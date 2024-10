Inoportuno desliz en 'El Tiempo' de TVE en pleno 'culebrón' de La Oreja de Van Gogh: "La borrasca Leire"

La impactante noticia saltaba este lunes al mediodía. La Oreja de Van Gogh, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, anunciaba que Leire Martínez y la banda emprendían caminos separados después 17 años de andadura común. Casi en paralelo, trascendía el rumor de que la antigua vocalista, Amaia Montero, pudiese regresar al grupo.

No ha habido magacín de actualidad de nuestra televisión que no se haya hecho eco de la comentada ruptura entre la cantante y el conjunto vasco. Lo reseñable es que, de alguna manera, la cuestión se colase hasta en el Telediario 2 de Televisión Española y en el punto menos esperado.

La 'culpable' fue Silvia Laplana, presentadora de la sección de El Tiempo. Marta Carazo cedía el testigo a la meteoróloga de la cadena pública, que procedía a explicar qué consecuencias tendría en nuestro país la borrasca Leslie. Sin embargo, esta tuvo un pequeño lapsus con el nombre del fenómeno.

"Bueno, atención, porque para las próximas horas tenemos una borrasca. La borrasca 'Leire", comentaba, sin pensar, Laplana. Eso sí, la comunicadora pronto enmendaría su error y pediría disculpas: "Perdón, la borrasca Leslie, que fue un antiguo huracán y que se aproxima, ya como borrasca".

Tras comentar que la borrasca Leslie dejaría importantes precipitaciones -se espera que en las próximas jornadas se acumulen hasta 17,55 mm en Madrid-, Silvia continuaba su crónica del tiempo atmosférico con total normalidad. Pero las redes ya habían captado el inorpotuno desliz.

La presentadora de El Tiempo diciendo la borrasca “Leire” en vez de la borrasca “Leslie” ella tiene en su cabeza lo que llevamos teniendo todos todo el día en la nuestra pic.twitter.com/occUE2Rf31 — roca 🪨 (@rocachonda) October 14, 2024

Mientras tanto, se continúa especulando sobre el futuro de La Oreja de Van Gogh o las razones que han llevado a Leire Martínez a marcharse. Este lunes por la noche, en el programa Juntos de Telemadrid, Mar Montoro quiso compartir un mensaje que había recibido de Martínez, horas después de la publicación del comunicado. Cabe recordar que la locutora goza de una gran amistad con la artista.

"El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir", leyó textualmente la colaboradora del espacio de la autonómica madrileña.