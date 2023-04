Ana de Armas bromea en 'SNL' sobre cómo aprendió inglés gracias a 'Friends': "Chandler fue mi mejor tutor"

Ana de Armas se convirtió en presentadora del icónico Saturday Night Live este pasado sábado 15 de abril. La nominada al Oscar por Blonde rindió tributo a sus raíces hispano-cubanas, comenzando su monólogo en español. Eso sí, a la hora de cambiar al inglés, la intérprete bromeó con cómo aprendió inglés a los 26 años. Lo hizo con la mejor academia del mundo: viendo Friends.

La actriz que supo conquistar a los académicos por su encarnación de Marilyn Monroe debutaba con casi una tradición no escrita, hablar en español. De Armas siguió los pasos de la argentina Anya Taylor-Joy y del chileno-estadounidense Pedro Pascal, a la hora de poner un poco de la lengua de Cervantes en su monólogo inicial antes de dar comienzo al programa

“Gracias, gracias. He tenido un año increíble y estoy muy feliz de estar aquí presentando el programa de esta noche”, dijo en español ante un público que ovacionó la decisión de comenzar en su lengua materna. Eso sí, se trataba de un guiño a sus raíces hispanas, dado que pasó rápidamente al inglés. “Ahora hablo inglés, pero no lo hablaba cuando llegué a los Estados Unidos. Yo nací en Cuba y vine a Estados Unidos cuando tenía 26 años. Y aprendí inglés de la forma en que todos los que vienen a este país lo hacen: viendo Friends”, dijo, provocando carcajadas en el plató.

[La historia tras Maruja, la abuela pescadera de Ana de Armas en Palencia y su familia acosada por Franco]

Y en esa academia que fue la mítica sitcom de los años 90, que marcó a toda una generación, le rindió tributo al profesor de inglés que más le marcó en este aprendizaje para tener un perfecto C2, Chandler Bing. “¿Quién hubiera pensado que el mejor tutor de inglés sería Chandler Bing? Quiero decir, mírame ahora: ¿Podría ser mejor en inglés?”, bromeó entre risas.

En su monólogo, quiso recordar a aquellos compañeros de profesión que le apoyaron en sus primeros años en Hollywood, narrando una anécdota sobre Robert De Niro. El ganador del Oscar por El Padrino: Parte II y Toro salvaje, con el que coincidió en el rodaje de Manos de piedra, le prometió que visitaría a su padre cuando visitara Cuba, cosa que hizo.

“Un día, de repente, me llama mi padre. Estaba histérico. Yo le dije: 'Papá, ¿qué pasa?'. Y él me contestó: 'Robert De Niro acaba de venir a verme al trabajo'. Fue un gesto muy amable y he tenido la suerte de trabajar con actores que me han apoyado mucho. Mi padre estaba muy orgulloso de mí y también lo estaría de verme aquí hoy en este plató”, dijo emocionada.

Ana de Armas’ monologue! pic.twitter.com/Tr6L76Mw1s — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 16, 2023

El programa tuvo el toque hispano en toda su emisión, dado que la invitada musical de esta entrega era la colombiana Karol G. De hecho, en uno de los sketches, la actriz logró que la artista cantase el alfabeto en español con ritmo reguetón.

Sigue los temas que te interesan