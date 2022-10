Momentazo en 'El Hormiguero': Pablo Motos lee la mano de Chenoa en pleno directo.

El Hormiguero continuaba su semana con la visita de Chenoa, y es que la cantante acudía al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo programa late night de radio en Europa FM, Tómatelo menos en serio. Este espacio, que conduce desde el pasado 13 de octubre, se suma a su dilatada carrera en escenarios y platós de televisión.

"A estar en ese horario me permite decir tacos y palabrotas. Es que soy muy taquera, pero a mi madre no le gusta nada. Tenemos mucha gente que le da 'color' a las charlas", comentaba Chenoa al comienzo de la entrevista. Y es que el horario de emisión de su programa es desde la 1:00 de la madrugada hasta las 2:00.

"Es muy divertido porque el programa es una charla. Algo que me ha pasado muy curioso es que yo siempre he sido la entrevistada. Ahora, me dedico a escuchar y me está haciendo mucha ilusión preguntar y saber como hilar bien la conversación", confesaba Chenoa ante su nuevo proyecto.

"Siempre estamos pendientes de las redes, de Twitter y tal, es una charla como si fuera 'fast food'. Hay que saber hacer las pausas, interpretar, como haces tú", le aseguraba la invitada. "Te escucho y miro todo lo que haces. Te espío y algo cojo", le comentaba.

La cantante asegura que su nuevo espacio es la típica "charla de bar", sobre todo por sus colaboradores. "Joaquín Reyes, Victoria Martín, Supreme Deluxe...", comentaba. Además, la artista ha querido incluir algunas de sus aficiones, como el futbolín o los dardos.

"Tenéis una tarotista", apuntaba el presentador. "A mí me gusta mucho, me creo las cartas y todo. Los cocos, los caracoles, la energía los cuarzos...", confesaba Chenoa entre risas.

En ese momento, el presentador le confesaba a su invitada que sabía leer las manos. "¿Quieres que lo haga ahora en directo?", le proponía el conductor de Antena 3. "Sí, que luego me olvido".

"Vas a hacer un viaje, por lo menos de aquí a casa", comenzaba el presentador entre risas. "Hay una persona que te protege, alguien que ya no está aquí. Podría ser una mujer, pero no lo sé", continuaba. "Vas a tomar una decisión importante, que al principio te sale mal, pero luego te va a salir bien", a lo que añadía entre risas que era "todo mentira".

