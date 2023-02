La espantada de Ciudadanos Zamora: Cruz Lucas también abandona la formación y apoyará a Requejo

Noticias relacionadas El presidente de la Diputación de Zamora abandona Ciudadanos y el partido exige que deje su puesto tras romper la coalición

Continúa la espantada en Ciudadanos Zamora. Cruz Lucas ha anunciado que ha presentado su baja en la formación naranja. Si esta mañana el presidente de la Diputación y concejal en el Ayuntamiento de Zamora, Francisco Requejo notificaba el abandono de la misma formación, ahora su compañera en el Consistorio de la capital sigue su camino, y lo hará, además, formando parte de su nueva plataforma política: Zamora Sí.

"Me mantendré junto a mi compañero y amigo porque creo firmemente en el proyecto que tiene para la ciudad, que es un proyecto valiente, ilusionante, y de futuro para Zamora", ha destacado la concejala.

Lucas ha explicado que continuará desempeñando su labor como concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Zamora durante los tres meses restantes de mandato, por su "compromiso con los ciudadanos de la ciudad". Según ha afirmado, su intención es seguir trabajando por Zamora en una situación, la de no adscrita, que no es nueva para Cruz Lucas. Cabe recordar que la concejala ya abandonó otra formación política en la pasada legislatura: el PSOE. Cruz Lucas dejó las filas socialistas por lo que consideró "presiones e injerencias" del PSOE durante las negociaciones de Izquierda Unida y el Partido Socialista para convertir a Francisco Guarido en alcalde de Zamora.

Lucas ha agradecido a Ciudadanos la confianza depositada durante los años que ha pertenecido al partido, y en los próximos días comunicará formalmente su situación en el Ayuntamiento de Zamora.

La decisión de Cruz Lucas se produce después de un periodo de incertidumbre en Ciudadanos, que ha sufrido numerosas bajas de militantes y representantes en todo el territorio español en los últimos meses. Aunque la concejala ha asegurado que su decisión no tiene nada que ver con el partido como tal, sino que se debe a motivos personales y políticos.

