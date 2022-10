La amistad entre Kiko Hernández y Marta López, en la cuerda floja tras 20 años siendo "hermanos"

Era el pasado 18 de octubre cuando Kiko Hernández dejaba a toda la audiencia de Sálvame estupefacta ante sus palabras sobre Marta López. El que fuera concursante de Gran Hermano dejaba entrever que su relación de amistad con López no pasaba por su mejor momento.

"No puedo decir que sigamos siendo amigos. O sea, ya no lo somos tanto como antes", afirmaba Hernández en el plató de Mediaset. Por ello, el programa se ponía en contacto con Marta días más tarde, para conocer cómo se sentía tras las palabras de su amigo. Una grabación que se emitía en la tarde de este miércoles.

"Si no somos amigos, yo me he enterado por televisión. Para mí Kiko no ha sido mi amigo, ha sido mi hermano y parte de mi vida. ¿Para él ya no soy su amiga? Pues no pasa nada. Le mandé un pantallazo y le dije: '¿Qué es esto?'", declaraba López ante la mirada atenta de Kiko.

[Kiko Hernández se confiesa en 'Sálvame': "Me siento muy inseguro. Me veo fatal en pantalla y lo paso mal"]

"Luego me llamó y le dije que no quería hablar con él. No voy a mendigar que nadie sea mi amigo. Kiko me pide un riñón y yo se lo doy", continuaba. A lo que añadía que para sus padres "es como un hijo más", pero que "lo que tenía que llorar ya lo he llorado".

Tras la emisión del audio, Hernández respondía en plató que no entendía por qué tenía que contar todo lo que hablaban. "Quédate algo para ti, anda. Le llamé para decirle que a lo mejor me había pasado con mis declaraciones, pero empezó a llorar", aseguraba Hernández mientras escenificaba el llanto de Marta López.

"El otro día no me quiso ni saludar en los pasillos de Telecinco", confesaba Hernández. "El cariño no se va de la noche a la mañana, pero nuestra amistad no es la misma que hace 20 años. De hecho, nos vemos solo cuando estamos en plató".

En ese momento, Jorge Javier le preguntaba si su relación de amistad con Olga Moreno después de que participara en Supervivientes había hecho que su contacto con ella se fuera reduciendo. "No me gusta como gestiona algunas cosas de su vida personal", respondía el colaborador.

"Creo que ella es una colaboradora diez, y no tiene que engancharse a Olga Moreno para estar en el centro de la noticia. Tiene capacidad para que la llamen de Sálvame, no hace falta que se enganche a Merlos o a Olga", aseguraba. Además, afirmaba que él estaba seguro de que "ella apoya al 100% a Rocío Carrasco", pero que "no es capaz de reconocerlo por Olga Moreno".

