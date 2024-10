Cómo está afectando a la imagen de Rodolfo Sancho sus últimas declaraciones: hablamos con los expertos

El nombre de Daniel Sancho (30 años) ocupa los titulares de la prensa internacional desde hace más de un año, cuando se conoció el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia.

Desde entonces, las informaciones no han cesado y todos los detalles sobre el suceso, así como el posterior juicio y la condena han sido conocidos y seguidos por todo el mundo. Un hecho que, además, ha puesto en el foco mediático a la familia Sancho.

Rodolfo Sancho (49) se ha convertido en un protagonista más de la historia por la implicación que ha tenido en todo el proceso judicial. Ha sido él quien ha estado financiando los gastos judiciales del mediático juicio y quien ha estado cerca de su hijo en los meses más complicados. Ahora el actor está haciendo frente a una crisis de imagen y reputación por sus últimas y controvertidas declaraciones.

Fue el 10 de abril cuando MAX estrenó la primera parte de la serie documental El caso Sancho, donde hacen un repaso por todo lo acontecido y donde hablan los familiares de ambos protagonistas. Ahora después de conocerse la condena a cadena perpetua, se continúan emitiendo el resto de episodios. Es en el último de los publicados donde se puede ver a un Rodolfo Sancho más crítico y serio con todo lo que tiene que ver con el caso.

"Si Daniel fuera una mujer, ¿estaríamos pensando en cómo era la situación antes? No, ¿verdad? Sería una mujer a la que han intentado violar", afirma en este tercer capítulo. Unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar y que han puesto al intérprete en el centro de las críticas y la opinión pública.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con expertos para conocer si toda esta situación está afectando ya a la reputación de Rodolfo así como a sus próximos proyectos profesionales. "No es consciente de las consecuencias. Cada vez la está cagando más. Todo lo que ha pasado no es culpa de la sociedad, es sólo de su hijo que no actuó como debía", defiende Arantxa Pérez, experta en marketing y reputación online de PR&MANAG.

"La actitud que ha tenido siempre es de prepotencia y de aislarse de la realidad. Sabe que tiene que ayudar a su hijo, que es un asesino porque ya no es presunto. No estamos hablando de un niño que tenga una adolescencia tardía, es un adulto consciente de lo que ha hecho. Y él es un padre que quizás no le ha educado en que la vida tiene unas consecuencias", sentencia la experta ante la actitud que el actor muestra en los episodios de El caso Sancho.

Arantxa Pérez confirma que toda esta situación ya está afectando a los compromisos profesionales de Rodolfo Sancho. "Con este documental lo único que está haciendo es empeorar la situación. Es que no es solo el asesinato, es el descuartizamiento, el ocultar el cuerpo...", aclara. Las redes sociales se volvieron en su contra tras la comparación con una violación a una mujer. "Este tipo de comentarios culpabilizando la inmoralidad de la sociedad e intentando salvaguardar la condición de su hijo todavía cabrean más a la sociedad. Su imagen se está viendo muy perjudicada", añade.

Ha sido él quien ha confirmado que su participación en este proyecto está motivado por el dinero que obtiene para continuar pagando los costos de la defensa de su hijo. Sin embargo, la experta afirma que su futuro es incierto: "Ganará dinero ahora, pero esto pasará y su imagen seguirá estando ahí. Ya nadie se acuerda de Rodolfo Sancho antes de todo esto".

Ante toda esta situación, la solución es fácil: "Lo mejor que puede hacer es callarse. Mientras que se esté emitiendo la docuserie, mientras se siga hablando del caso... la imagen de él va a seguir estando ahí. Tiene que dejar pasar todos los años que pueda, alejarse del mundo si es posible, buscarse otra vía de ingresos y poco a poco ir trabajando en la imagen personal". Además, asegura que lo que tendría que hacer es pedir perdón por sus palabras. "Se ganará de nuevo la empatía del público para que la gente acabe de separar al padre del hijo, ahora son solo una persona. Se ha repetido mucho ahora que los padres tienen la culpa de lo que pasa con sus hijos".

Cabe recordar, que Rodolfo Sancho tiene otra hija fruto de su relación con Xenia Tostado (43), quien durante este tiempo se ha mantenido al margen de todos los focos. "Un padre está para hacer de colchón. Las consecuencias son las que son. Él no está actuando como buen padre, porque ser padre no significa tener que pagar todo. Si Daniel hubiese tenido un poco de empatía, hubiese dejado al margen a su familia sabiendo que esto les va a afectar en lo personal y profesional. Las dos van a sufrir las consecuencias de las actitudes de ambos. Aunque se han mantenido al margen, van a tener difícil continuar con sus vidas", concluye Arantxa Pérez.

Este periódico se puso en contacto, tras el estreno del primer capítulo, con una experta en comunicación no verbal que aseguró que las palabras de Rodolfo Sancho "despersonalizaban" a Edwin Arrieta. "Está distanciándose del hecho. Minimiza lo que ha ocurrido", explicó entonces Sonia El Hakim. En este tiempo, se ha juzgado el comportamiento que Rodolfo Sancho ha mostrado ante las cámaras y como quita peso a todo el suceso que conmocionó a España.