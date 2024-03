Norma Duval hace llorar a Lydia Lozano en 'Baila como puedas': "¡Yo no soy vedette, yo soy periodista!"

La segunda entrega de Baila como puedas estuvo marcada por la tremenda llorera que se cogió Lydia Lozano cuando se enfrentó a la valoración que le hizo Norma Duval después de realizar su coreografía, con el famoso chuminero al ritmo de You are the first, the last, my everything, de Barry White.

La juez no tuvo piedad con la que fuese colaboradora de Sálvame. "Cuando subes arriba en el porté, pareces un paquetillo. Te tienes que subir con más elegancia. Me encanta que hayas hecho este baile porque es tu número, es tu personalidad. Tú vas a mejorar y espero que lo hagas. Estás en camino y todavía te queda", le dijo.

Inmediatamente, Lydia reaccionó haciendo pucheros para romper a llorar después. "Hay mucha técnica aquí. En este baile me he sentido pletórica y muy bien".

"¿Puedes decir qué te pasa? ¿No estás de acuerdo con lo que te ha dicho Norma?", preguntó Rafa Méndez al ver sus lagrimones. "No, no, no", espetó ella arropada por el público, que empezó a corear su nombre. Fue en ese instante cuando Yolanda Ramos salió en su defensa.

"Paquetillo es para llorar, ¿eh?", dijo la polifacética artista. "Claro, claro. Gracias Yolanda", decía Lydia completamente descompuesta. "Se ha pasado muchos años trabajando en un lugar, y que en 48 horas tenga que hacer eso con los problemas físicos que tiene, eso no es un paquetillo".

Pique en el jurado con la valoración de Lydia Lozano. ¿Se ha subido al porté como un paquetillo?



🔁Clarísimamente sí

❤️Nada, divina estaba#BailaComoPuedas pic.twitter.com/hc8CX2vNRd — Baila como puedas (@BailaConTVE) March 18, 2024

"Todas las opiniones son respetables. Por eso, el jurado somos diversos. Me parece muy bien que Yolanda tenga su opinión y yo tenga la mía, y no por ello vamos a pelearnos", aseguró Norma haciendo saltar a Lydia: "¡Yo no soy vedette, yo soy periodista! No se me puede llamar paquetillo porque a mí me ofende".

Dejando a un lado el concurso, lo cierto es que Lydia reconoció en el pódcast de Carlota Corredera, Superlativas, que Norma Duval había "ido a por mí". Una especie de venganza que la juez de Baila como puedas se habría tomado después del enfrentamiento que tuvieron hace más de 10 años.

Y es que, en 2011, la periodista tuvo que indemnizar a la vedette con 30.000 euros por vulnerar su derecho a la intimidad cuando habló de sus relaciones sentimentales en distintos programas de Telemadrid. "Hija, después de haberle pagado la demanda... Le pagué el colegio de los hijos. Lo que se ha publicado... pues era un poquito más", le dijo a Carlota.