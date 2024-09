Rodolfo Sancho: "Si Daniel fuera una mujer, sería una mujer a la que han intentando violar"

A punto de cumplirse un mes desde que se hiciese pública la sentencia contra Daniel Sancho (30 años) por el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta en una villa de Tailandia, MAX ha publicado el tercer capítulo de El caso Sancho. La docuserie, que cuenta con los testimonios de los familiares de los protagonistas como Rodolfo Sancho (49) o Darlin Arrieta, hace un repaso punto por punto por el suceso y el posterior juicio.

En estos capítulos, donde se puede ver la recreación de la muerte del cirujano colombiano, se indaga también en los aspectos más personales de los dos implicados en el suceso. El actor siempre ha mostrado su firme apoyo a su hijo, llegando a pasar largas temporadas en Tailandia para seguir de cerca todo el procedimiento penal.

Ahora se convierte en protagonista de nuevo para aportar su punto de vista y su opinión respecto a lo que ocurrió en la isla tailandesa de Koh Phangan. Aunque ha sido muy criticado por algunos de sus comentarios en los anteriores episodios, nunca ha esquivado ninguna pregunta.

Rodolfo Sancho en una imagen de la docuserie.

Rodolfo se muestra muy sincero sobre lo que opina del descuartizamiento. "Es terrible. Es terrible para la familia y para mí. No hay nada que pueda añadir. Terror, disociación, pánico... el decir: 'Estoy en un país que no es el mío, con pena de muerte'. No quiero justificar nada, porque lo que hace Daniel es una barbaridad, es grotesco".

Afirma al mismo tiempo que a su primogénito no le quisieron hacer un estudio psicológico para comprobar cómo estaba mentalmente. "Estoy muy informado y la gente confunde desmembramiento con una especie de tortura. Pero hablas con un psicólogo y te dice que ocurre algo en la química del cerebro, entra en pánico, estado de shock. No lo estoy justificando, pero estas cosas ocurren".

También habla de la supuesta relación que Daniel y Edwin mantenían en secreto. "Lo que cada uno haga con su vida me importa un huevo. La relación entre ellos no es relevante. Me he mordido la lengua demasiado. Con todo el respeto a todo el mundo y la solidaridad con la familia Arrieta... la situación es la que es, pero sea en la situación que sea, no es no. Si Daniel fuera una mujer, ¿estaríamos pensando en cómo era la situación antes? No, ¿verdad? Sería una mujer a la que ha intentado violar", justifica.

La detención de Daniel Sancho

Un año después, el intérprete desea que toda esta situación no hubiese ocurrido. "Sé que hay unos padres que han perdido a su hijo y nada puede ser más doloroso, no quiero ni imaginarme ese dolor... pero una cosa no quita a la otra", defiende.

También señala como, siempre según su versión y la de la defensa del acusado, la policía pudo alterar la escena del crimen y jugar Daniel Sancho, llegando a reírse de él. Pasaron horas, incluso días junto al chef español, donde él ya empieza a entender que está en un interrogatorio. "La policía le niega un abogado. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Él cree que le van a deportar, le señalan donde firmar, sin un abogado... es que no es consciente de lo que está firmando", defiende Rodolfo ante las preguntas de la entrevistadora.

Todavía faltan algunos episodios de esta docuserie por emitirse, donde se abordará el juicio y, como no podría ser de otra manera, la sentencia emitida hace un mes. Quién sigue sin aparecer en El caso Sancho es Silvia Bronchalo, madre del acusado y que ha permanecido alejada de todo este proyecto audiovisual.