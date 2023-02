EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León reivindica el liderazgo de las mujeres en la Comunidad

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha puesto en valor este jueves el papel de las mujeres en la Comunidad en todos los ámbitos de la sociedad, el mundo empresarial y la política. En el evento han participado diferentes personalidades que han abordado el peso de la mujer en el mercado laboral, donde la Organización Internacional del Trabajo destaca que se ha acentuado la brecha de género tras la crisis de la pandemia.

"Ojalá llegue muy pronto ese día, en que no haga falta despertar vocaciones científicas en las niñas porque surgirá de modo natural gracias a una educación en igualdad". Este es el deseo que la directora de EL ESPAÑOL Noticicias de Castilla y León, Silvia García, ha lanzado en el Foro ‘Mujeres Liderando el Cambio’, que se ha celebrado este jueves 16 de febrero en el Museo de la Ciencia de Valladolid.

Y para predicar con el ejemplo, Silvia García ha recordado que el equipo directivo de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León está formado por tres mujeres y dos hombres. Algo poco habitual, como señalaba la directora, y que aún es una 'rara avis' en el panorama actual del periodismo. Por ello, Silvia García desea que esos puestos que "todavía están copados mayoritariamente por hombres" vayan encontrando la igualdad.

Silvia García ve este foro como una oportunidad para comprobar que "son ya muchas las mujeres que están en la primera línea de todos y cada uno de los ámbitos de la vida social, económica, científica, política, judicial, académica y deportiva". Sobre las ponentes de hoy, la directora ha explicado que "son mujeres pioneras, que han roto techos de cristal, esos que a veces parecen irrompibles" y ha dado las gracias a todas ellas por ser un referente en sus respectivos campos.

Además, ha destacado que la intención de este periódico es "transformar la realidad en positivo" en favor de una sociedad donde el hombre y la mujer compartan "el protagonismo del presente y el futuro, en igualdad de condiciones".

En relación con esto, la directora de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha mostrado su deseo porque la senda de la igualdad pueda transformarse en un camino y "amplíe sus márgenes hasta convertirse en una autopista, por la que circulemos a la misma velocidad hombres y mujeres".

Silvia García ha reivindicado que "el talento no tiene género, ni el trabajo duro, ni la ilusión ni el esfuerzo"; y ha defendido que las sociedades más igualitarias son más "ricas, felices y, en definitiva, mejores".

Top 100 mujeres líderes en España

La directora también ha querido acordarse de la iniciativa de este medio a nivel nacional con el evento 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España', que reúne a un centenar de mujeres inspiradoras y líderes en el conocimiento y la innovación. Se celebrará el próximo miércoles, 22 de febrero, a partir de las 20.00 horas, y se emitirá su gala a través de Atresmedia.

Sobre esto, Silvia García ha augurado que, en años venideros, tendremos "otros muchos cientos de mujeres top para celebrar galas como esta durante muchos años". Un evento que cree que es útil para "visibilizar la inmensa labor e influencia" de académicas, investigadoras y pensadoras; mujeres de la alta dirección; la cultura, el ocio y el deporte; directivas; empresarias; función pública, institucional y política; medios; profesionales y líderes independientes; startups y pymes; tercer sector e impacto social.

La subdelegada del Gobierno en Valladolid

Alicia Villar, la subdelegada del Gobierno en Valladolid desde agosto de 2022, ha sido la encargada de inaugurar como ponente el foro. "Las mujeres representan el 50% de la población y tenemos que tener los mismos derechos", ha defendido Villar.

"La mujer está cada vez más presente en cada uno de los ámbitos que se propone", ha aseverado. Sin embargo, ha criticado que, tanto en España como en Castilla y León, se sigan "arrastrando unos estereotipos que nos lastran".

"Tenemos que ser conscientes que en nuestra sociedad pervive una desigualdad manifiesta entre géneros", ha afirmado. En este sentido, ha destacado dos prejuicios que, a su parecer, siguen muy presentes: que las mujeres no pueden liderar, y que la mayor responsabilidad de los cuidados les corresponde a ellas, dos cosas contra las que se rebela la subdelegada.

Apuesta por políticas públicas enfocadas a la igualdad efectiva

Villar considera que estos estereotipos "están cambiando", pero ha insistido en que aún queda mucho por hacer. En este sentido, la subdelegada ha defendido que las políticas públicas son fundamentales. "Si no conocemos la realidad, no podemos tomar medidas. Hace falta analizar la situación actual e impulsar políticas públicas que vayan encaminadas a lograr una igualdad efectiva", ha apuntado.

La conciliación familiar y laboral es un pilar para la subdelegada, y todos los actores de la sociedad deben colaborar en facilitarla. "Es esencial que las empresas ofrezcan flexibilidad en sentido amplio, y apoyen a la mujer en momentos clave como el embarazo", ha subrayado. "El papel de la mujer hoy en la sociedad es uno de los más transformadores", ha reiterado.

Brecha salarial y desigualdad

Villar, que ha desempeñado diferentes puestos de trabajo desde 2004 ejerciendo como Jefa de Sección del Servicio de Centros Culturales de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte hasta llegar a su actual puesto, ha subrayado que las mujeres están vinculadas a un mercado laboral "más débil y peor remunerado".

En este sentido, la subdelegada ha lamentado la desigualdad que persiste aún en el ámbito salarial y de puestos directivos. Villar ha celebrado la ley histórica del Parlamento Europeo para impulsar la igualdad de género en las cúpulas empresariales, obligando a que el 40 % de los puestos de director no ejecutivo estén reservados al género menos representado. "Esta puede ser la palanca que se necesita en las grandes empresas", ha defendido Villar.

La subdelegada considera que esta medida tiene mayor incidencia entre la gente que sufre condiciones precarias, es decir, las mujeres. "Las mujeres trabajan gratis alrededor de 50 días", ha detallado Villar. "Incluso en los trabajos cualificados, existe una diferencia de remuneración inadmisible a día de hoy", ha lamentado la subdelagada.

Sensibilizar desde los ministerios

Villar considera que hay que sensibilizar en la igualdad de cuidados. En este sentido, la subdelegada insiste que los ministerios de Educación y Ciencia "trabajan por promover la igualdad de oportunidades", y para que las niñas accedan a carreras tradicionalmente asignadas a los hombres como pueden ser las ingenierías o las matemáticas.

Villar ha aprovechado para destacar algunas medidas que se están llevando a cabo desde el Gobierno, como la inversión de 3500 millones de euros destinada a reforzar la atención a la dependencia y cambiar el modelo de cuidados, o la ayuda económica de 2300 millones destinada a eliminar la brecha de género.

Por último, la subdelegada ha recordado que los gobiernos deben cuidar de las mujeres y seguir luchando por la igualdad. "Todas las mujeres nos esperan", ha insistido. "No podemos dar un paso atrás porque el logro de la igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo irrenunciable y prioritario", ha zanjado la subdelegada.

Miriam González, fundadora de 'Inspiring Girls'

Miriam González Durántez, abogada especialista en derecho europeo y fundadora del proyecto 'Inspiring Girls', una organización para conectar a niñas con mujeres referentes que las inspiren, ha sido una de las participantes del evento. La olmedana ha querido enumerar los tres grandes retos que se ha encontrado a lo largo de su carrera profesional.

Tal y como ha asegurado González, el primero de ellos proviene de su educación. Miriam fue "una niña de la transición" educada en Olmedo a la que le inculcaron "la cultura del esfuerzo, pero no la noción de asumir riesgos". Y es que, según la abogada esta sigue siendo una tarea pendiente de la sociedad de hoy en día, pues, bajo su punto de vista, "se nos sigue empujando a profesiones seguras y a cosas en las que no haya demasiado riesgo y creo que en eso sí que hay diferencia todavía de cómo se educa a los niños y de cómo se educa a las niñas".

"Para mí ha sido definitivo el vivir durante los últimos cuatro años en California, donde hay todo el riesgo. Allí he aprendido que hay que perseguir los sueños y que merece la pena intentarlo", ha reconocido.

Miriam González ha querido poner el foco en la maternidad y en el cuidado de las casas a la hora de confesar el segundo reto al que se ha enfrentado a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

La ponente sostiene que "hay una especie de silencio sobre ello" que se debe, en su mayor parte, a la falta de adaptación del sistema; y denuncia que a día de hoy siga siendo un tema que no se debate en público: "Cuando tenemos niños hay que aparentar que todo va bien y que no hay ninguna dificultad extra, cuando realmente es muy difícil conciliar y cuando el sistema no está adaptado al hecho de que hay que seguir teniendo niños como sociedad. No tenemos las políticas públicas ni los sistemas, y ya no solo en los trabajos", ha espetado.

La fundadora y presidenta de 'Inspiring Girls' considera que las mujeres siguen siendo "las que se ocupan más de los niños y del cuidado de las casas": "Es una carga que sigue recayendo sobre las mujeres y cuando no lo hacen ellas, son ellas las que lo gestionan. Eso es algo que yo he llevado siempre", ha explicado.

Como tercer y último reto, Miriam ha señalado el hecho de encontrarse, en varias ocasiones, "con hombres que me querían poner en su sitio". Eso es algo que sufrió durante su etapa en Reino Unido, cuando su marido, Nick Clegg, asumió el cargo de viceprimer ministro británico: "Me encontré con toda esa prensa de los tabloides que lo que querían era que yo me fuese de mujer florero a adornarle las campañas y cuando dije que le ayudaría, pero que no iba a dejar toda mi carrera por eso, se convirtió en noticia y a todas horas intentaban ponerme en mi sitio. Después, cuando intenté montar 'Inspiring Girls' me miraban como diciendo: 'pobrecilla, si su marido ya no está en el Gobierno, seguro que no va a lograr nada'. Ahora estamos en 30 países", ha presumido.

La destacada abogada ha cerrado su intervención haciendo un llamamiento a la sociedad para que entre todos ayudemos a las generaciones que vienen detrás, y con una reflexión de lo más motivadora para todas aquellas mujeres que han pasado por una situación similar a la suya: "Conseguimos las cosas por nosotras mismas. El valor de las mujeres no depende de con quién estés casada, ni quién sea tu padre o tu hermano, depende de ti", ha concluido.

'Mujeres y sociedad'

Hay infinidad de mujeres cualificadas que siguen sin estar en puestos de máxima responsabilidad. Lo cierto es que la sociedad ha avanzado mucho, pero sigue habiendo una barrera que se debe romper. Este es el gran tema que se ha tratado en la mesa 'Mujeres y sociedad'.

Un debate que ha contado con la participación de María Victoria Mateos, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y Mayte Martínez, exatleta olímpica.

La catedrática Araceli Mangas aseguraba que "sigue habiendo barreras", no en el punto de partida sino en el de salida: "El problema es el recorrido y las metas". Un hecho que ha puntualizado ya que, a su juicio, los hombres "son ambiciosos en las metas" y que "no renuncian al protagonismo". Sin embargo, las mujeres "tienen que ser mucho mejores que ellos".

Por su parte, María Victoria Mateos, actual presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, recuerda que hasta hace cuatro años "no había habido ninguna mujer" en este puesto y que ella es la segunda en ocuparlo.

Recuerda que, en sus inicios por el año 94, eran dos mujeres y un hombre y él, por definición, "era mejor que nosotras". A las chicas les anima a que "se esfuercen y no pierdan el foco de la meta". Y finalizaba garantizando que se les presentarán oportunidades en su vida y que "no deben decir que no". "Hay que ser atrevidas, los hombres lo son más que nosotras. No hay que perder el foco", matizaba.

En el debate también intervenía Mayte Martínez contando su experiencia en el mundo del deporte: "Los clubes no suelen pagar lo mismo a un hombre que a una mujer". Sin embargo, cree que en la actualidad, con el mundo de las redes sociales, ha cambiado ya que "ganan más con estas plataformas que con el deporte".

En referencia a las nuevas generaciones, "aún tienen camino por recorrer". Martínez es profesora de atletismo y se enorgullece de que cada vez están más convencidas de sus capacidades: "Creen en su potencial". Pese a ello, todavía falta llegar a una verdadera igualdad porque, por ejemplo, "hay muy pocas entrenadoras que puedan vivir de ello". Además, "en federaciones y puestos de alta responsabilidad casi no hay mujeres".

Conciliación familiar

La maternidad sigue siendo uno de los grandes tabúes. Está establecido que deben ser ellas quienes se ocupen de los niños, dejando de lado sus trabajos o aficiones. Araceli Mangas considera que es "un problema de mentalidad" y que se debe a los "estereotipos que hemos heredado". Asimismo, se muestra preocupada con que los jóvenes "crean que los hombres llevan el salario y las mujeres cuidan a los niños". Por todo ello, lamenta que todavía "no hemos evolucionando lo suficiente".

Un aspecto sobre el que también ha hablado Mª Victoria, que tiene tres hijos. "Yo casi nunca he llevado a mis hijos al colegio por el trabajo. No por eso soy peor madre. Es un problema que nos tenemos que quitar", respondía.

Finalmente, la exatleta olímpica ha manifestado la "suerte" que tiene de poder compartir la afición por este deporte con su hija. Algo que le ha dado "muy buenos momentos juntas".

Por último, finalizaban con una reflexión con la que querían animar a todas las jóvenes que buscan estar en lo más alto. Mayte Martínez: "Con talento, trabajo, sacrificio y mucha pasión se pueden cumplir los sueños". Mª Victoria Mateos: "Que se esfuercen y estén en el sitio adecuado. Que no pierdan ninguna oportunidad y sepan que la labor de los mentores es absolutamente importante".

Mujeres en empresas

Cuatro mujeres empresarias de Castilla y León han coincidido este jueves en la urgencia de fomentar las vocaciones femeninas en el sector tecnológico como paso indispensable para lograr la igualdad y la diversidad en un sector como el de la automoción, tradicionalmente masculino. Así se han pronunciado Silvia Garoz Crespo, directora de gestión de personal de Michelin España, Ángela de Miguel, presidenta de la Comisión de Igualdad CEOE Castilla y León, Ana Núñez Nava, directora de Facyl y María Lafuente, diseñadora de moda, en el Foro 'Mujeres liderando el cambio', organizado por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

Garoz: "La diversidad es éxito empresarial"

Silvia Garoz Crespo, directora de gestión de personal de Michelin España, ha asegurado que Michelin "lleva muchos años trabajando en la igualdad" y ha recordado que los primeros compromisos en este sentido en el convenio colectivo de la empresa datan de 2007, hace ya 16 años. En 2010 llegaría, finalmente, el primer Plan de Igualdad que ha sido renovado hace tan solo un año, en 2022.

Garoz ha destacado que se trata de un Plan de Igualdad que ya tenía muchas acciones en marcha y que el último cuenta con más de 50, tocando todos los frentes: la gestión, la promoción, la conciliación, protocolos de acoso, comunicación, sensibilización y formación, entre otros. "La diversidad es éxito empresarial. Tener diversidad aporta diferencias de opiniones, puntos de vista diferentes, la posibilidad de atraer talento", ha afirmado con rotundidad esta directiva.

La directora de gestión de personal de Michelin España ha asegurado no percibir ningún techo de cristal en su empresa porque "hay mujeres en prácticamente todos los puestos de responsabilidad" pero ha reconocido la dificultad de encontrar talento femenino en las carreras de ingeniería y en los estudios técnicos en general, ya que se trata de ámbitos por los que tradicionalmente optan hombres. "El déficit histórico es muy grande y si queremos dar un paso bien al frente tenemos que hacer muchas cosas. Hay que seguir trabajando y queda mucho por hacer", ha señalado.

De Miguel: "Las empresas vamos por delante de la sociedad en igualdad"

Ángela de Miguel, presidenta de la Comisión de Igualdad CEOE Castilla y León, ha asegurado en su intervención que hay "muchísimas mujeres referente en todos los campos". "En la empresa cada vez más tenemos equipos transversales y direcciones", ha señalado, poniendo como ejemplo a Michelin empresa de la que se ha declarado "fan número uno".

De Miguel ha señalado que "no hacen falta cuotas" cuando se quitan los sesgos que "limitan" el ascenso a las mujeres. "Se puede mejorar hasta un 20% la cuenta de resultados con equipos diversos, esa diversidad hace que abarquemos una visión mucho mayor y eso da mejores indicadores", ha concretado. La presidenta de la Comisión de Igualdad CEOE Castilla y León ha hecho hincapié en que España se encuentra en el top 10 del mundo en cuanto a incorporación de mujeres en las empresas.

Ana Núñez: "No tenemos suficientes mujeres que elijan estas disciplinas"

Ana Núñez, directora de Facyl, ha puesto el foco también en la escasez de talento femenino en las disciplinas científicas y tecnológicas, de las que se nutre el sector de la automoción. "No tenemos suficientes mujeres que elijan o prefieran estas disciplinas", ha afirmado, añadiendo que hay un "largo recorrido" por delante y llamando al compromiso de las administraciones públicas y de los medios de comunicación, entre otros sectores.

Con todo, ha asegurado que en Facyl cuentan con un 100% de mujeres al frente, pero ha reconocido que en el sector de la automoción todavía falta mucho camino por andar. Núñez ha señalado que se ha mejorado "muchísimo" en los últimos 15 años y que el porcentaje de mujeres en el sector de la automoción es del 26% y en el caso de mujeres directivas en torno a un 15%. "Nuestro sector tiene unas particularidades que nos hace un poco más difícil tratar de conseguir esa paridad, que es absolutamente deseada por las empresas", ha insistido, señalando que parten "de una situación de desventaja" por esa escasez de vocaciones femeninas.

Lafuente: "Las grandes marcas de lujo están copadas por hombres"

La diseñadora María Lafuente ha destacado que aún en 2023 las grandes marcas de lujo están copadas por hombres. "En la moda no mandamos las mujeres. Es una triste realidad", ha afirmado. Lafuente ha reconocido, con todo, que hay un mayor número de mujeres que se dedican individualmente a la moda. "En los ámbitos creativos las mujeres somos mucho más emprendedoras, con mucha más tenacidad y nos esforzamos más", ha concluido.

'Mujeres en las instituciones'

"Hay una ola imparable que ya no va a parar. Las mujeres hemos decidido alzar la voz", así de contundente se ha mostrado la secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, durante su intervención en la mesa 'Las mujeres en las instituciones' que busca abordar el papel de estas en la política.

En esta mesa también se ha contado con la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y la alcaldesa de Torrelobatón, Natividad Casares. Por su parte, Sánchez ha querido dejar claro que el "futuro" de esta Comunidad se escribirá con "nombre de mujer". Unas declaraciones que luego ha querido matizar aclarando que "el candidato o la candidata" del PSOE será elegido por los militantes, aunque ha insistido en la misma idea.

De la misma manera, ha calificado este foro como algo "determinante" y más en el momento político que se vive en Castilla y León, que "no solo no avanza, sino que está retrocediendo". Sánchez ha admitido que heredamos unas costumbres de una "sociedad machista" y que esto hace se "dificulte" el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad de las instituciones.

Seguidamente, ha hecho elogiado a Silvia Clemente, sentada a su izquierda, por ser "una de las mejores consejeras de Agricultura que hemos tenido, en un mundo de hombres".

El testigo ha sido cogido justamente por la expresidenta de las Cortes, quien ha apostado por poner en marcha algunas políticas, especialmente dirigida al apoyo económico, como por ejemplo que al empresario no le cueste dinero que una mujer quede embarazada y que sea el Estado quien sufrague estos gastos. Clemente ha querido hacer un recorrido por su trayectoria y ha recordado que nada más llegar a la Consejería de Agricultura se encontró con una plaga de topillos, "una de las crisis más difíciles de la Comunidad". "Llegué sin ninguna expectativa de éxito porque los agricultores creían que una mujer que venía de cultura y turismo no sabía. Pero no sabían que yo me tenía que poner en agricultura como si me ponía a dirigir la Nasa, me pongo a estudiar y hasta que no sepa todo no paro", ha subrayado.

Por su parte, Natividad Casares ha puesto en valor el mundo rural, del cual se "habla mucho", pero al final se "conoce poco". "El día a día que yo creo es que ahora mismo en Torrelobatón las personas que están llevando los servicios son mujeres", ha destacado la alcaldesa. Precisamente, la regidora fue la primera mujer en serlo en su municipio. No obstante, ha lamentado que sean "muy pocas" alcaldesas y que haya "menos relevo generacional" porque las jóvenes se marchan. También ha puesto en foco en la conciliación, que no debe ser a la mujer, sino que ha de ser a la familia, "que es cosa de dos".

La socialista cree, con "honestidad", que las mujeres hacen "política de forma diferente". En este sentido, ha explicado que lo hacen con "empatía y coherencia porque culturalmente hemos sido educadas para organizar y en las instituciones lo abordamos de la misma manera". Sánchez ha recordado que tanto ella como Clemente, portavoz de Agricultura la primera y consejera la segunda, sacaron la "primera y única Ley Agraria de Castilla y Léon". "Necesitamos marcos normativos que regulen sociedades", ha reivindicado.

En consonancia con Sánchez, Silvia Clemente ha remarcado que las mujeres generan "mucha empatía de trabajo porque tenemos una convicción común". "Tú tienes que tener muy claro que es el objetivo que guía: que era servir a los castellanos y leoneses", ha aseverado. Recordando igualmente esa Ley Agraria, ha destacado que fueran dos mujeres quienes la impulsasen y más en una cuestión como es esta, que es un sector profundamente masculinizado.

En lo que respecta al sector privado, Clemente ha puesto de manifiesto que "solo el 13%" de las empresas tienen CEO o directoras en Castilla y León. "Los hombres siguen monopolizando", ha reiterado. De la misma forma, para que las mujeres ocupen esos puestos de responsabilidad cree que estas han de estar "en todos los puestos", para que exista "un pool de mujeres".

En este sentido, Natividad piensa que el problema está en que hay "pocas mujeres que se presenten para alcaldesas", algo que "hay que cambiar". Igualmente y en la misma línea que Sánchez y Clemente, apuesta por ese apoyo económico. "Es muy fácil decir que se contraten a las mujeres, pero también se necesita que los empresarios tengan un apoyo", ha remarcado.

La gran apuesta de Clemente es aprobar un paquete normativo que "realmente apoye la igualdad de las mujeres en el mundo laboral". "Es necesario generarlo para que la economía de la familia no se resienta cuando viene un nuevo miembro. Si realmente creemos en la igualdad es lo que tiene que hacer el Estado", ha sentenciado.

En última instancia, Sánchez apuesta por más de una medida concreta, aunque ha recalcado que de exponerlas no habría tiempo de hacerlo con todas. No obstante, ha coincidido "absolutamente" con la exposición de Silvia Clemente. "Lo que sí que creo es que hay que abordarlo de forma transversal, en todas las áreas. Hay que hacer políticas en todos los ámbitos", ha finalizado la socialista.

Perra de Satán

Perra de Satán (Beatriz Cepeda) ha confesado que "se la he metido doblada" a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Y se ha quedado tan ancha. La humorista zamorana ha sido la encargada de poner el broche final al Foro ‘Mujeres Liderando el Cambio’ y no ha querido dejarse nada en el tintero.

Subida a su particular púlpito, puesto que ha preferido hablar en el atril "para sentir que hablaba a través de la palabra de Dios", la también escritora ha felicitado a la organización por haber podido asistir porque "me ha interesado muchísimo". Y es que en este evento ha podido descubrir que, en la actualidad, Castilla y León comienza a tejer una red de apoyo entre mujeres "que yo no conocí hasta que no me fui, ha sido en Madrid donde he aprendido a trabajar en comunidad con otras mujeres y lo eché en falta cuando vivía y estudiaba en Castilla y León".

Beatriz Cepeda ha relatado como ligando anoche con un chico se dio cuenta de que "el cambio de las mujeres en Castilla y León se percibe regular y me atrevería a decir que más bien a peor". No dejando pasar la oportunidad de hacer referencia a la polémica del protocolo antiaborto de VOX en la Junta de Castilla y León.

Síndrome de la impostora

Al final, concluyó que no había entrado en ninguna mesa por humorista. Y ahí reflexionó sobre el "síndrome de la impostora". Algo que la zamorana cree que "padecemos muchas mujeres, sintiéndonos inferiores y siempre queriendo demostrar que te mereces el logro o el puesto que has obtenido".

A continuación, confesó que ella no es monologuista, pero aseguró que había aceptado la invitación de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León para poder reflexionar sobre los problemas de desigualdad con la mujer en Castilla y León. "La mayoría de los problemas de la Comunidad son fáciles de solucionar desde la política, pero no lo están haciendo, y cuando eso ocurre el mayor peso reace sobre las mujeres", y puso como ejemplo el paro, la pobreza, los cuidados o "cuando baja la natalidad, la presión reace sobre las mujeres".

Y finalizó explicando el "cuádruple valor" que supone que ella y otras mujeres puedan dedicarse a las artes. "La Pirámide de Maslow decía que arriba del todo estaba lo relacionado con el ocio, por lo que para llegar a esa cúspide significa que las mujeres hemos podido satisfacer el resto de nuestras necesidades: encontrar trabajo o dejar de ser cuidadoras, significa que hemos podido sortear los problemas sociales que los políticos hombres no quieren solucionar, para que las mujeres podamos acceder a algo tan inmaterial pero necesario como las artes", detallaba.

Foro 'Mujeres liderando el cambio en Castilla y León'

