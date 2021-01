La inquina de 'Sálvame' contra Isabel Gemio: el origen de la guerra televisada

Isabel Gemio se ha convertido en protagonista de Sálvame a raíz de la tensa entrevista realizada a María Teresa Campos en su canal de YouTube, Charlas con alma. La recordada presentadora de ¡Sorpresa, sorpresa! está siendo duramente criticada por la forma en que abordó su charla con Teresa, con quien afirmaba tener una estrecha amistad, y el programa de Telecinco ha aprovechado para recoger testimonios que tratan de desenmascarar la faceta profesional más polémica de la periodista.

Varios colaboradores del programa se han sumado a las declaraciones de excompañeros de Gemio que la tachan de "soberbia", "mala" o "insufrible". Así, tertulianos como Mila Ximénez, Kiko Matamoros o Lydia Lozano han creado un frente común contra la periodista en el plató de Sálvame.

Quien ha estado más comedido en sus críticas ha sido Jorge Javier Vázquez, que ha reivindicado la exitosa trayectoria de Gemio como presentadora en la década de los 90. Sin embargo, hubo un tiempo en que el presentador no fue tan benevolente con la periodista, y es que la entrevista de Isabel a Teresa sólo ha resucitado una guerra abierta que viene dándose desde hace más de un lustro.

Cordialidad rota

Nilo Manrique protagonizó un 'PoliDeluxe' desenmascarando a Isabel Gemio. Mediaset

Hay que remontarse hasta el año 2014 para encontrar el origen de esta tensión. En septiembre de aquel año, Nilo Manrique, exmarido de Isabel Gemio, se sentaba en el polígrafo de Sábado Deluxe dispuesto a desenmascarar a la madre de sus hijos, vertiendo afirmaciones como que "varias personas han dejado de trabajar con ella porque no soportaban el trato que les daba" o que "tiene envidia a Ana Rosa Quintana por su posición profesional".

Pero, la frase que desencadenaría el escarnio definitivo a Gemio sería la que, según Manrique, la presentadora había utilizado para definir a Jorge Javier Vázquez: "Dijo que era un trepa y un chupa cámaras", aseveró.

Mientras tanto, la presentadora dedicaba duras críticas a Sálvame desde su programa en Onda Cero, algo que acabó dinamitando la cordialidad con la que Jorge Javier siempre se había dirigido a ella: "Ya está bien lo de esta señora. Es una persona que se ha beneficiado del silencio y de la buena educación de los demás, porque si la gente supiera cómo es en realidad Isabel Gemio, sería mucho más terrible", sentenció.

Poco después, durante una visita al programa Hable con ellas, el de Badalona hacía toda una declaración de intenciones: "Yo no quiero que cambie mi relación con ella, quiero que vaya a peor. En este paraíso no hay sitio para los dos", afirmaba. Días después, el presentador volvía a cargar contra Isabel: "Me cuenta una persona que, como se llama Francisca Isabel, en el pueblo la llamaban Paca 'La Brava', así que a partir de ahora me gustaría referirme a ella con ese mote".

Nuevo ataque

'Sálvame' volvió a cargar contra Isabel Gemio en 2018, comparándola con Terelu Campos. Mediaset

Cuatro años más tarde, el nombre de Isabel Gemio volvería a salir a la palestra en Sálvame. El espacio vespertino de Telecinco desvelaba testimonios que sacaban a relucir la faceta más soberbia y déspota de Terelu Campos en su etapa en Telemadrid, algo que algunos colaboradores aprovecharon para cargar de nuevo contra la presentadora de Lo que necesitas es amor.

"Yo tuve una experiencia malísima con Isabel Gemio. Me trató en un plató como si fuera basura", relataba Mila Ximénez. Gustavo González se sumaba a las críticas revelando otra desagradable anécdota: "Llamó inútil a un cámara porque se quedó sin batería, era prepotente y altiva como Terelu", afirmaba el paparazi, que aseguró que Gemio llamaba "cucarachas" a las azafatas de su programa y las obligaba a comprar fruta de madrugada para hacerle zumo natural.

Previamente, Jorge Javier Vázquez había contado que la presentadora utilizaba a las azafatas como "maleteras" y la calificaba como "rencorosa" y "déspota".

El verdadero origen

Jorge Javier Vázquez ha desvelado el origen de su enemistad con Isabel Gemio. Mediaset

Lo cierto es que ha tenido que llegar el 2021 para que se conozca la verdadera razón de la tensión entre Isabel Gemio y Telecinco. El presentador de Sálvame confesaba este lunes que el conflicto se remonta a la época de Aquí hay tomate: "Su hijo estaba ingresado e hicimos una conexión en directo desde el hospital. La reportera dijo el nombre del niño y ella se molestó mucho, a lo mejor con toda la razón del mundo", reflexionaba el catalán.

"Tratamos la información con todo el cariño del mundo y jamás pensamos en hacer daño a una persona", proseguía Jorge, que aprovechaba para romper una lanza a favor del mérito profesional de Gemio: "Hay que reconocer que tiene una fuerza ante la cámara que tiene poca gente. Otra cosa es que las energías estén bien canalizadas".

[Más información: M.ª Teresa Campos carga contra Isabel Gemio: "Más mezquindad no existe"]