Alerta roja en Valladolid, los mejores churros del mundo en peligro. La presidenta de la UE Úrsula von der Brujen pide a la población el descartar el desayuno para preservar el medio ambiente. Un informe del Wall St. Journal sugiere también que la gente deje de comer para ahorrar dinero. Son unos vendidos al dinero cuando acaben con nosotros ellos vivirán en un paraíso fiscal. Von der Brujen también quiere que Europa firme un contrato de armas para mandárselas a Ucrania con los fabricantes de armas en los mismos términos que se firmó el de Pfizer Farma. Es lo mismo que decir que el peso de las piedras cuando la construcción de las pirámides no era ningún problema, pues Newton no inventó la ley de la gravedad hasta el siglo XVIII. Seguimos para bingo. Hemos cantado línea. Estos trastornados cogieron Europa como uno de los continentes más prósperos y libres del mundo, y lo están asfixiando hasta matarlo. Luego le echarán la culpa a Putin o a China que pronto venderá armas a Rusia.

Cada día vamos cantando la línea de un accidente, provocado o no, de tipo químico. Después de lo acontecido en Ohio, Florida, Illinois, etc en USA, Holanda y demás sitios, ahora le ha tocado a una de las mayores plantas químicas de Europa en Verona, Italia. Ovnis derribados aparte, uno no sabe que pensar si son intencionados, actos de guerra o accidentes. Lo que sí está claro es que los terrenos adyacentes no van a quedar para mucho durante años. Atmósfera aparte esto no es nada bueno para el sector agroalimentario. En Guinea Ecuatorial nos asustan con la detección de un virus letal de Marburgo, de la familia del Ébola y que no tiene cura con una mortalidad del cincuenta por ciento. Bruselas reserva un premio gordo para los camioneros, en 2040 estará prohibido el diesel para un noventa por ciento. Para que haya un NOM primero tiene que generarse un caos y luego iniciar una guerra contra un culpable. Los que debería aportar soluciones no hacen más que crear problemas, en lugar de progresar nos estancamos y retrocedemos.

Los que nos gestionan avisan de un pequeño susto por la ayuda de los doscientos euros en la declaración de la renta de 2023, Hacienda confirma que tendrá que declararse. Mientras más de quince mil empresas ha cerrado en enero asfixiadas por la inflación. Vamos a acabar muy mal. De momento Peter nos ha mostrado que sabe montar en bicicleta, jugar a la petanca, en silla de ruedas y desfilar en la pasarela, lo malo es lo de gobernar. Es curioso que la generación que no quiere tener hijos este a favor del aborto y por el estado del planeta que legarán a sus hijos. Son los que exigen a los demás comer bichos, el ir en bicicleta sudados y oliendo mal al trabajo, y los que no se podrán comprar un coche eléctrico porque no tendrán ni garaje.

Quieren que te sientas feliz pero no pueden hacerte feliz quitando a los ciudadanos todo lo que puede hacerles felices, dándoles al final un simulacro de vida. En el autobús te das cuenta de la realidad y la derrota a la que se está abocando a la sociedad. Cada vez es más efímera la belleza femenina. El pelo ya no les brilla, las barbas mal afeitadas campan por doquier adornados todos por zapatillas de deporte sucias. Trastornados mentales o deficientes intelectuales es la nueva normalidad. Primero irán en patinete porque no podrán tener coche, de viejos en tacataca y comerán carne sintética porque no sabrán lo que es el chuletón de morucha. De pequeño todo el mundo ha querido ser pirata pero mis progenitores no me quitaron un ojo ni me amputaron una pierna y luego me pusieron un parche en el ojo ni una pata de palo.

Habrá que empezar por hacerles saber una cosa que una madre siempre será una madre y ellos unos tarados. Si vuelven a ganar será el final operativo del sistema constitucional. La apatía y la falsa tolerancia no son más que la imagen de una sociedad en descomposición. Toca luchar por la morcilla de Burgos, el farinato de Salamanca, los churros de Valladolid y por todos los vinos de Castilla y León. No van a poder con nosotros.

