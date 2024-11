La vida actual de Andrés de la Cruz: de ser Boliche en 'Los Serrano' a trabajar como profesor de cine en Madrid

Los Serrano es una de las series más populares en la historia de la televisión en España. Se estrenó hace 21 años, pero sigue siendo muy querida por el público. Tanto que sigue emitiéndose en abierto por Factoría de Ficción (FDF) o en plataformas como Amazon Prime y Mitele.

El núcleo de la serie era la familia encabezada por Diego Serrano (Antonio Resines) y Lucía Capdevila (Belén Rueda), con sus respectivos hijos e hijas. Sin embargo, una de las características de la seríe es la amplitud del reparto, lo que dejó muchos personajes para el recuerdo más allá del elenco principal.

Entre ellos destacaban los alumnos del Colegio Garcilaso de la Vega, el lugar donde transcurrían muchas tramas de la serie. El grupo de amigos de Guille (Víctor Elías) estaba formado por Valdano, Boliche, Mustafá, Bruno y DVD. Aunque Boliche, interpretado por Andrés de la Cruz, fue uno de los que se ganó el cariño de los espectadores.

De Santa Justa Klan al cine

Boliche también formó parte de Santa Justa Klan, el grupo musical que nació en la serie con Guille, Teté (Natalia Sánchez) y DVD (Adrián Rodríguez). Sin embargo, tal fue el éxito que publicaron dos discos que alcanzaron el número uno en las listas de ventas. La canción más famosa era la icónica 'A toda mecha', que sonaba continuamente en la serie.

SJK (la abreviatura del grupo) dio una gira por toda España vendiendo más de 140.000 discos y logrando un disco platino. Esto mostraba el poderío y la influencia de la serie, que veían cada semana más de 6 millones de espectadoras. Unas cifras más típicas de la época, pero impensables en la televisión actual.

Tras el final de la serie en 2008, Andrés de la Cruz no volvió a actuar ni en series ni en películas, dónde había tenido tres apariciones previas a Los Serrano. Concretamente en los largometrajes La Comunidad, El cielo abierto y El viaje de Carol.

Uno de los aspectos en los que se centró el actor tras esta etapa fue la pérdida de peso. Andrés de la Cruz tenía sobrepeso y aparecer en la serie le expuso a la crítica por su físico y a ciertos momentos desagradables. "Me recortaron de la 'Super-Pop'. Y la revista 'Bravo' hizo una agenda del grupo con todos los cumpleaños menos el mío. De cada 20 personas que me felicitaban por la calle, uno me gritaba gordo", explicó en el pódcast Animales Humanos.

Andrés de la Cruz consiguió adelgazar hasta 60 kilos, como confesó en el citado pódcast: "Lo hice gracias a tener un buen momento en mi vida en el que lo conseguí". Ahora, con 38 años y con su novia desde hace más de un año, está en uno de sus mejores momentos.

A nivel profesional, se dedica a coordinar la postproducción en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). Da clases a los que están detrás de cámaras en el cine y está en continua formación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrés De La Cruz Torres (@andres_dla_cruz)

Su aparición más reciente fue hace tan solo unos días, en la boda de su gran amigo Víctor Elías, con el que mantiene relación desde su amistad en Los Serrano. El actor y músico se casó con la cantante Ana Guerra. Acudieron una gran parte de los actores de la mítica serie, entre ellos Andrés de la Cruz.

El actor mandó un bonito mensaje a la pareja en su Instagram: "Hoy hace una semana de la boda del año y así de guapetones fuimos para celebrar el amor que se tienen. Enhorabuena morchis! Jamás vamos a poder recordar ese día sin emocionarnos con cómo os mirabais, vuestras manos temblorosas y vuestras lágrimas de felicidad".

Los actores de 'Los Serrano' en la boda de Víctor Elías y Ana Guerra.

El actor continuó dirigiéndose a la pareja con mucho cariño: "No cabe duda de que sois afortunados por haberos encontrado el uno al otro en esta vida, y no cabe duda que nosotros somos afortunados de poder presenciarlo en primera fila. Os queremos y os deseamos el resto de vuestra vida tan bonita como ya lo está siendo ahora".

La fotografía de la boda se ha hecho muy viral en redes sociales, pues en ella aparecen parte de los actores de la serie. Entre ellos Fran Perea, Belén Rueda, Natalia Sánchez y Jorge Jurado. Todos han cambiado en estos 21 años, pero Andrés de la Cruz destaca por su nueva vida personal y profesional tras el fin de Los Serrano.