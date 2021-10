'Amor a segunda vista' arrasa en Divinity: mejor estreno de una telenovela turca en el canal

Grandes noticias para Divinity, el canal de temática femenina de Mediaset España. Amor a segunda vista, su nueva telenovela turca, consiguió este lunes el mejor estreno histórico para una ficción de este país en la cadena.

Según datos de Kantar, la serie anotó un 4,3% y 387.000 espectadores convirtiéndose así en el cuarto programa más visto de la TDT tras Love is in the air (Divinity), Elif (NOVA) y la cinta western Los indomables (TRECE).

La ficción, que se preestrenó la pasada semana en Mitele PLUS y el viernes en Divinity, está protagonizada por los protagonistas de Mujer y Mi hija, Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy.

Ask yeniden, su nombre original en turco, se alzó en un hit de audiencia en su emisión en Fox Turquía en 2015, donde fue líder absoluto de su franja. Después sería vendida a más de una treintena de países en todo el mundo.

El gran dato de Amor a segunda vista se suma así a los grandes datos que está cosechando la segunda temporada de Love is in the air. Ayer, sin ir más lejos, la esperada boda entre Serkan y Eda anotó un gran 5% y 429.000 espectadores.

También a los de Te alquilo mi amor, que ayer promedió un 3,5% y 296.000 espectadores. Kiralik Ask está viviendo una segunda vida de éxito gracias al efecto arrastre que le proporciona Love is in the air.

De qué va 'Amor a segunda vista'

Zeynep (Özge Özpirinççi) es una joven que vive feliz con su padre y su tía. Tras descubrir el amor, decide viajar a Estados Unidos sin la aprobación de su familia. Su vida da un giro inesperado tras quedarse embarazada y descubrir que su novio no desea convertirse en padre. Pese a ello, decide seguir adelante con su embarazo.

Tras el nacimiento de su hijo, descubre lo difícil que es ser una madre soltera y trabajar al mismo tiempo. Desesperada, decide regresar a Turquía y durante el vuelo conoce a Fatih (Buğra Gülsoy), un joven millonario prometido a una mujer a la que no ama.

Deseoso de proseguir con su libertad, Fatih propone a Zeynep que finja ser su esposa, oferta que ella acepta, ya que necesita tiempo para poder explicar a su familia que su novio la ha abandonado y se ha convertido en madre soltera.

¿Llegarán Fatih y Zeynep a enamorarse? ¿Se convertirá este matrimonio falso en un amor verdadero con el transcurso del tiempo?

