Tamara Falcó confiesa el chasco que se llevó con el 60% de los invitados de su boda con Íñigo Onieva

Tamara Falcó le fue infiel a Pablo Motos por un día saltando a la competencia. La marquesa de Griñón fue este lunes una de las invitadas de Martínez y Hermanos, el programa de Dani Martínez en Cuatro, junto a la ganadora de OT 2023, Naiara, y el exjugador de baloncesto Jorge Garbajosa.

La colaboradora de El Hormiguero no tuvo reparos en sacar los 'trapos sucios' de su enlace con Íñigo Onieva el pasado 8 de julio de 2023. "Ya ha pasado más de medio año de tu boda, ¿ya has abierto todos los regalos?", preguntó el humorista a lo que ella sorprendió al decir que "hubo un 60%" de los invitados que fueron con las manos vacías.

Más allá de aquellos que acudieron a la cita sin regalo, el drama es aún mayor porque hay algunos detalles que se han extraviado. "Del 40% restante, muchos mandaron regalos, y como eran días de mucho ajetreo en casa, había mucho jaleo, y hay algunos que no encuentro. Por ejemplo, un cuadro grande. No entiendo".

[Norma Duval hace llorar a Lydia Lozano en 'Baila como puedas': "¡Yo no soy vedette, yo soy periodista!"]

Martínez le preguntó después que si había devuelto alguno, a lo que Tamara negó. "La gente lo hace con mucho cariño. Me he quedado con todos, lo digo de verdad. He tenido que habilitar un espacio en el garaje para poner todos los regalos", dijo desvelando que le habían regalado muchas vajillas. "Solo tengo sitio para una. Algún día tendré una casa gigante".

Tamara confesó también que, en su nueva vida de casada, añora el "silencio". "Hay veces que Íñigo está trabajando desde casa y yo le escucho. Por eso, me voy al Pardo a pasear con los perros y eso es una maravilla", dijo mientras una entusiasmada Naiara alucinaba al ver al caniche de la marquesa, Jacinta, en pantalla.

Por otro lado, uno de los juegos del programa hizo que Falcó aireara una de sus obsesiones. La invitada de Dani Martínez empezó contando que de pequeña tenía el 'toc' de no pisar rayas. Ya de adulta, está obsesionada con "cambiar cosas todo el rato".

Tamara puso de ejemplo la decoración del ático en el que convive con su marido. "Al principio me encantaba todo y ahora pienso '¿qué pasa si cambio ese candelabro?", dijo. Unos constantes cambios que no enfadan en absoluto a Íñigo, que se lo toma "fenomenal": "Me dice 'te ha quedado mucho mejor esta vez".