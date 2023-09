María Patiño y Belén Esteban, entre las sonadas ausencias en la boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Este sábado 15 de septiembre, se ha celebrado una de las bodas más esperadas del año, la de Kiko Hernández y Fran Antón. El excolaborador de Sálvame contraía matrimonio con el actor en Melilla en la mañana de esta jornada. Un evento que ha aglutinado a un buen número de caras conocidas y que ha servido para que antiguos rostros del extinto magacín de La Fábrica de la Tele se reencuentren. Aunque hay dos sonadas ausencias en este enlace: María Patiño y Belén Esteban.

Ambas, estrechamente relacionadas con el novio televisivo, no han acudido al casorio, algo que habría provocado malestar en Hernández, quien hubiera querido compartir su felicidad con su círculo más cercano al completo. “Creo que a Kiko le gustaría que estuvieran, pero tampoco se va a morir si no están”, compartía Marta López, amiga íntima del colaborador, a Socialité.

Pero, ¿qué ha pasado para que ambas no vayan a estar presentes en la boda? La primera tenía un motivo de peso para no acudir: el trabajo. Inicialmente, Patiño pensaba que le iba a tocar estar presente en Socialité este fin de semana, por lo que había avisado de que no iba a poder acudir. “No, yo no voy a estar porque yo no sabía si podía acudir. Ante una falta de organización, se lo conté. Él me dijo que me iba a echar de menos”, explicaba la periodista al programa que ella misma suele presentar y que, al final, ha tenido a Nuria Marín este fin de semana.

El caso de la de Paracuellos es distinto. Belén Esteban se encuentra de viaje, tal y como ha mostrado en sus redes sociales. La televisiva se encuentra ahora en Chicago, donde tiene pensado acudir a un concierto de Karol G, de la que es muy seguidora. La cantante colombiana se encuentra en la ciudad de Illinois por su gira Mañana será bonito. Previamente, la fundadora de la empresa Los Sabores de la Esteban había estado en Los Ángeles, lo que el desplazamiento al enlace era inviable.

María Patiño y Belén Esteban en 'Sálvame'.

No sólo han faltado Patiño y Esteban, entre las otras sonadas ausencias han estado Gema López, actual colaboradora de Espejo Público, ni David Valldeperas, antiguo director de Sálvame; como tampoco estarán Alberto Díaz, antiguo director de Sálvame y actual encargado de la sección dedicada al corazón del programa de Susanna Griso, Más Espejo, ni Cristina Soria, con la que Hernández había trabajado también en Sálvame. Eso sí, estos dos últimos no han acudido porque el televisivo no les invitó.

Así lo confirmaba Víctor Sandoval también a Socialité. “No, te lo digo porque Cristina es mi coach. Entonces, como yo tengo con ella todas las semanas sesión, le dije: ‘vale, puesto de veo en la boda’. Ella me dijo: ‘¿qué boda? Si a mí no me han invitado’”, explicaba el tertuliano al programa de La Fábrica de la Tele.

Por el lado contrario, quienes sí han estado han sido rostros como los de Lara Libildos, Marta Valverde; así como antiguas figuras de Sálvame como Pilar Vidal y Lydia Lozano, las cuales tuvieron que compartir habitación ante la falta de hospedaje en Melilla, “donde sólo hay cuatro hoteles”. Kiko Hernández ha invitado a 356 personas, lo que ha provocado la falta de habitaciones.

