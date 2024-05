Hace unos años, un grupo de profesores sin plaza, profesionales sin futuro, personajes sin pasado ni esperanza, sostenían las más asesinas doctrinas del comunismo de la época, con poco o ningún predicamento en una Europa que venía del fascismo y contemplaba cómo, tras el muro de la vergüenza, el comunismo subyugaba a su pueblo.



Como no tenían juego, construyeron la imagen, el marketing social, en la izquierda del progresismo para, con ese sentimiento, engañar al pueblo y regresarlo al pasado de sus negras noches; pero, vender, venden muy bien y consiguieron pequeñas glorias, pero seguían sin futuro más allá de servir de soporte de una socialdemocracia que los miraba con recelo y que, ahora, en España, ha sido fagocitada por la carcunda roja.

Sobre todo desde España, ese grupo de ganapanes bien colocados con la desaparición del PNN, miran a hispanoamérica y comienzan primero a construir instituciones solidarias entre universidades, fundaciones, etc. en las que ganar dinero y generar redes clientelares. Y, así, organizan “la casa de Nicaragua”, el “centro de estudios Brasileños”, “Entidad cooperativa Venezolana”, etc. (los nombres no son reales), en las que construyen las ideas, que luego llevarán a la práctica convirtiéndose en asesores ministeriales del revolucionario, alterego del pseudolibertador, etc. de este modo, obtienen que los desgarramantas se conviertan, hoy, en eminentes catedráticos, rectores, hombres de empresa, bancarios o de negocios, y millonarios con cara de revolucionario, así la revolución se implanta, sometiendo al pueblo hispanoamericano, en un proyecto del comunismo internacional de implantarse en el mayor número de países.

En España, durante ese tiempo, se echaba en cara a la derecha que nuestro país le daba la espalda al pueblo hispanoamericano y que había que construir un plan de acción que aunase nuestra patria con lo que fueran zonas conquistadas por nosotros a imagen de una Commonwealth del Reino Unido, idea genial que suscribo, pero a la que la derecha tímidamente se acercó, temerosa de que realmente fuese, como es habitual en la siniestra, una farsa para engañar al pueblo y al adversario…. ¡Cachis, que así fue!

Los lazos de colaboración Iberoamericana han crecido, se han solidificado; pero, ahora, la izquierda progresista del progeso al pasado, se convierte en la fusta lacerante de los pueblos amigos, si estos no siguen el dictado de sus deseos, si no se someten a la criminal liberación roja, para comienzar a criticar, atacar e incluso promover el golpe de aquellos que osados se liberan de verdad del yugo comunista. Y, así, Milei (Argentina) es un loco con el que hay que romper relaciones cuando, tras haberle insultado de nacrotraficante, él, osado, afirmó una verdad indiscutible: “Bergoña está investigada por corrupción” y los negocios de papá son las saunas con final feliz, de las que la ínclita Delgado afirmaba “información vaginal, éxito asegurado”. Por su parte Noboa (Ecuador) es un personaje peligroso, Claudia Rodriguez (El Salvador) una fascista como Dina Boluarte (Perú), Peña (Paraguay) y Lacalle (Urugay), con los que hay que acabar, por más que todos ellos fueron respaldados por su pueblo.

Ya no existe la necesidad de apoyar al pueblo hermano, ya no es preciso colaborar con el sometido, ya no existe la hermandad, si en tu defensa identificas a la mujer como corrupta, ese es el discurso de una siniestra regresiva al pasado asesino del 36 matando al jefe de la oposición o de todo el período de muerte y sangre de la Alemania sometida tras el muro.

Cuando teníamos vencida a ETA, llegó un bobo solemne y, con la condición de no matar, les dio el poder y todo aquello que exigían; cuando nuestras relaciones internacionales cursaban de la mano de Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y el progreso real, llega el progesismo regresivo de un tal Sánchez y nos echa en manos de Hamás, rompe con Estados Unidos, le entrega a Marruecos las armas y el poder con los que acabar con nosotros, se convierte en la mofa de Europa y coloca a España fuera del tablero internacional de las decisiones internacionales de progreso, para hacerse el líder del regreso a…. la muerte roja.

España ha sido siempre líder de la liberación de los pueblos con la educación, la formación, la cultura,… hemos sido constructores de sabiduría, de nuevos mundos que, con la cultura judeo-cristiana, pueden alcanzar la igualdad y el progreso de verdad y, ahora, estamos echados en manos de asesinos con la sangre aun caliente y el arma humeante de ETA, HAMÁS, Comunismo Venezolano, Cubano, etc. …lo más zurriburri de un mundo que no progresa sino que hace morir de hambre a sus pueblos, acaba con una siniestra que, en lugar de crecer en la socialdemocracia europea, se encama con la mantis religiosa del comunismo internacional más rancio y cruel, eso sí, con la bandera del feminismo y de la defensa de los gays, apoya el islamismo radical que les practica la ablación y los cuelga en la plaza, con la bandera de la libertad apoya ETA contra un pueblo sometido, con la bandera del progesismo nos hunde en la miseria y nos aleja de la democracia y el progreso social y económico.