La inesperada pulla de Pablo Motos a Ortega Cano en su entrevista a Rubén Cortada y Blanca Suárez

El Hormiguero comenzaba esta semana con dos de los actores más conocidos de nuestro país; Blanca Suárez y Rubén Cortada. Los intérpretes acudían al plató de Pablo Motos para promocionar su nueva película titulada El Cuarto Pasajero, que se estrena en cines el próximo 28 de octubre. Un largometraje con toques de humor en clave de 'road movie', dirigida por Álex de la Iglesia, sobre el trayecto de cuatro desconocidos que viajan hasta Madrid.

Era la primera entrevista de Cortada en el programa de las hormigas, y Motos le ha preguntado si Blanca, una veterana en el formato, le había dado algún consejo, algo que Rubén negaba. "No le he dado ningún consejo porque me tratáis tan bien y estoy tan cómoda, que pienso que cuando viene alguien nuevo se va a sentir así. Pero uno llega aquí nervioso", confesaba la actriz.

El presentador ha comentando con sus invitados la sinopsis de la película. "Todo empieza en un viaje de Madrid a Bilbao. Tú eres una pasajera del coche que se queda alucinando con el personaje de Rubén, el tío bueno", contextualizaba el conductor haciendo referencia al físico de Cortada.

"Es que es muy injusto, Rubén. Déjame que te lo diga", continuaba Motos. "Tú no sabes lo injusto que es el mundo de los guapos y de los feos. Tú siempre eres guapo incluso cuando dicen que tienes los ojos bonitos, porque no tienes ni puta idea de lo que es...", espetaba el presentador.

En ese momento, antes de finalizar su argumento, el conductor de Antena 3 hacía referencia a Ortega Cano, dejando muy sorprendidos a sus invitados. "Imagínate que te levantas, durante un año, con la cara de Ortega Cano. Un añito, para que veas que la vida no es tan fácil como tú te crees", le proponía Motos entre risas.

Un comentario que arrancaba el aplauso y la risa en el plató, y a lo que Cortada aseguraba que le parecía "justo". "En algún momento hay que pagar", finalizaba el que fuera protagonista de El Príncipe.

Tras este momento, el presentador les preguntaba a los actores si eran buenos "cuando una persona os gusta", algo que Suárez respondía que "no". "Soy una patosa, me pongo nerviosa, babeo, escupo...", comentaba entre risas.

