Rodolfo Sancho y las nueve frases más polémicas de la serie sobre el caso Sancho: de la violación a las dos víctimas

Los episodios de la docuserie El caso Sancho han puesto a Rodolfo Sancho (49 años) en el punto de la crítica por sus controvertidas declaraciones. Está claro que el actor se ha convertido en el protagonista de estas emisiones, al ejercer un papel protagonista y explicando desde dentro cómo vivió el juicio contra su hijo, Daniel Sancho (30).

Este viernes, 4 de octubre, se publicó el último de los episodios en los que se centran en la sentencia de cadena perpetua contra el español por el asesinato de Edwin Arrieta en agosto de 2023. En este formato de Max, participan todas las partes implicadas: desde los abogados de la defensa hasta los familiares del cirujano colombiano.

Pero el que acapara toda la atención es Rodolfo Sancho, que habla como nunca del proceso judicial en el que está implicado su primogénito y donde muestra, sin titubeos, su opinión en defensa de Daniel. Ahora EL ESPAÑOL recopila las 10 frases más controvertidas y criticadas del conocido actor.

Rodolfo Sancho en 'El caso Sancho' Max

1. "Mucha gente tiene una relación tóxica. Lo que pasa es que esto ha detonado en algo tremendo, pero es que todo es un aprendizaje".

Pese a que la sentencia confirma que Daniel Sancho y Edwin Arrieta mantenían una relación personal más allá de los negocios, Rodolfo ha repetido en numerosas ocasiones que esta información no es trascendente para el juicio. A su vez, confirmó que lo que tenían era una "relación tóxica" que terminó de la peor manera posible.

2. "No me he cuestionado como padre, la vida es incontrolable".

El cocinero español nació fruto de la relación entre el actor y Silvia Bronchalo cuando eran muy jóvenes. Muchos han sido los que han cuestionado la educación de Daniel Sancho para que decidiese descuartizar y repartir el cuerpo de Edwin Arrieta por la isla en la que se encontraban. Además, aseguró que la vida es incontrolable y que estas cosas pasan.

3. "Tengo la percepción de que hay dos víctimas y hay un fallecido".

La defensa de Daniel Sancho se ha basado en que la muerte de Edwin Arrieta se produjo en defensa propia, después de sufrir un ataque por parte del colombiano. En todo momento, Rodolfo define a su hijo como víctima.

Rodolfo Sancho en el documental 'El caso Sancho' Max

4. "Los que somos padres sabemos la diferencia entre ser padre y no serlo. ¿Qué sabes tú?".

Desde el primer momento en el que recibió la noticia del suceso, Rodolfo Sancho ha estado implicado al cien por cien en el caso. De hecho, ha confirmado que llegó a rechazar proyectos audiovisuales para estar más cerca de su hijo y del proceso. Él afirma que ha actuado como un padre en esta situación tendría que hacerlo.

5. No lo estoy justificando, pero estas cosas ocurren.

Es probablemente una de sus frases más controvertidas y criticadas en redes sociales. El intérprete asegura que, aunque no justifica lo que hizo su hijo y las decisiones que tomó en aquel momento, son cosas que ocurren.

6. "Si Daniel fuera una mujer, ¿estaríamos pensando en cómo era la situación antes? No, ¿verdad? Sería una mujer a la que han intentando violar".

En su defensa, Daniel Sancho aseguró que Edwin Arrieta quiso mantener relaciones sexuales con él a la que se negó. Todo esto derivó en una pelea y la posterior muerte del cirujano. En la docuserie, Rodolfo asegura que de haber sido una mujer la agredida, la situación hubiese sido completamente diferente y el juicio público otro.

Daniel Sancho tras ser detenido en Tailandia en agosto de 2023.

7. "Ese que sale es capaz de cualquier cosa".

En el último de los episodios se aborda la sentencia final y cómo recibió la noticia Rodolfo Sancho. Explica que se cabreó, pero que es una emoción que ya tiene controlada y no dejó a la vista. Al mismo tiempo, expone que el que salió de la corte penal podría haber sido "capaz de cualquier cosa" por el enfado que tenía.

8. "Si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, habría gente diciendo que soy una mierda de padre".

Son muchas las personas que han criticado su actitud ante los medios y su comportamiento ante la situación que está atravesando. Él ha querido recordar en todo momento que lo único que ha hecho es actuar como un padre. Pero también defiende que si no lo hubiera hecho, le habrían llovido miles de críticas.

9. "Sabemos que la cadena perpetua no es real".

La sentencia del juez ha confirmado la cadena perpetua para Daniel Sancho. Los abogados de la defensa ya se encuentran trabajando para su revisión. Aún así, Rodolfo se muestra muy tranquilo y asegura que sabe que eso no va a ser así porque en unos tres años podrán pedir su repatriación a España.