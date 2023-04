El enfado de Makoke en 'Fiesta' ante su supuesto tonteo con Ginés Corregüela: "Me parece absurdo"

Parece evidente que a Ginés Corregüela le encanta presumir de ser un auténtico rompecorazones. Con un historial amoroso de lo más extenso y con su novia Yaiza concursando con él en Supervivientes, con la que ha protagonizado una tórrida noche de pasión que registraron las cámaras del reality. Parece que para el Rey del Bocadillo XXL no es suficiente, ya que tonteó con una de las colaboradoras de Fiesta. Nada más y nada menos que con Makoke.

El propio programa de Unicorn Content lo ha revelado, gracias a unas grabaciones en las que Ginés, en la playa, comenta con Yaiza, y con Arelys Ramos delante, el supuesto tonteo que tuvo con la ex de Kiko Matamoros. “¿Te acuerdos de los primeros días de cachondeo que tenía con Makoke?”, preguntó el concursante a su pareja, con la madre de Yulen Pereira con una sonrisa ante el comentario.

El TikToker explicó cómo la supuesta chispa se encendió en su visita a Fiesta el día de Reyes, en el que aprovechó para hacer un bocadillo gigante en forma de roscón. Él tenía a la exmodelo a su lado y explicó cómo cuando Makoke iba a comer un trozo del bocadillo, él le dijo “que no le hacía falta”. Y es ahí, donde supuestamente, se produjo el tonteo. “¿Os habéis dado cuenta de que Ginés me está tirando los tejos?”, narró el agricultor.

[Fuerte encontronazo entre Aurelio Manzano y Saúl Ortiz en 'Fiesta' por la publicación del libro de Aless Lequio]

Dicho comentario no gustó nada a Makoke, quien no dudó en entrar en plató, con gesto serio y enfadado. “No me hace ninguna gracia. Vosotros os reís mucho, pero a mí me parece absurdo. Son tonterías”, declaró visiblemente molesta, produciéndose un momento tenso con Aurelio Manzano. “¿Qué voy a tener yo él? Solo fui educada”, exclamó la exmodelo a la defensiva. A pesar de que era evidente de que era una broma, no le hizo nada de gracia a Makoke.

Emma García quiso bajar los humos. “Nunca te había visto tan enfadada de que hayas tonteado o que hayan tonteado contigo”, dijo la presentadora. “No seas clásica, por favor”, dijo en tono de broma Raquel Bollo. “Me fastidia que se equivoque la buena educación con un tonteo”, señaló la madre de Javier Tudela y Ana Matamoros. Tras la discusión, la conductora quiso mostrar el vídeo del momento en el que coincidieron Makoke y Ginés.

Efectivamente, el vídeo muestra cómo Makoke derrochó simpatía con Ginés. Y sí, se puede escuchar que la propia colaboradora comenta que este le está “tirando los tejos”. Ahora bien, cierto es que no se aprecia un tonteo como tal. Eso sí, el resto de tertulianos quisieron seguir con el juego, con Amor Romeira lanzando un comentario que no gustó a la exmodelo. “Makoke, ahí hubo tonteo, tonteo, tonteo”, dijo.

La colaboradora no sabía cómo cerrar el tema, dado que Aurelio Manzano señaló que Joaquín El Prestamista también sintió que Makoke había flirteado con él. “Dijo que coqueteaste con él”, expresó el venezolano. Para cerrar el tema, Luis Rollán dijo un comentario que hizo sonreír a la ex de Matamoros. “Ella tiene su pareja y está muy feliz, pero también te digo una cosa: si en vez de Ginés decimos Brad Pitt no te lo tomas tan mal”, comentó.

