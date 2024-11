Chenoa saca su lado más esotérico en ‘El Hormiguero’: de sus experiencias paranormales a admitir que congeló a alguien

Chenoa ha acudido muchas veces a El Hormiguero, y por muchos motivos, pues es una artista polifacética. Este lunes, volvía al espacio de Pablo Motos para presentar su nuevo sencillo, La línea del tiempo, que estará disponible a partir del próximo viernes. Sin embargo, la charla comenzó hablando con cómo es hiperlaxa y puede doblar mucho un dedo. “Eso lo hacía en el colegio para llamar la atención”, admitía con humor.

Su canción nueva tiene para ella un significado especial. Está compuesta por Julia Medina, y poco después comenzó a grabarse la nueva temporada de Tu cara me suena donde la andaluza fue concursante, y hasta entonces no se conocían. Para Chenoa, lo importante es que “la gente se enamore y se la lleve a sus historias” el cántico. “Las baladas son muy terapéuticas”, destacaba.

En La línea del tiempo canta cómo una persona le ha visto bailando estando sola, y Pablo le preguntó que a quién se dirigía. “Quizá incluso a mí misma, que me he perdido en el camino. Yo me involucro y he tenido que bailar de rabia, para sacar esa rabia que tenía dentro y no sabemos cómo gestionarla”, relataba.

El tema sale el próximo viernes 22, y para Chenoa es un día interesante porque “el 11 y el 22 son números maestros, tienen una simbología más especial que el resto de números”. Esto permitió a Pablo Motos poner sobre la mesa las creencias más personales de la cantante y presentadora. Sin embargo, el valenciano vacilaba un poco a la invitada. “En general, todo son matemáticas”, resumía ella, en referencia a los números maestros, que son “mágicos, se supone”. “De esto no crees nada, yo todo porque me fascina”, le reconocía a Motos, destacando su interés en cuestiones como la quiromancia y la astrología.

Curiosamente, el primer trabajo de Chenoa fue como secretaria de un parapsicólogo. “Yo estaba en el instituto, y enfrente estaba Francisco, que echaba las cartas. “Yo le hacía mecanografía, de las cosas con aceite con romero…”, recordaba la intérprete de Absurda Cenicienta. Pablo le preguntó si en aquella época presenció algún fenómeno paranormal, y ella le confesó que sí.

“Tú asocias todo a algo físico”, le recriminaba al presentador. Así, explicó que si Pablo siente que se cierra una ventana lo justificará, por ejemplo, con una corriente de aire, y ella, con una presencia. “Y decía: no te aparezcas, que no estoy preparada”, admitía. Ante esto, Pablo hizo mofas, y Chenoa le dijo que no le tocase su espacio “porque se te va a aparecer un fantasma esta noche, te lo voy a mandar yo”.

Al preguntarle si alguna vez se le ha aparecido un fantasma, explicaba que no “porque no estoy preparada y lo digo en alto. Lo digo en casa. Respetan mucho esas cosas. No me asusta porque no estoy preparada”.

Más adelante, Pablo Motos volvió a sacar el tema esotérico a la palestra y quiso saber si la invitada había “congelado” a alguien. “Sí, sí. No es magia negra, es para que me dejen en paz”, reconocía. El valenciano quiso saber detalles del ritual, pero ella se mostraba hermética: “¡Ah! Si no crees para qué lo quieres saber”. Entonces comenzaron a avasallarla con preguntas de si congelaba una foto, o pelo. “Nada… La energía y los pensamientos existen”, finiquitaba Chenoa, no sin criticar que “estáis muy interesados para luego reíros”.