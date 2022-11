Kiko Hernández rompe definitivamente con Belén Rodríguez: "No voy a volver a hablar con ella"

Las amistades televisivas de Kiko Hernández parecen no pasar por su mejor momento. Si hace unos días se destapaba la escasa relación que le une con Marta López, su amiga desde hace 20 años, el préstamo de 100.000 euros le dejó Belén Rodríguez ha terminado por destruir su duradera amistad.

En la jornada del pasado miércoles se destapaba la versión que comentaba Belén Rodríguez sin que su amigo lo supiera. Y es que Hernández confesaba estar "destrozado" por la polémica, tras confesar la propia Belén que fue ella quien habló de los 100.000 euros que le prestó el pasado año 2017.

Kiko Matamoros destapaba hace 24 horas que fue Rodríguez la que habría reclamado el dinero por adelantado a Kiko por "miedo" a no recuperarlo, a lo que respondía que este testimonio sería "la hostia más gorda que me podría llevar en estos 20 años que llevo trabajando en la tele". Hernández aseguró sentirse "maltratado", "traicionado", "vilipendiado" y "calumniado" por su gran amiga.

Por ello, en la tarde de este jueves, Kiko Hernández ha revelado la decisión definitiva que ha tomado. "Yo no voy a hablar más con Belén. Dudo que vuelva a hablar con ella, creo que es muy difícil que esa conversación se produzca", aseguraba.

Ante la sorpresa de las presentadoras, le han preguntado si ella diera el paso, cómo respondería él. "Si ella me llamara no querría hablar con ella, es que necesito mi tiempo, no tengo ganas de hablar con nadie ni de nada". Además, confiesa que la explicación que ella le dio en un primer momento, ya "no me vale", porque "lo que me contó Kiko ayer, me dejó bloqueado".

El colaborador asegura estar sentir mucho "dolor" por todos los supuestos comentarios negativos que habría dicho su todavía amiga a su espalda, dejando entrever que no se terminaba de fiar del exconcursante de Gran Hermano.

Asimismo, Belén Rodríguez le aseguró durante mucho tiempo que el préstamo había quedado entre ellos, pero esta semana se destapaban varios nombres de colaboradores que lo conocían, entre ellos Carmen Borrego y Belén Esteban. Y es que ambas protegieron a su amiga cuando el tema explotó, mintiendo a Kiko y asegurando que no sabían "nada" sobre este préstamo.

