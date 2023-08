Ömer clama venganza tras el brutal atropello de Emel en 'Hermanos': "Encontraré a quién haya hecho esto"

Tras un final de episodio sobrecogedor, había dudas de qué pasaría con el destino de Emel (Aylin Akpınar), la benjamina de los Eren, en Hermanos. Finalmente, los peores augurios no se han cumplido y la niña ha sobrevivido. A pesar de tener un brazo roto, la pequeña no ha tenido mayores contusiones. Eso sí, Ömer (Yiğit Koçak) hará todo lo posible para que este crimen no quede impune, además de jurar venganza contra Sarp (Atakan Özkaya).

El episodio muestra cómo Emel, tras ser brutalmente atropellada por el hijo de Ahmet (Kaan Çakır), yace inconsciente en el suelo después de que el joven y sus esbirros se diesen a la fuga, cometiendo otro delito más al no socorrer a la menor. Con Ömer recuperando la consciencia y viendo a su hermana inerte en el suelo, rápidamente llamó a una ambulancia para socorrerla.

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto, aunque Emel ha quedado herida de manera moderada, pues se le ha roto un brazo. Tras anunciar la médico de Urgencias que Emel está fuera de peligro, la sanitaria señaló que Emel tenía que hacerse varias pruebas antes de dictaminar si debía pasar la noche en el hospital o si podía marcharse a casa.

En ese lapso de tiempo, Ömer habla con Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun). El joven Eren considera que el responsable todo lo sucedido es Sarp, pues fue él quien le pegó una paliza que lo dejó inconsciente y eso impidió que pudiera evitar que su hermana fuese atropellada. "Si no me hubiese atacado, no habría pasado esto", comparte con su melliza visiblemente enfadado.

Asiye, viendo que estos conflictos están trayendo desgracias graves, le pide a Ömer que se contenga, que cesen las peleas, algo que el joven promete a regañadientes. Por supuesto, esta promesa la hace sin saber que, justamente, Sarp es el verdadero culpable del atropello y que, además, no socorrió a Emel, por lo que cometió un delito más.

Sarp descubre que ha atropellado a la hermana de Ömer

De hecho, en este episodio, Sarp se ha derrumbado frente a su padre, a quien le ha confesado que ha atropellado a una niña. Lo peor es que desconoce que esta criatura es hermana de Ömer, su principal némesis. Ambos acuden al hospital y preguntan por la pequeña, sin saber el lazo familiar. Tras saber que la niña está fuera de peligro, ambos huyen.

Justo al salir del centro hospitalario, descubren que Emel es hermana de Ömer y Asiye, dado que los Eren son recogidos por su primo Oğulcan (Cihan Şimşek) en su furgoneta. "Espero que Ömer no se entere de que has sido tú el que ha atropellado a su hermana. No se podrá contener, no sabe hacerlo", le riñe Ahmet, antes de cerciorarse de que nadie vio a su hijo atropellar a Emel. El padre biológico de Ömer le obliga a Sarp a borrar la foto que hizo para humillar a su medio hermano y le comenta que se ocupara del coche para evitar que sepan que fue el autor del atropello.

