La vida actual de Patricia Gaztañaga: de presentadora de 'El Diario de Patricia' a trabajar como empresaria en Bilbao

Nos trasladamos en el pasado a una tarde cualquiera entre 2001 y 2008, y decidimos encender la televisión sobre las 19.00 horas. Elegimos la opción de la sobremesa de Antena 3 y ahí se encuentra, Patricia Gaztañaga al frente de El diario de Patricia.

Seguramente recuerdes algunos de esos años, donde Gaztañaga lideraba este talk show de testimonios que se basaba en la visita de personas anónimas que aportaban su testimonio personal sobre un tema concreto. Los conflictos familiares y los problemas sentimentales eran el día a día de este popular programa que se mantuvo en Antena 3 hasta agosto de 2011.

Pero, antes de ser conocida por miles de espectadores gracias a su Diario, los orígenes de Gaztañaga se localizan en Algorta, donde pasó su infancia y juventud. Como suele pasar a muchos de los grandes presentadores que han triunfado en televisión, sus primeros pinitos los dio con tan solo 17 años y en la radio, exactamente en Los 40 Principales y en Radio Euskadi.

Pero no tardó en asomar la cabeza en la televisión pública vasca ETB, gracias al programa de música juvenil Sémaforo Pop. Posteriormente continuó con Toma y daca, Al cabo de la calle y Que pasa pues, pero su verdadero punto álgido fue ser la presentadora de Ésta es mi gente en ETB2, entre 1999 y 2001.

En este formato los invitados contaban sus experiencias sobre un tema en concreto, incluso cada dos semanas se planteaba un Busco pareja para ayudar a encontrar el amor. Un formato que se asemejaba al futuro Diario de Patricia.

2001 fue el año donde Patricia Gaztañaga daba el salto a la televisión nacional, en concreto en Antena 3. Las tardes de la televisión española seguían fieles los pasos de la presentadora vasca en el Diario de Patricia. Los divertidos invitados y surrealistas momentos que se producían en cada entrega han formado parte del imaginario colectivo de todos los espectadores.

Fue un formato donde Patricia Gaztañaga tuvo que mantener la compostura en las diferentes situaciones límite de sus invitados, aunque en algunas ocasiones no pudo parar de reír ante las diferentes ocurrencias. Durante las seis primeras temporadas cosechó una audiencia media de 2.032.000 espectadores y un 24,9% de share. Únicamente en la séptima edición rebajó su audiencia hasta el 18,4%.

El 9 de julio de 2008, Patricia Gaztañaga decía adiós a El diario de Patricia después de siete años y tras 1.762 programas se despedía del que iba a ser su proyecto profesional de mayor éxito y por el que iba a ser siempre recordada por el público.

Gaztañaga intentó cambiar de registro tras verse estancada en su anterior formato, pero el resultado no fue lo esperado. No es programa para viejos (Antena 3), Bodas cruzadas (Cuatro) o El marco (Antena 3) fueron los proyectos fallidos de la popular presentadora que no encontró aglutinar a la misma audiencia que en El diario de Patricia.

En 2012 apostó por su regreso a ETB, pero tampoco contó con el apoyo de los espectadores de la televisión vasca. Voy a mil, Ongi Etorri y ¿Y ahora qué? fueron los espacios donde Gaztañaga intentó probar suerte.

Su última reválida llegó en 2016, de la mano de Cuestión de tiempo en La 1. Un formato que parecía ideal para la presentadora que se basaba en testimonios de invitados pero que únicamente se mantuvo durante 9 emisiones.

Son ya más de 8 años desde que Gaztañaga abandonó definitivamente la pequeña pantalla. En la actualidad se dedica completamente a su empresa de publicidad que lidera junto a su marido Iñaki Solaun.

Arzaga 2001 S. L. se dedica a desarrollar actividades dentro de la publicidad y en 2014 tuvo que cerrar su segunda empresa, Nikobe 2009. El próximo 25 de diciembre cumplirá 58 años, en un momento de su vida donde, por ahora, Patricia Gaztañaga no se plantea volver a la televisión.