María Patiño, sin filtros contra Isabel Pantoja en ‘Ni que fuéramos Shhh’: “Su soberbia le impide dar explicaciones”

La entrevista de Isa Pantoja en ¡De Viernes! sigue trayendo cola. En Ni que fuéramos Shhh, este martes se ha pronunciado al respecto Kiko Hernández, que ayer no participó en el programa, y en el arranque del mismo criticó con mucha dureza a Isabel Pantoja. Él apoya el relato de Isa, y por ello, admitió que él pensaba que la colaboradora televisiva tenía “un 10% de que mentía, por todo lo que me hizo a mí en el pasado, cosas que me contaba y eran mentira”. Pero que, tras su última entrevista, “me llegó al corazón, el nivel de sufrimiento de esta niña ha sido brutal”.

Para el que fuese concursante de Gran Hermano 3, una de las frases más crueles es la referida a que iba a devolverla a Perú, país en el que fue adoptada. “Ella no pidió que la adoptaran. Fuiste tú la que fuiste a Perú, hablaste con Fujimori para que te dieran rápido a la niña, y te la trajiste para acá. Ella no ha pedido nada, ella simplemente estaba en adopción”.

E insistía: “Decir a un niño que ha sido tú a por él te voy a mandar a Perú es de ser cruel, es la cosa más bestia, que he escuchado en mi vida y he estado 14 años en Sálvame”. “Cantora es Atapuerca, parece la casa de Bernarda Alba. Lo que hacéis ahí no tiene nombre, qué pena que esto haya salido tan tarde, para que entre Fiscalía de Menores y no la mandes a Perú, sino que te la quiten”, sentenciaba también.

Tras Kiko, María Patiño tomó la palabra para abrir un debate: “Yo estaba haciendo una reflexión, y no intento con esto llevarme el gato al agua, pero sí que intento ser justa, sabiendo que Isabel Pantoja es casi indefendible en muchos aspectos. A mí me pasó en mi profesión que cuando yo solo tenía una versión tiré para adelante con esa versión, pero cuando me dieron la otra, me di cuenta de que estaba equivocada”. Unas palabras que, como matizaría más tarde, iban referidas a la relación de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

“La soberbia de Pantoja madre, y esto lo pongo yo el adjetivo, creo que le impide dar explicaciones porque está por encima de bien y el del mal. Pero también me hago esta pregunta: si esa soberbia algún día se la pone debajo de los pies, y diese su versión ¿crees que podríamos entender determinadas posturas?”.

Ahí, Kiko Hernández aseguró que él está dispuesto a escuchar las dos versiones. “Si el viernes que viene, por ejemplo, se sienta Pantoja y a mí me convence, yo soy de los que he cambiado de opinión, si de pronto alguien me convence”, exponía el colaborador. Y terminó mandando un mensaje a la cantante: “Es el momento de que hables si te da la gana, porque el momento es muy muy crítico”.