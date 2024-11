Joaquín Prat, sin filtros tras la entrevista de Isa Pantoja: "¿Necesita contar la verdad o lo hace porque le pagan?"

Durante el último programa de Vamos a ver se ha tratado, como es habitual, temas relacionados con el mundo del corazón. En esta ocasión han aprovechado para hablar, sin ningún tapujo, sobre las declaraciones que han surgido tras la entrevista de Isa Pantoja en ¡De viernes!

En esta última aparición en Telecinco, la cantora habló con detalles de episodios que han resultado traumáticos en su vida: el de la manguera o de cuando su madre le cortó el pelo a forma de castigo.

Como era de esperarse, la confesión ha causado una lluvia de reacciones como la de Raquel Bollo. Entre ellas ha destacado la de Joaquín Prat, quien este lunes, y a través de su programa, ha cuestionado la situación.

Reacciones de lo más dispares

"Isa definió a Cantora, cuando hace unos años salió de allí, como una jaula de oro. Y esa es la casa del terror", se han lamentado los colaboradores del programa al recordar el relato de la joven.

Especialmente a Joaquín Prat le ha emocionado esta historia: "Cómo tiene que estar de desamparada esa niña con 16 años para que con toda la gente que había en una finca ese día tener que acudir a la representante de su madre", ha señalado, refiriéndose a cuando Kiko Rivera, supuestamente, roció a Isa Pantoja con una manguera.

"Quien no sienta un mínimo de empatía por esta chica tiene que mirárselo", ha apostillado Alessandro Lequio. "Los motivos me dan igual, son suyos, lo terrorífico es que lo haya tenido que vivir", ha comentado por su parte Sandra Aladro.

Dicho esto, el presentador se ha hecho dos preguntas: "¿Necesita contar la verdad o lo hace porque le pagan?, ¿lo que contó era verdad? Yo creo que cualquier cualquiera que tenga dos dedos de frente es que era verdad", ha sentenciado.

Mientras que algunos personajes de la farándula se han pronunciado sin ningún filtro, otros han decidido mantener silencio. Desde que Isa Pantoja pisó el plató, han surgido reacciones de lo más dispares. Quien sí ha querido hablar del caso y mostrar su apoyo ha sido María del Monte.

"Si ella lo pasa mal, sufriré también, pero espero que no vuelva a pasarlo mal. Lo único que yo le deseo es que todo le salga bien", ha señalado la artista tras una entrevista a los medios de comunicación sobre su ahijada.

Mientras tanto, Manuel Cortés Bollo, primo de Isa Pantoja, ha lanzado un dardo sobre el tema en sus redes sociales: "De lo que no se sabe no se habla y de lo que no se vive, no se opina, así de simple... Y todo por ganarse un puesto".

Sin duda, estas declaraciones han conmocionado a los colaboradores en el plató y han dejado entrever las distintas contraposiciones que se han formado en torno a la desagradable situación que enfrenta Isa Pantoja.