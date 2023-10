Cuarzo y Unicorn Content, dos productoras poco amigas condenadas a entenderse en las tardes de Telecinco

Después de 17 años con el mismo decorado, Mediaset España ha decidido renovar el plató de Informativos Telecinco de cara a 2024, lo que ha terminado generando una serie de cambios en la distribución de estudios en las instalaciones de Fuencarral.

Y es que el grupo de comunicación ha optado porque el nuevo plató de sus informativos se ubique en el Estudio 7, donde se grabaron programas míticos como Mujeres y hombres y viceversa y donde hasta ahora se emitía Así es la vida, el magacín vespertino de Telecinco presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

Esto ha llevado a que el programa de Cuarzo se mude al Estudio 3, donde compartirá plató con Fiesta, el programa de fin de semana presentado por Emma García y producido por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana.

[Ana Rosa Quintana: "Hacer las tardes me va a permitir estar más relajada. Me voy a divertir más"]

Y he aquí donde se ha dado una llamativa circunstancia que no ha pasado desapercibida para los más avispados en el sector: la convivencia en un mismo plató de dos productoras que han tenido algún que otro problema en el pasado, Cuarzo Producciones y Unicorn Content.

Pero ¿de dónde viene esta enemistad? Hay que retroceder varios años en el tiempo. Corría el año 2008 cuando Ana Rosa Quintana decidió vender el 51% de sus acciones en Cuarzo Producciones, la productora que había fundado en 2000 y con la que había producido programas como Sabor a ti, DEC o El programa de Ana Rosa, a Banijay Group por 18 millones de euros.

Pero, además, la periodista se guardó la opción de que, pasados unos años, podría quedarse con las acciones que mantenía en la productora o ejecutar la opción de venta, como así hizo finalmente en 2017 para centrarse en su vida familiar. Es decir, que El Programa de Ana Rosa dejaría de estar producido por Ana Rosa.

"He decidido vender mis acciones. No puedo hablar mucho sobre ello por la confidencialidad, pero en cuanto ocurra algo, lo comunicaré. Pero es algo que estaba previsto. Me merezco un poco de tranquilidad. Quiero dedicarme a mis hijos, que ya son preadolescentes, y al programa. Creo que me lo he ganado”, contaba a BLUPER en el verano de 2017.

La salida de Quintana también va acompañada de la que era y es su mano derecha, Xelo Montesinos. Banijay Group le ofrece el cargo de directora general de la compañía, pero la profesional decide rechazar esta oferta y fichar por el área de contenidos de Mediaset España. Finalmente, el cargo cae en manos de Juan Ramón Gonzalo, quien había sido director de El Programa de Ana Rosa durante años.

A la par de todos estos acontecimientos, Mediaset España acababa de salir de una guerra con Banijay Group después de arrebatarle la producción de Supervivientes y Mujeres y hombres y viceversa a Magnolia -perteneciente a Banijay Group- para dársela a Bulldog TV, una nueva productora que había promovido Paolo Vasile.

De ahí que, con estos antecedentes y, a sabiendas de que el formato de El programa de Ana Rosa pertenecía a Mediaset España y de que Ana Rosa Quintana tenía contrato de cadena, Banijay Group incumple su contrato con Ana Rosa en el proceso de venta de su paquete accionarial en su productora. Esto lleva a la periodista a demandar a sus exsocios en noviembre de 2017.

En esta serie de tira y afloja, Montesinos monta su propia productora, Unicorn Content, y se postula como la mejor posicionada para empezar a producir El Programa de Ana Rosa a partir del 1 de enero de 2018. Pero, no solo eso. Mediaset España también decide arrebatar la producción de Cuarto Milenio y En el punto de mira a Cuarzo y surgen serias dudas en el sector sobre la de Viva la vida.

Esto desata una auténtica guerra entre Mediaset/Unicorn/Ana Rosa y Banijay/Cuarzo con varias demandas de por medio. Entonces, la APM instó a Cuarzo a que respetase los derechos laborales de los 18 trabajadores de los que prescindió el 31 de diciembre de 2017 después de que Telecinco rescindiera el contrato de producción del espacio matinal El programa de Ana Rosa.

Por su parte, Cuarzo se defendía asegurando que no tenía ninguna responsabilidad con estos trabajadores porque consideraban que había una "sucesión" de empresas, por lo que Unicorn “tiene la obligación legal” de garantizar la continuidad de todos los trabajadores en sus empleos en las mismas condiciones y con los mismos derechos adquiridos.

Esta guerra se terminaría saldando en los tribunales en 2019. La justicia consideró que Quintana no desplegó actividad alguna para evitar que Cuarzo dejara de producir El programa de Ana Rosa, mientras que Banijay tuvo que abonar 2,4 millones de euros a la presentadora por impago de acciones.

Ana Rosa compra Unicorn

A finales de 2018, concretamente el 23 de octubre, Mediaset España decidía entrar en el accionariado de Unicorn Content con un 30% de capital, conviertiéndola así en una nueva productora de confianza en la misma línea que La Fábrica de la Tele, Bulldog TV, Alea Media o Mandarina Producciones. Solo dos años después y, tres después de abandonar Cuarzo, Quintana compraba Unicorn Content.

Desde entonces, la productora pasó a ser la que más horas producía en el grupo por delante de La Fábrica de la Tele y, por supuesto, de Cuarzo, que vio como en el verano de 2022 también le arrebataban la producción de Viva la vida para dársela a Unicorn Content.

Todo empezó a cambiar con la salida de Vasile, enemigo público de Banijay Group. El nuevo consejero delegado de Mediaset España, Alessandro Salem, empezó a levantar el veto a las productoras con las que se había opuesto a trabajar su antecesor, entre ellas Cuarzo Producciones.

Y así, el grupo de comunicación confío en la productora el magacín sustituto de Sálvame, Así es la vida, así como el del Deluxe, La última noche, ambos comandados por Sandra Barneda; y un nuevo reality presentado por Luján Argüelles llamado ¡Vaya vacaciones!.

En un principio se creyó que Así es la vida llegaba solo para el verano. Sin embargo, el director general de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, contó a BLUPER que intentarían encajarlo en su parrilla en otoño ya que "cuesta mucho conseguir marcas".

Y así fue. Lo que menos se esperaba es que precisamente el programa de Cuarzo Producciones se fuera a convertir en telonero del nuevo programa de Quintana en Telecinco, TardeAR, ya que la periodista había pedido a Salem comenzar a partir de las 17:00 horas y no justo después de los informativos. De esta forma, cada tarde la que fuera la productora de Ana Rosa da paso a su actual productora.

Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con otros programas del grupo como Todo es mentira y Cuatro al día, en este caso no hay ninguna conexión entre programas para dar paso de uno a otro. Es decir, de momento no se ha visto a Barneda conectando con Quintana.

Sigue los temas que te interesan