Kiko Hernández entierra el hacha con Belén Rodríguez tras saber que tiene cáncer: “Se te olvida todo lo malo”

Un rostro muy televisivo abandona la televisión de forma temporal. Belén Rodríguez, que en Telecinco ha conseguido hacerse una comentarista imprescindible en el mundo de los realities, ha anunciado en una entrevista que deja el medio porque le han detectado un tumor de garganta.

Esta información, que lleva en portada la revista Lecturas, no ha pasado desapercibida para el programa Ni que fuéramos Shhh en la jornada de este martes. Javier de Hoyos fue el encargado de cebar la información, destacando que “es una noticia que, la verdad, jamás no hubiéramos gustado leerla”.

Tras soltar la bomba, de Hoyos deslizó que se trataba de una portada de revista que “os va a producir muchas emociones y yo creo que ahora se van a olvidar muchas cosas”. Y es que hace años Kiko Hernández tuvo una gran guerra mediática contra Belén Rodríguez, después de que ella, siendo muy amigos, le prestase 100.000 euros en el año 2017 y luego lo hiciese público. Kiko llegó a decir sentirse "maltratado", "traicionado", "vilipendiado" y "calumniado" por la que era su gran amiga.

Kiko Hernández se quedó mudo con la noticia, igual que Belén Esteban. Y fue el antaño concursante de Gran Hermano 3 el primero en romper el hielo. “Dentro de lo que hayamos tenido y lo que hayamos dejado de tener, esto es grave y es algo que me duele mucho. Me duele mucho porque, realmente, luego piensas…”, decía, dejando la frase en el aire. Luego, reconocería saber la información desde mediodía, pero que no había tenido ocasión de procesarla.

Hernández aseguró que se había dado cuenta “de lo importante que hay en la vida y lo importante que hay en la amistad y cuando ves esto, se te olvida todo lo malo, te quedas con todo lo bueno”. Desde el programa de TEN mandaba un mensaje a Belén diciéndole que ahí le tenía y que ahí le iba a tener si ella así lo desea, “para acompañarla en todo este proceso. Porque hemos tenido muchísimas diferencias, pero desde luego, yo ahora, si puedo ayudarla en lo más mínimo, cualquier cosa, lo que ella necesite, desde luego ahí voy a estar”. “Ella es una persona fuerte”, diría también.

También se pronunció Belén Esteban, quien lo sabía por la propia Rodríguez, quien se lo contó en una videollamada con otra compañera más: “Me dijo: te voy a decir una cosa, no te asustes, solo quiero que sepas que te quiero mucho y tengo cáncer”. Con prudencia, Esteban admitió haber tenido una conversación larga con su amiga, “pero yo lo que nos dijimos ella y yo, me lo guardo para mí”.