solucionar desde la política, pero no lo están haciendo, y cuando eso ocurre el mayor peso reace sobre las mujeres", y puso como ejemplo el paro, la pobreza, los cuidados o "cuando baja la natalidad, la presión reace sobre las mujeres". Beatriz Cepeda defendió que las mujeres "partimos en la vida en desigualdad simplemente por las decisiones e intereses de quienes gobiernan y que son hombres".

Y finalizó explicando el "cuádruple valor" que supone que ella y otras mujeres puedan dedicarse a las artes. "La Pirámide de Maslow decía que arriba del todo estaba lo relacionado con el ocio, por lo que para llegar a esa cúspide significa que las mujeres hemos podido satisfacer el resto de nuestras necesidades: encontrar trabajo o dejar de ser cuidadoras, significa que hemos podido sortear los problemas sociales que los políticos hombres no quieren solucionar, para que las mujeres podamos acceder a algo tan inmaterial pero necesario como las artes", detallaba.

Foro 'Mujeres liderando el cambio en Castilla y León'

