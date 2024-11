Kiko Matamoros ataca duramente a Rodolfo Sancho tras anunciar una demanda contra los medios: "Es peligroso"

Aunque Ni que fuéramos Shhh tiene el espíritu propio de Sálvame, en el que el análisis de la actualidad de la crónica social se hace de un aspecto enfocado en el entretenimiento y con sus propios personajes convertidos en protagonistas, eso no significa que no se aborden otros temas informativos.

Precisamente, es en la Quickie-ronda donde se ha sabido que Rodolfo Sancho está preparando una macrodemanda contra buena parte de los medios de comunicación españoles. El actor de El Ministerio del Tiempo busca sacar rédito económico por cómo la prensa ha tratado el caso de su hijo Daniel, condenado por haber asesinado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Era Antonio Albert, redactor de ABC, quien revelaba que el intérprete de Isabel consideraba que la prensa española no trató bien la información relacionada con el caso y cómo se trató a su hijo Daniel. El artista de Mar de plástico sigue envuelto en el proceso judicial de su vástago, así como también busca mejores condiciones carcelarias para este. De ahí, habría surgido la demanda.

“La pesadilla judicial que tiene por delante es todavía larga. Hay una apelación y un cambio de prisión. La vida carcelaria de Daniel Sancho en Tailandia va a ser una pesadilla, como también para la familia, aunque para ella será económica. En Tailandia, hay un procedimiento en el que los familiares pueden dar una especie de pensión a los presos”, explicaba el periodista.

“Por lo tanto, esa pensión permite a los reos tener mejores condiciones en prisión. Con lo cual, están condenados de por vida de recibir dinero. En cierta manera, eso es una condena también para la familia. Por eso mismo, Rodolfo Sancho está iniciando una batida para conseguir fondos para todos los años que le esperan de pelea judicial”, revelaba.

Kiko Matamoros y Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Según señalaba Informalia, el actor de La Señora y su equipo jurídico busca presentar una macrodemanda. El hijo de Sancho Gracia argumentaría que, en el momento del crimen, Daniel Sancho no era un personaje público. Con lo cual, los medios de comunicación deberían haber informado sobre el caso desde una perspectiva diferente. Se trata de una estrategia para lograr más fondos para su hijo.

Un plan liderado por Carmen Bafagón y Marcos García Montes que ha sido comentado por los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh. Kiko Matamoros fue el que más cargó contra el actor y su equipo jurídico, al señalar que dicha demanda “tiene un recorrido legal muy corto”.

“El dinero del documental que ha hecho, ¿qué va a hacer con él, dárselo a Cáritas?”, arremetía contra Sancho. “Mi hijo no es público para lo que me interesa, pero para lo que a mí me interesa si hago un documental", agregaba. De la misma opinión era María Patiño, quien consideraba que era “peligroso ponerse en contra de los medios”. “Tenía una representante que estaba en todos los platós”, recordaba.