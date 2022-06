'Los Serrano' se reencontrarán después de casi 20 años: así lo insinúa el malagueño Fran Perea

Hace casi un año, en agosto de 2021, EL ESPAÑOL de Málaga hablaba con el actor malagueño Fran Perea. A la pregunta de si estaría dispuesto a formar parte de un spin off de Los Serrano si se lo propusieran, el cantante respondió lo siguiente: "Yo estaría encantado. Muchas veces mi cabeza se dispara y pienso en el formato. Creo que molaría hacer algo similar al de Friends. Soñar es gratis, así que como al final Los Serrano era todo un sueño, pues soñemos".

"Soñemos", decía. Pues parece que los sueños van camino de cumplirse. El cantante ha revolucionado las redes sociales y, especialmente, a los seguidores de Los Serrano, con un mensaje donde se puede intuir que está tramando algo respecto a la serie cuando están a punto de cumplirse los veinte años de su estreno.

Perea ha subido un vídeo a su Instagram donde se puede observar una conversación de Whatsapp con su familia de la ficción donde no falta nadie. Están Diego, Guille, Eva, Lucía, Teté... "Oye, familia, he creado este chat porque me acabo de dar cuenta de que hacemos veinte años y tengo una propuesta que haceros", les dice en un audio el artista, sin revelar muchos más detalles al respecto.

En la descripción del vídeo, el actor hace referencia al tema principal de la serie, que él mismo cantaba: 1+1 son 7. ""Después de 20 años seguimos sin saber sumar, pero sí que contamos con familia y amigos que se unen al viaje. ¿Te vienes?", escribía.

No se sabe si se tratará de un spin off o de un simple reencuentro al más puro estilo OT1 que sería historia de la televisión en España. Años después de aquel capítulo final donde España se quedó sin palabras con el sueño de Antonio Resines, parece que el alma de la serie está más viva que nunca. Habrá que esperar a que los protagonistas cuenten novedades al respecto.

En la espera, los seguidores de la serie pueden disfrutar de la serie completa en la plataforma Amazon Prime, donde están las ocho temporadas y el más del centenar de capítulos que las conformaban. El primer capítulo de la serie se emitió el 22 de abril de 2003 y esta finalizó hace catorce años. ¿Habrá un nuevo comienzo? Fran Perea lo dirá.

