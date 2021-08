¿Qué pasa en el capítulo (bölüm) 48 de 'Sen Cal Kapimi'?: resumen, fotos, trailers

Sen Cal Kapimi (Love is in the air) afronta su recta final en Turquía. La ficción emitirá este miércoles 11 de agosto su capítulo 48, el noveno de los once que tendrá su segunda temporada. Este episodio estaba previsto como el último de la serie, pero finalmente recibió el visto bueno para alargar su emisión por dos semanas más, por lo que no será hasta el próximo 25 de agosto, salvo cambios de última hora, cuando la audiencia turca pueda ver el final de la serie.

Tras cerrar su primera temporada con unos datos más que preocupantes, Sen Cal Kapimi (Love is in the air) regresaba en plena forma a FOX Turquía con su segunda temporada el pasado miércoles 8 de junio.

La ficción protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel recuperó fuerza y mantuvo una audiencia fiel con el inicio de la segunda temporada, pero en cada episodio sus buenas cifras iniciales van descendiendo. Así, la pasada semana anotó un 2,61 de rating total, perdiendo 0,42 puntos con respecto a la entrega anterior.

Tampoco le va mejor en el índice ABC1, el más interesante para los anunciantes, donde ha perdido 0,14 puntos en una semana, firmando un 2,65 en su última entrega hasta la fecha. El índice AB, sin embargo, ha remontado 0,23 puntos en una semana hasta situarse en un 1,94.

Hay que recordar que en Turquía las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

¿Qué se consideran entonces ‘buenos datos’? Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción.

Sinopsis del capítulo 48 de 'Sen Cal Kapimi'

La esperada boda de Serkan y Eda será celebrada por fin y la felicidad de la pareja parece estar más cerca que nunca. Sin embargo, el mal rumbo de la empresa de Serkan caerá en sus vidas como una bomba sin que el protagonista se dé cuenta.

Pese al esfuerzo de Serkan, se avecinan más sacrificios para él, y el amor será el mayor de ellos.

Fotos del capítulo 48 de 'Sen Cal Kapimi'

Trailers del capítulo 48 de 'Sen Cal Kapimi'

Sigue los temas que te interesan