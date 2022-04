‘LQSA’ marca mínimo histórico y ‘MasterChef’ mejora ligeramente el estreno de su temporada anterior

Las cocinas de MasterChef 10 encendieron anoche sus fogones, y lo hacían con el reto de mejorar los datos conseguidos por la temporada anterior. Y ha logrado una primera gala ligeramente más vista, aunque con una décima menos de cuota de pantalla, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Así, MasterChef anotó en su estreno un 14,9% de cuota de pantalla y 1.639.000 espectadores de audiencia media, con 5,2 millones de contactos. El año pasado la primera gala firmó 1.574.000 espectadores con un 15%.

En Antena 3 la serie turca Inocentes vive una bajada bastante potente; el Lunes Santo consiguió mejorar su dato en miles de espectadores de sus últimas 7 emisiones con un 11,2% con 1.162.000 seguidores. Pero la entrega de este lunes cayó por debajo del millón, con un 10,6% de cuota y 982.000 espectadores.

La que se avecina, en Telecinco, anota un 9,2% de share con 1.277.000 espectadores, lo que significa una importante bajada: es mínimo histórico en cuota y en miles. La semana pasada la serie había conseguido 1.534.000 seguidores de media, con 11,3 puntos porcentuales. Eso significa que otras series como Tierra Amarga (1,4 millones) o Amar es para siempre (1,3 millones) fueron más vistas que la producción ambientada en Mirador de Montepinar.

En Cuatro, el barco de First Dates Crucero no consigue hacer un buen viaje y no logra superar la barrera del medio millón; el dating show de Jesús Vázquez se contenta con un 4,2% con 438.000 espectadores, perdiendo así 1 punto y 160.000 espectadores respecto al lunes anterior.

En laSexta, la oferta nocturna ofrecía cine, con la cinta El desconocido, que atrajo a 485.000 espectadores y un 4,3% de cuota. Y en La 2, la película Capitanes intrépidos, dentro de Días de cine clásico, atrae a 565.000 espectadores con el 4,1% de cuota de pantalla.

El programa más visto de la jornada fue Antena 3 Noticias 2, con un 19,3% de cuota de pantalla, con 2.433.000 espectadores de media. El programa no informativo más visto fue Pasapalabra, con un 21,8% de cuota y 2.211.000 espectadores de media.

