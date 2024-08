Kiko Jiménez contraataca en 'Fiesta': responderá alto y claro a la entrevista a su suegra Maite Galdeano

Se avecina otro episodio del culebrón Maite Galdeano-Sofía Suescun. Este 30 de agosto, la exconductora de autobuses se sentará en el plató de De viernes para narrar su versión de las graves palabras que compartió su hija en el mismo magacín nocturno una semana antes. La navarra quiere pronunciarse alto y claro sobre la orden de alejamiento que ha interpuesto su vástago junto con su yerno, además de otras demandas.

El magacín producido por Mandarina logró su máximo histórico con la entrevista a Sofía Suescun el pasado 23 de agosto, con un contundente 16,7% de share y 1.067.000 espectadores. Con lo cual, se espera que la réplica de Galdeano logre una expectación similar. Así lo anunció este pasado 27 de agosto Ana Rosa Quintana en TardeAR. "Atención que esto es una bomba", expresó la presentadora. “Este viernes, en De viernes, llega en exclusiva la entrevista de Maite Galdeano”, señalaba.

Todas las miradas están puestas en la que se hace llamar “la elegida de Dios”, que no tendrá ningún reparo en contar su versión de los hechos. Tal y como anunciaba el pasado martes 27 de agosto el adelanto del programa, esta hablará sin tapujos sobre los acontecimientos recientes que han sacudido la relación, no solo con su hija Sofía, sino también con su yerno, Kiko Jiménez. "Contaré, cuando a mí me dé la gana, todo, delante de España", ha mencionado en más de una ocasión Galdeano en sus redes sociales.

Según ha revelado FórmulaTV, el jienense no se quedará de brazos cruzados. El exconcursante de Supervivientes ofrecerá una extensa entrevista este sábado 31 de agosto en Fiesta, en el que es también colaborador. A partir de las 16:00 horas, el magacín vespertino que conducen Frank Blanco y Verónica Dulanto durante las vacaciones de Emma García analizará exhaustivamente la entrevista a Galdeano en De viernes.

Jiménez responderá punto por punto a las palabras de su suegra, que ya se intuye que seguirán la tónica incendiaria y grave de sus comentarios anteriores contra su yerno. Será también el broche de oro para poner fin a la etapa estival del magacín producido por Unicorn Content, dado que se espera el regreso de Emma García para el sábado 7 de septiembre.

Kiko Jiménez en 'Fiesta'.

La guerra entre Sofía, Maite y Kiko, es sin lugar a dudas el culebrón del verano. Desde que Sofía Suescun y Kiko Jiménez, 'echaran' de casa a Maite, las acusaciones no han cesado entre la familia Galdeano-Suescun-Jiménez. En su paso por el magacín presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, la finalista de Supervivientes: All Stars dejó duras declaraciones en las que tachaba a su madre de "estar endemoniada".

"Con mi madre pasa algo, una situación en la que me miro al espejo y me digo a mí misma que no puedo más", confesaba en la entrevista del pasado viernes. "Esta historia se remonta en un pasado muy lejano. Desde que soy prácticamente una niña, donde mi madre quiere hacer de mí una prolongación suya. Me ha arruinado amistades, relaciones y, en muchos momentos, la existencia", confesaba.