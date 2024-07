Llevamos demasiado tiempo sufriendo el chapapote político y los “perritos sin alma” estamos agotados de esta basura, por medio de la que nos roban 700 millones de euros, se utiliza a quien ya perdió el prestigio, el decoro y la vergüenza y se exculpa a los que se beneficiaron de ese latrocinio. Debes de tener en cuenta que a mí “perrito” me da igual si los condenan o liberan, lo que quiero es que estos caraduras, que se han beneficiado de ese dinero, ellos y los que lo recibieron, lo devuelvan de una santa vez. Era dinero para los parados, es dinero de los contribuyentes, será siempre dinero público y es nuestro, no del PSOE de Andalucía, ni de Pepe, ni de Juan, es nuestro.

Te recuerdo que a Bankia se le aplicó un rescate que se utilizó para criminalizar a los bancos por usar dinero público en su salvamento, pero lo que no se dice es que Bankia devolvió ese importe y se reflotó sin daños a terceros esa entidad, pero no he escuchado a los “ladradores” pedir perdón.

Estamos ante una situación de presunta actividad delictiva del hermano y de la mujer del presidente ante la que sólo se afirma “no hay nada”, pero no se da ni un solo dato que la exculpe, ni explicación ante las acusaciones que se hacen que permita comprender que eso es cierto. Recordar que cuando la mierda era del PP también se decía “no hay nada” y, al final, sí que hubo condenas a unos alcaldes del alfoz madrileño, pero se usó para llamar al PP “el partido corrupto” y lo dice el partido de los GAL, de los ERE (exculpados, pero no devueltos los 700 millones de euros), de Filesa, de “mi hermano” “de mi Bego”…, etc. .

Bego, cambia de abogado, que no declarar es tu derecho, pero no declarar nada es un error, al menos, que él te pregunte para quedar bien y ofrecer alguna explicación, por peregrina que pueda ser, pero permita creerte y pensar que “no hay nada”. Pregúntate, Bego, si tu abogado está contigo o con Pedro y que este quiera, caiga quien caiga, alargar el proceso para mantener su beneficio personal con el relato falso y político de “la fachosfera me persigue”.

Voy a mostrar mi consenso con Pedro, pues es verdad que hace falta una regeneración de la política y de la vida pública; pero, lo siento, no veo la que él propone y, como lo elegante es proponer y no sólo criticar, Pedro, te facilito un programa de regeneración efectivo, eficaz y que debieras desarrollar:

1.- Como la democracia es control del poder por parte del ciudadano, es preciso construir toda una batería de modelos ad hoc, comenzando por la elección de los miembros del CGPJ por los jueces, con la intervención mínima de los políticos que se recoge en la Constitución, así como la regeneración del TC de forma profesional, moral y ética adecuada sin control de la política en la misma, de entre juristas de reconocido prestigio profesional, acreditada moralidad y solidez ética que le impida venderse a una u otra ideología.

La reconstrucción del Ministerio Fiscal como independiente del poder político y del ejecutivo, con libertad investigadora y que lleve a efecto su verdadera función de garante de la legalidad, al margen del poder y sometidos al criterio de profesionalidad, responsabilidad y probada actitud y aptitud.

La despolitización de RTVE, del CIS, del Banco de España y de las agencias de control y vigilancia, generando una oficina de control de las actividades de los políticos, sus familiares, sus próximos y la evaluación de las mismas, no sólo desde la perspectiva legal, sino también moral, ética y política, impidiendo el nepotismo o el uso de los cargos en beneficio de ellos, con esto hemos de acabar con la figura de “mi hemano” que ya institucionalizó el PSOE con Guerra y González y, ahora, reconstruye Pedro con “Bego” y su “hemano”.

2.- Reconstituir el control constitucional de las Leyes con él, derogado por Felipe, recurso de constitucionalidad previo que impida la entrada en vigor de una Ley que puede turbar, perturbar e incluso dañar los valores democráticos, permitiendo, de este modo, el control efectivo de la norma por las minorías y evitando daños de imposible o difícil reparación posterior.

3.- Impedir, por Ley, las “puertas giratorias” que de forma constante se vienen usando, pasando del Consejo de Caja Madrid, Bankia, etc. a un Ministerio o a la Presidencia del Gobierno, verdad Pedro, o del ministerio correspondiente a la eléctrica de turno.

4.- Regenerar la prensa sin interferir en la gestión de los medios con los fondos públicos que deberán de ser trasparentes, acomodados a criterios objetivos y nunca utilizados como control de la prensa que podrá, en todo caso, realizar su labor en libertad y sin examen alguno que no sea el de veracidad ante sus lectores, oyentes o clientela, para lo que se podrá crear un organismo profesional que si detecta la emisión de bulos o noticias falsas pueda denunciarlo y acreditar la falsedad ante el público en general en detrimento de la credibilidad del que haga dicho uso falsario, todo ello sin perjuicio del control jurisdiccional oportuno. Los medios de comunicación deberán de expresar con claridad su línea editorial, el sector e ideología que los sustenta y acreditar la aplicación de modelos de prevención y vigilancia profesional de eliminación de noticias falsas que garanticen su credibilidad y solvencia profesional.

5.- Construir modelos de aplicación general de separación del sector público y el privado que impidan la intercomunicación espuria de los mismos o el uso de recursos públicos de forma indebida, de forma que la labor pública impida el acceso en clara competencia desleal en el ámbito privado y viceversa.

Pedro, yo ya te he hecho un guión sobre algunas facetas de regeneración urgente, precisa y exigida por los ciudadanos, hay mucho más que hacer, en lugar de intentar destruir los controles democráticos, remángate, ponte a trabajar y adelante.