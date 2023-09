Jeremy ('MasterChef 11') ataca a Luca por entrar en 'GH VIP': "Mi pésame por seguir aguantándalo en la tele"

Uno de los personajes que más polémicas causaron en la pasada undécima edición de MasterChef fue Luca Dazi. El tiktoker de origen italiano fue el 22º expulsado y siempre estuvo bajo la sospecha de favoritismo por parte del jurado. Dado que su perfil no cuadraba con el habitual del talent culinario, no ha sorprendido que se haya convertido en uno de los concursantes del regreso de GH VIP. Algo que no ha gustado a alguno de sus antiguos compañeros en el formato de Shine Iberia para La 1.

El que se ha pronunciado en redes sociales ha sido Jeremy. El comercial inmobiliario fue el noveno expulsado del talent y parece que no guarda buen recuerdo de su antiguo compañero. “Primero de todo felicitar a Luka por su logro, y dar el pésame, porque vais a seguir teniendo que aguantarlo en la tele. Me parece increíble que haya entrado a GH VIP”, declaraba.

“El problema es que ha llegado allí gracias a la fama televisiva que le ha dado MasterChef, un programa de cocina, un programa que tendría que haber aprovechado alguien que realmente le gusta la cocina, un programa que brinda oportunidades culinarias”, expone en un amplio hilo de X (red social anteriormente conocida como Twitter).

“El problema es que para que él haya llegado a GH VIP, le tuvo que quitar la oportunidad a otra persona de forma parte de MasterChef 11. Todos sabemos que a él no le interesaba la cocina, y que aunque no todo el mundo después de MasterChef se dedique a la cocina, a todo el mundo le gusta tener la oportunidad de aprendizaje que da MasterChef. Siento que la televisión cada vez escucha menos a la audiencia. Pero bueno al final es televisión”, prosigue.

“Es que una cosa en qué momento una persona como él está en prime time, en dos de los programas de más audiencia, GH VIP y MasterChef. Vamos, que vivimos en una simulación”, concluía, dado que el tiktoker reapareció en el talent culinario, al ser uno de los invitados de la segunda gala de la octava edición de MasterChef Celebrity. De esa forma, Luca estaba en dos de los programas más vistos del prime time a la vez.

La indignación de Jeremy no ha sido la única. Jotha, uno de los excompañeros de Luca y también uno de los más beligerantes en que haya participado en el talent culinario, tampoco ha dudado en expresar su opinión en la misma red social. “Se puede caer más bajo”, escribió, junto con el hashtag del reality y un emoticono de carcajada. “No, tranquilos, que no voy a entrar en GH VIP 8 a discutir con nadie. Estoy en mi casa tranquilamente”, agregaba. “Ahora me va a entender toda España”, finalizaba.

